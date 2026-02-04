"ทนายเชาว์" ลั่น ศักดิ์ศรีคนคอนยังไม่ตาย ซัดแนวคิด “เงินถึงก็ชนะ” ดูถูกประชาชน

“เชาว์ มีขวด” ลั่นศักดิ์ศรีคนคอนยังไม่ตาย ชี้เงินไม่ใช่ความหวังแต่เป็นกับดักล่ามอนาคต เผยปราศรัยย่อยร่อนพิบูลย์คนแน่น พิสูจน์คนใต้ไม่ยอมถูกซื้อ เตือนแรง “กินเหยื่อได้ แต่อย่ากินเบ็ด” เบ็ดวันนี้คือโซ่ที่ล่ามอนาคตบ้านเมืองไปอีกหลายปี ซัดแนวคิด “เงินถึงก็ชนะ” คือการดูถูกศักดิ์ศรีประชาชน
วันนี้(4 ก.พ. ) นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chao Meekhuad สะท้อนบรรยากาศการเมืองในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง หลังลงพื้นที่ปราศรัยย่อย ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยหาร ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงนายนิติศํกดิ์ มีขวด ผู้สมัครเบอร์ 1 เขต 7 นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โดยระบุว่า แม้จะเป็นการปราศรัยขนาดเล็ก แต่มีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากเกินคาด สะท้อนความตื่นตัวทางการเมืองของชาวบ้านในพื้นที่อย่างชัดเจน
นายเชาว์ ระบุว่า สิ่งที่ทำให้รู้สึกซาบซึ้งใจไม่ใช่จำนวนผู้มาร่วมฟังเพียงอย่างเดียว แต่คือการต้อนรับอย่างอบอุ่นของประชาชน โดยย้ำว่า การสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการแจกของหรือการใช้เงินหาเสียง หากแต่เกิดจาก “ศักดิ์ศรีของคนใต้ที่ยังไม่ตาย”
“ เงินไม่ใช่ความหวังของประชาชน แต่เป็น “กับดัก” ทางการเมือง พร้อมเตือนว่า แม้จะ “กินเหยื่อได้ แต่อย่ากินเบ็ด” เพราะเบ็ดที่กลืนเข้าไปในวันนี้ อาจกลายเป็นโซ่ที่ล่ามอนาคตของประชาชนไปอีกหลายปี”
นายเชาว์ กล่าวว่าจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ยืนอยู่บนหลัก “การเมืองสุจริต” มาอย่างยาวนาน และเป็นสมบัติทางการเมืองที่พ่อเฒ่าแม่เฒ่าชาวใต้ร่วมกันรักษาไว้ ไม่ใช่เพื่อพรรคใดพรรคหนึ่ง แต่เพื่อไม่ให้ลูกหลานต้องอยู่ใต้ระบบการเมืองแบบซื้อขาย ภาพประชาชนแน่นสนามปราศรัย เป็นสัญญาณชัดเจนว่าภาคใต้ยังไม่ยอมจำนนต่อการเมืองทุน และยังไม่ยกบ้านยกเมืองให้กับแนวคิดที่ว่า “เงินถึงก็ชนะ”
“ฟ้าใหม่เมืองคอน” ไม่ใช่ฟ้าที่เกิดจากทุน แต่คือฟ้าที่เกิดจากประชาชนที่ตาสว่าง และพร้อมจะใช้พลังในคูหาเลือกตั้งไล่คนซื้อเสียงออกจากภาคใต้ด้วยมือของตัวเอง การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเลือกผู้แทน แต่คือการเลือกว่าจะรักษาศักดิ์ศรีของบ้านเมืองไว้ หรือยอมขายมันในราคาถูก เพื่อให้คนโกงไปกอบโกย โกงกินบ้านเมืองที่เทียบค่ากันไม่ได้ ” นายเชาว์ระบุ