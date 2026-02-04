"วิทยา" เปิดเบื้องหลังสลายสีเสื้อ ชู รทสช.โรบินฮู้ดของคนจน เลิกอุ้มนายทุนหั่นค่าน้ำมัน-ค่าไฟ

"วิทยา" เปิดเบื้องหลังสลายสีเสื้อ รักชาติไม่ใช่สมบัติผูกขาดของพรรคใด ชู รทสช. "โรบินฮู้ดของคนจน" เลิกอุ้มนายทุน รื้อโครงสร้างพลังงาน หั่นค่าไฟ-น้ำมัน
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 นายวิทยา แก้วภราดัย รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ "เลือกเบอร์ 6 เลือกกำหนดชีวิตเอง" โดยกล่าวถึงเส้นทางการเมืองและการตัดสินใจร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติ โดยระบุว่า หลังทราบข่าวว่า นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค เตรียมก่อตั้งพรรคเมื่อราว 3 ปีก่อน ขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงเข้าไปสอบถามความชัดเจน และตัดสินใจร่วมเดินทางทางการเมืองนับแต่นั้น
นายวิทยา ระบุว่า แม้ตนจะเป็น สส. ภาคใต้มาถึง 9 สมัย แต่ได้รับมอบหมายภารกิจที่ยากที่สุดคือการดูแลพื้นที่ภาคอีสาน โดยอาศัยประสบการณ์การปราศรัยในพื้นที่ดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง ยึดหลักยุติความขัดแย้ง ยืนหยัดในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำการเมืองด้วยความซื่อสัตย์
นายวิทยา กล่าวถึงการลงพื้นที่ภาคอีสาน โดยระบุว่า ได้เริ่มต้นจากการเข้าพบประธานกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานี เพื่อเปิดใจพูดคุย แม้ตนจะเคยเป็นแกนนำ กปปส. และมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในอดีต โดยใช้เวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 2 ชั่วโมง จนกลุ่มเสื้อแดงดังกล่าวตัดสินใจร่วมทำงานทางการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติ และสนับสนุนแนวทางของนายพีระพันธุ์
นายวิทยา ระบุว่า ความพยายามดังกล่าวส่งผลให้ความขัดแย้งทางการเมืองในพื้นที่ภาคอีสานคลี่คลายลง เห็นได้จากการที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่และได้รับการต้อนรับจากประชาชนทุกกลุ่มอย่างอบอุ่น
อย่างไรก็ตาม นายวิทยาได้ตั้งข้อสังเกตถึงพรรคการเมืองบางพรรคที่พยายามผูกขาดความรักชาติผ่านยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง โดยย้ำว่าความรักชาติเป็นสิทธิของประชาชนทุกคน ไม่ใช่ของพรรคใดพรรคหนึ่ง พร้อมชี้ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้พรรครวมไทยสร้างชาติได้เข้าร่วมรัฐบาล และนายพีระพันธุ์เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ค่าไฟฟ้าไม่เคยปรับขึ้น
สำหรับนโยบายพลังงานในอนาคต นายวิทยา ระบุว่า ตั้งเป้าผลักดันโซลาร์เสรี ให้ประชาชนสามารถผลิตไฟใช้เองได้ ลดค่าไฟฟ้าเหลือ 3.30 บาทต่อหน่วย ควบคู่กับนโยบายลดราคาน้ำมันทั้งเบนซินและดีเซลให้เหลือลิตรละ 25 บาท โดยย้ำว่า การลดราคาพลังงานจะไม่ใช่การนำภาษีประชาชนมาอุดหนุน แต่เป็นการดึงผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนพลังงานกลับคืนสู่ประชาชน พร้อมเปรียบเทียบว่าเป็นการทำหน้าที่ "โรบินฮู้ดของคนจน" เพื่อลดค่าครองชีพอย่างยั่งยืน