จิ-กาย ปชน.ปลุก ‘ตลาดน้ำดำเนินสะดวก’ คึกคัก รักษาหมุดหมายจุดท่องเที่ยวระดับโลก ย้ำ ราชบุรีได้เวลาเปลี่ยนแปลง

วันนี้(4 ก.พ.)จิราภรณ์ จิตร์มั่น ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน หมายเลข 6 ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาดน้ำดำเนินสะดวก และอำเภอบางเพ จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งจะมาถึงในวันที่ 8 ก.พ. นี้
จิราภรณ์ กล่าวว่า บรรยากาศที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกยังคงคึกคักและมีชีวิตชีวาตั้งแต่เช้า หลายคนที่กำลังเดินทางไปทำงานทักทายพวกเราด้วยความหวัง ส่วนพ่อค้าแม่ค้าให้กำลังใจกลับมาด้วยรอยยิ้มพร้อมบอกว่าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี
“หากพูดถึงจังหวัดราชบุรี ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวระดับโลกที่สร้างรายได้ให้ประเทศไทยและราชบุรีมายาวนาน ไม่เพียงแค่มาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้า แต่ยังรวมไปถึงการนั่งเรือท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความคึกคักปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลกระทบตามมา ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมหรือมลพิษทางเสียงจากเครื่องยนต์เรือ ดังนั้น เพื่อให้ตลาดน้ำดำเนินสะดวกยังคงรักษาความน่าประทับใจในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกที่นักท่องเที่ยวจะแนะนำกันไปปากต่อปาก จำเป็นต้องคิดถึงความยั่งยืน ดังนั้น สิ่งที่พรรคประชาชนอยากนำเสนอคือการท่องเที่ยวที่มีความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม”
จิราภรณ์ กล่าวว่า เพื่ออนาคตของตลาดน้ำดำเนินสะดวก จำเป็นต้องสร้างพื้นที่พูดคุยกันถึงแนวทางร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการออกระเบียบหรือการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนยอมรับ เช่น การเปลี่ยนจากจากเรือนำเที่ยวเครื่องยนต์สันดาปเป็นเครื่องยนตร์ไฟฟ้า เพราะเครื่องยนต์แบบเก่ามีทั้งคราบน้ำมัน ควัน และมลพิษทางเสียง อย่างไรก็ตาม การจะเปลี่ยนผ่านได้จำเป็นต้องมีมาตรการสนับสนุนเนื่องจากเครื่องยนต์ไฟฟ้ามีต้นทุนที่สูง ดังนั้น การจัดหาแหล่งทุนที่พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้จึงมีความสำคัญ
ในเรื่องนี้ พรรคประชาชนมีนโยบายสร้างการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพด้วยการทบทวนงบท่องเที่ยวที่เคยกระจัดกระจายไปตามหน่วยงานต่างๆ เป็นเบี้ยหัวแตก ให้นำมาคิดร่วมกันอย่างมียุทธศาสตร์ เพราะงบประมาณแต่ละปีที่กระจายออกไปมีมากกว่าหมื่นล้านบาท ถ้าวางทิศทางร่วมกัน เช่น การจัดหาแหล่งทุนเพื่อให้ทุกแหล่งท่องเที่ยวในไทยสามารถใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการท่องเที่ยวได้ การเปลี่ยนผ่านก็จะทยอยเกิดขึ้น ไม่กระทบผู้ประกอบการ สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ เราพบว่าสินค้าที่ขายในตลาดน้ำดำเนินสะดวก ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากเกษตรกรชาวราชบุรี ซึ่งที่ผ่านมามักเจอปัญหาหนี้สิน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรกรสามารถกลับมาลืมตาอ้าปากได้จากการทำสวน มีผลไม้อร่อยๆไว้รองรับนักท่องเที่ยว พรรคประชาชนจึงมีนโยบายแก้หนี้สิน คืนชีวิตใหม่เกษตรกรไทย โดยเฉพาะผู้สูงวัย อายุ 70 ได้ปลดหนี้ทันที ส่วนใครที่ลงทุนระบบน้ำหรือปลูกป่าจะลดหนี้ได้ 20%และคืนดอกเบี้ย 10% ให้คนจ่ายดี เพื่อปฏิรูปภาคเกษตรไทยให้ไร้หนี้และยั่งยืน ชาวราชบุรีและชาวดำเนินสะดวกที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรจะได้รับอานิสงค์จากโครงการนี้อย่างมาก ในการเลือกตั้งครั้งจึงอยากให้ชาวราชบุรีเลือกเพื่อความเปลี่ยนแปลง สร้างอนาคคตใหม่ ไม่อยู่กับวงจรหนี้อีกต่อไป