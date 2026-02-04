"อนุทิน" ลุยศรีสะเกษ ย้ำไม่เปิดด่าน เลือก ภท.ประเทศหมดความเสี่ยง เลือกพรรคอื่นอาจต้องคืนดินแดน

“อนุทิน” ลุยหาเสียงศรีสะเกษแต่เช้า ย้ำไม่เปิดด่าน เพราะตั้งแต่ปิด ข้าว มันสำปะหลัง หอมแดง อ้อย ราคาขึ้นหมด แล้วจะเปิดหาพระแสงอะไร ลั่นต้องเลือก ภท.ประเทศหมดความเสี่ยง ส่วนพรรคอื่นอาจเปิดด่าน คืนดินแดน เจรจากันอีกมากมาย
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 ก.พ. ที่สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ช่วย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้สมัคร สส.เขต 1 และนายศุภกิจ สีหาภาค ผู้สมัคร สส.เขต 2 หาเสียง
นายอนุทิน ปราศรัยตอนหนึ่งว่า ถ้าคนที่มาฟังการปราศรัยแล้วกลับไปกาผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด ก็ไม่ต้องหาเสียงแล้วเตรียมตัวเข้าสภาฯ ได้เลย เพราะมากันเยอะมาก นายสิริพงศ์ ทำงานรับใช้ และทำชื่อเสียงให้กับชาวศรีสะเกษอย่างมากมาย ศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญกับพรรคภูมิใจไทย เราเริ่มจากบุรีรัมย์ สุรินทร์ และตามด้วยศรีสะเกษ ตั้งแต่ตนเป็น รมว.สาธารณสุข มหาดไทย และนายกฯ คนที่เป็นเลขาฯ ตนและไว้ใจที่สุดคือ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกฯ เราไม่ได้ห่างไกลกันมีความใกล้ชิดกันมาก
นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้มาขอพี่น้อง ตอนที่เรามีสงคราม ศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่เราเป็นห่วงมากที่สุด ตนมาดูการอพยพดูความยากลำบาก ดูวิธีการดูแลประชาชน ได้เห็นวิธีจัดการหากมีปัญหากับกัมพูชา พอเป็นนายกฯ แป๊บเดียวสิ่งที่เราสูญเสียไปกลับมาหมด
นายกฯ กล่าวอีกว่า สิ่งที่ได้เป็นฉันทานุมัติจากคนไทยทั้งประเทศคือห้ามเปิดด่าน ถือเป็นคำสั่งที่ประชาชนให้กับตนดังนั้นเรื่องเปิดด่านเลิกคิดได้เลย และตั้งแต่ปิดด่านมา ข้าว มันสำปะหลัง หอมแดง มะม่วง อ้อย ราคาขึ้น แล้วจะเปิดด่านหาพระแสงอะไรอีก การไม่เปิดด่านทำให้ความรักคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน เคยไปถามหลายพื้นที่ บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าปิดด่านจะปรบมือให้ ถ้าเปิดด่านจะตบตีนให้ มันถือเป็นความชัดเจนขออย่ากังวล
นายอนุทิน กล่าวว่า พวกเรามีความรู้สึกร่วมกัน ตนมาอยู่ตรงนี้ตลอด ความรู้สึกแค้น ทำไมคนของเราถูกรังแกอยู่ในหัวใจของตน ดังนั้นวันที่ 8 ก.พ.พ่อแม่พี่น้องคิดได้หรือยังจะให้ใครเข้าไปเป็นนายกฯ เบอร์ 37 ใช่หรือไม่ เพราะพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวที่เขมรไม่อยากให้เป็นรัฐบาล เพราะไม่ได้อะไรไปแน่นอน ถ้าเป็นพรรคอื่นอาจเปิดด่าน คืนดินแดน เจรจาอะไรมากมาย ชัดเจนแค่นี้ ตนไม่ต้องไปพูดนโยบายเรื่องอื่นๆ เช่นคนละครึ่งพลัส หน้าที่คนอื่น หน้าที่ตนมาบอกแค่ว่าอยากให้เป็นอย่างนี้อยู่ ไม่ต้องการให้มีการเจรจาใดๆ ยังไม่ต้องการให้เปิดด่าน ให้อนุทินเป็นนายกฯ ใช่หรือไม่ ขอให้เลือก 37 อนุทิน และเลือกผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยไปทำงานด้วย พี่น้องจะได้สิ่งที่อยากให้รัฐบาลทำงานให้
เรื่องชายแดนขอให้มั่นใจวันนี้ปลอดภัยแล้วไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายอีก ถ้าเชื่อมือพรรคภูมิใจไทย เชื่อมือตนให้เป็นนายกฯ ในการป้องกันดินแดนจากกัมพูชาก็ขอให้เลือกอนุทินไปเป็นนายกฯ อีกครั้ง ประเทศไม่มีเวลาทดลองงาน ไปลองพรรคนั้นพรรคนี้เพราะประเทศไม่ใช่ที่ทดลองงานของใคร หากตัดสินใจผิดแค่หนึ่งวินาทีอนาคตประเทศเปลี่ยน ภูมิใจไทยเข้ามา 2 เดือนกว่า ตัดสินใจถูกอธิปไตยอยู่ครบ ได้กลับบ้านตรงเวลา การเยียวยาตรงทั้งหมดเลือกภูมิใจไทยประเทศไทยหมดความเสี่ยง