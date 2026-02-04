’ชัยวุฒิ’ ลุยหาดใหญ่ ชี้คนไม่กลัวปฏิวัติ แต่ห่วงส้ม-แดงจับมือเป็นส้มสีเลือด ทำบ้านเมืองวุ่นวาย

’ชัยวุฒิ’ นำทีมลงหาเสียงหาดใหญ่ ชี้คนไม่กลัวปฏิวัติรัฐประหาร แต่ห่วง ‘ส้ม-แดง’ จับมือกันเป็นส้มสีเลือด ทำบ้านเมืองวุ่นวาย กระทบสถาบันหลักของชาติ
วันนี้ (4 ก.พ. 69) เวลา 08.00 น. ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลานายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นำทีมพรรครักชาติ อาทิ นายชนินทร์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการพรรค (ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3), นายชัยพร จิรวินิจนันท์ โฆษกพรรค (ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4), นายธรรศ พจนประพันธ์ รองหัวหน้าพรรค (ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 8), นายณภัทร ชุ่มจิตตรี ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 11, นายฐิติพันธุ์ เกยานนท์ เลขาธิการพรรค และนายณภัทร นวเครือสุนทร รองเลขาธิการพรรค ลงพื้นที่ตลาดกิมหยง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบปะพี่น้องประชาชน เพื่อแนะนำพรรครักชาติ (เบอร์ 35) และนำเสนอนโยบาย
ประชาชนในพื้นที่ตลาดกิมหยงต่างให้การต้อนรับ บรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนส่วนใหญ่ เข้ามาทักทาย เพราะจำ “พี่โอ๋ ชัยวุฒิ” ได้ สมัยรัฐบาล “ลุงตู่” ยังหล่อเหมือนเดิม พร้อมซักถามจุดยืนเรื่องรัฐธรรมนูญปี 2560 ขณะเดียวกัน ก็ชื่นชมอาจารย์เจษฎ์ ตัวจริงหล่อมาก พร้อมชื่นชมทีมพรรครักชาติ หล่อทุกคน แม้จะเป็นพรรคเล็ก น้องใหม่ แต่มีความตั้งใจจริง เห็นได้จากข่าวในแต่ละวัน ลงพื้นที่ไม่ซ้ำจังหวัด เมื่อวานอยู่กรุงเทพฯ วันนี้มาหาดใหญ่ ปกติเห็นแต่ในโทรทัศน์ เจอตัวจริง สมาชิกทุกคนหล่อจริง เหมือนที่นักข่าวพูดในข่าว ได้เห็นคนรุ่นใหม่ ที่ใหม่จริง ๆ เข้ามาเป็นความหวังทางการเมือง
นายชัยวุฒิให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้นำทีมพรรครักชาติลงพื้นที่หาเสียงที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับการต้อนรับจากชาวหาดใหญ่เป็นอย่างดี พร้อมขอบคุณประชาชนที่ยังจำได้ว่าเคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลลุงตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และชื่นชมที่ตนยังยืนหยัดในหลักการ ยังอยู่ขั้วเดิมไม่เปลี่ยนฝ่าย รวมทั้ง แนวทางของพรรครักชาติชัดเจนคือสนับสนุนการ “ไม่เห็นชอบ” และ “ไม่แก้ไข” รัฐธรรมนูญปราบโกงของ “ลุงตู่” ซึ่งประชาชนก็ชื่นชอบ
สำหรับกระแสข่าวเรื่องคลิปเสียง ที่พูดในลักษณะว่า “ถ้าเลือกส้มแล้วจะมีการปฏิวัติ” นายชัยวุฒิระบุว่า จากที่พูดคุยกับประชาชนส่วนใหญ่ เขาไม่ได้กลัวการปฏิวัติ และไม่เชื่อว่าจะมีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้น เพราะตอนนี้กำลัง ทหารเขาไปทำหน้าที่ โดยเฉพาะไปปกป้องชายแดนไทย-กัมพูชา ที่กำลังมีปัญหากันอยู่
นายชัยวุฒิ ย้ำอีกด้วยว่า สิ่งที่ประชาชนกังวลมากกว่า คือกลัวส้มกับแดงจะมารวมกัน “ส้มสีเลือด ”หลังเลือกตั้ง เพราะมองว่าแนวคิดใกล้เคียงกัน และอาจทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย ซึ่งช่วงที่พรรคส้ม เป็นฝ่ายค้านในขณะที่พรรคแดง เป็นรัฐบาล พรรคฝ่ายค้านไม่ได้ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาไทย-กัมพูชา ซึ่งต้นตอความขัดแย้งมาจากกรณีที่ “นายกอุ๊งอิ๊ง” โทรศัพท์หา “ฮุน เซน” จนทำให้เกิดเหตุขัดแย้งและมีความสูญเสีย ซึ่งฝ่ายค้านไม่เคยทำหน้าที่ตรวจสอบพรรคเพื่อไทยในเรื่องนี้เลย แถมยังออกหน้าช่วยเหลือตอนที่ “นายกอุ๊งอิ๊ง” ถูกศาลรัฐธรรมนูญถอดถอน
นายชัยวุฒิ กล่าวยืนยันว่า หลังเลือกตั้งจะไม่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารแน่นอน แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการตั้งรัฐบาลผสมระหว่าง “ส้ม” และ “แดง” ซึ่งจะนำไปสู่ความวุ่นวาย และความไม่ไว้วางใจต่อการรวมขั้วดังกล่าวอาจกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ
“ไม่ต้องห่วงหรอกครับ เลือกตั้งเสร็จไม่มีปฏิวัติรัฐประหารหรอกครับ มีแต่ส้มสีเลือด ส้มกับแดงผสมกันเป็นรัฐบาล เพราะเป็นพวกพ้องเดียวกัน กลุ่มผลประโยชน์เดียวกัน ไม่ได้แก้ปัญหาเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นหรอกครับ มีแต่ความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นแน่นอน และนี่แหละครับที่ทำให้พวกเราไม่ไว้วางใจ มันจะกระทบกับสถาบันหลักของชาติ” นายชัยวุฒิ หัวหน้าพรรครักชาติ (เบอร์ 35) และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี กล่าวทิ้งท้าย