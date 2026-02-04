“ยศชนัน” ปราศรัยศรีสะเกษ ย้ำด้วยเกียรติจะรักษาอธิปไตยไทย ไม่ท้อแม้ พท.ล้มหลายครั้ง ขอให้เลือกยกจังหวัด 9 เขต

“ยศชนัน” หาเสียงประชัน ภท.ที่ศรีสะเกษ ย้ำด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีจะรักษาไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตย-สันติภาพของคนไทยและชายแดน ยอมรับไม่ใช่คนเก่งมาจากไหนแต่ไม่ได้ทำงานคนเดียว ชี้หมดเวลามาโจมตีกัน ไม่อยากให้เลือกตั้งเกิดการแบ่งแยก-ขัดแย้ง ไม่ท้อแม้เพื่อไทยจะล้มมากี่ครั้ง วันนี้ขอศรีสะเกษยกจังหวัดทั้ง 9 เขต
วันที่ 4 ก.พ. ภายหลังจากนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย พร้อมคณะได้ลงพื้นที่หาเสียงที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษแล้ว ได้เดินทางต่อมายังเวทีปราศรัยที่สนามซ้อมฟุตบอลศรีสะเกษ ยูไนเต็ด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อช่วยนายธเนศ เครือรัตน์ ผู้สมัครสส. จ.ศรีสะเกษ เขต1 หาเสียง โดยมีแกนนำ และผู้สมัคร สส.เขตอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษขึ้นเวทีด้วย
นายยศชนัน กล่าวว่า วันนี้ตนมารายงานตัวกับชาวศรีสะเกษ ซึ่งถือเป็นความอบอุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อน วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ตนจะขึ้นเวทีปราศรัยในแต่ละจังหวัด และเป็นหมุดหมายที่อยากมาพบกับชาวศรีสะเกษ เพราะมีบุญคุณกับพรรคเพื่อไทย แล้ววันนี้ตนได้มากราบคารวะถึงที่แล้ว เราต่อสู้มาด้วยกันเป็นเวลานาน ซึ่งวันนี้พรรคเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ จะล้มลงกี่ครั้ง และหลายครั้งคนบอกว่าเราหายไปแล้ว ซึ่งความเหนื่อยความล้าเกิดขึ้นได้ แต่วันนี้เราไม่ได้อยู่และสู้เพียงลำพัง วันนี้พิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทำที่พี่น้องประชาชนได้กลับมาอยู่เคียงข้างเรา
ดังนั้นขอศรีสะเกษ 9 เขตได้หรือไม่ วันนี้ตนมาจัดเต็มแบบไฟกระพริบให้กับประชาชน ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษมีหลากหลายเรื่องที่เราต้องยกเครื่อง นี่คือวิสัยทัศน์ของศรีสะเกษ มีนวัตกรรมเกษตรแหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การขนส่งการค้า แต่จะเป็นไปไม่ได้หากวันนี้พ่อแม่พี่น้องไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 69 ตนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความฝันความหวังของพี่น้องชาวศรีสะเกษให้เป็นความจริง
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า ตนมายืนที่จังหวัดศรีสะเกษอีกครั้งหนึ่ง เรื่องที่ต้องพูดด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทย อำนาจอธิปไตยจะรักษาไว้ และสันติภาพของประชาชน ตนจะทำให้ดีที่สุด รวมถึงประชาชนอีก 7 จังหวัดชายแดน จะทำเพื่อคนไทย จะทำให้ดีที่สุด ซึ่งระหว่างการปราศรัย ประชาชนที่มารับฟังได้มีการปรบมือ พร้อมตะโกนขึ้นมาว่าเพื่อไทยทำได้
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า หลายนโยบายที่เราทำหลายคนถามว่าเราไปเอาเงินมาจากไหน พยายามต่อต้านพยายามจะค้านนโยบายของเราซึ่งนโยบายคือสิ่งที่ส่งมอบสู่พี่น้องประชาชนเมื่อประชาชนเดือดร้อนก็ต้องทำและต้องทำให้ดีที่สุดไม่มีใครเก่งไปทั้งหมด
“วันนี้หากคนถามว่ายศชนัน คุณเก่งมาจากไหน ไม่ได้เก่งหรอกครับ แต่ผมเดินกับพี่น้องประชาชน คนเก่งๆ ทั่วประเทศไทยช่วยกันได้หรือไม่ เพื่อพี่น้องประชาชน”
นายยศชนัน ยังกล่าวอีกว่า อีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องทำคือการกระจายอำนาจมาสู่ภาคอีสาน ดูแลงบประมาณเป็นของตัวเองจังหวัดไหนแข็งแรงให้ดูงบประมาณเป็นของตัวเอง ใครจะรักเราเท่ากับพ่อแม่พี่น้องของเรา พร้อมย้ำว่าต้องลดอำนาจรัฐคืนอำนาจสู่ประชาชน และต้องไม่ให้ใครมาเอาเปรียบการใช้อำนาจรัฐผิดรูปแบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งไม่ดี พรรคเพื่อไทยพร้อมยืนหยัดอยู่กับประชาชนต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เงินของประชาชนก็ต้องคืนสู่ประชาชน และนี่คือสิ่งที่เราจะทำในครั้งนี้ต่อต้านคอรัปชั่น ด้วยรัฐบาลดิจิทัล คุณถามว่าทำไมรัฐบาลดิจิทัลจะดี เพราะไม่มีใต้โต๊ะ ซึ่งคนที่จะมาทำเรื่องนี้จะมีคนเก่งมากมายจากทุกประเภทที่เราพูดคุยกับเขาไว้แล้ว ไม่ต้องเก่งไปหมดทุกด้าน ไม่ต้องเก่งไปหมดทุกอย่าง แต่เราต้องสามัคคี วันนี้หากเราไม่เก่งชวนคนมาทำให้ เพราะความเดือดร้อนของประชาชนรอคนเก่งมาเกิดไม่ได้ ดังนั้นเราต้องทำทันทีและช่วยกันได้หรือไม่ และนี่คือปรัชญาการทำงานของเราจริงๆ เราไม่เคยทำงานเดี่ยว เราไม่เคยคิดว่าใครเก่งกว่าใคร วันนี้ตนสื่อสารนโยบายกับประชาชนโดยตรงมาโดยตลอดอย่างจริงใจ วันนี้หมดเวลาของการโจมตีซึ่งกันและกัน ประเทศไทยต้องการสมานฉันท์ ต้องการสันติภาพอีกครั้งหนึ่ง ตนไม่อยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดหวัง การเลือกตั้งที่แบ่งแยก การเลือกตั้งที่เกิดความขัดแย้ง วันนี้พี่น้องช่วยเราเอาศรีสะเกษเข้าไป 9 เขตได้หรือไม่
จากนั้นนายยศชนัน ได้แนะนำผู้สมัคร สส. เขตและผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ และระบุว่า เรามารวมพลังกันที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อบอกประชาชนว่าเราจะทำทุกทางเพื่อดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะมอบสู่ประชาชน โดยขอให้ทุกคนมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงความฝันความหวังของประชาชนให้เป็นความจริง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ขอให้เลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรค
มีรายงานว่าเวทีปราศรัยในจุดดังกล่าวนี้ อยู่ห่างจากเวทีปราศรัยใหญ่ของพรรคภูมิใจไทย เพียง 2 กิโลเมตร และการปราศรัยก็เริ่มขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันด้วย