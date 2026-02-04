“คุณหญิงกัลยา” ลุยหาเสียงตลาด 100 ปีหนองจอก ชูเรียนฟรีถึง ป.เอก ดันสถานศึกษาสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้

“คุณหญิงกัลยา” ลุยหาเสียงตลาด 100 ปี หนองจอก ชาวบ้านแห่ให้กำลังใจ ชูนโยบาย “การศึกษาไม่มีเพดาน” เรียนฟรีถึงปริญญาเอก ดันสถานศึกษาสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ทั้งใน-นอกห้องเรียน พร้อมแสดงความเสียใจเหตุครูเชียงใหม่เสียชีวิตจากภาระงานธุรการ ย้ำต้องปฏิรูปการศึกษา ปลดงานธุรการออกจากครูทั้งหมด
วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2569) เวลา 06.30 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และประธานพรรคไทยก้าวใหม่ ลงพื้นที่หนองจอก ช่วย น.ส.ณัฐิดา เตาเฟ็ส ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 17 (หนองจอก ยกเว้นแขวงโคกแฝด แขวงลำผักชี แขวงลำต้อยติ่ง และคลองสามวาเฉพาะแขวงสามวาตะวันออก แขวงทรายกองดินใต้) และพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาด 100 ปี หนองจอก ซึ่งเป็นตลาดของชุมชนชาวไทย 3 ศาสนา พุทธ คริสต์ และอิสลาม บรรยากาศคึกคัก มีพ่อค้าแม่ค้าหลายรายทักทายจำได้ พร้อมแซวว่า “ตัวจริงทั้งสวยและน่ารัก” หลายคนให้กำลังใจและขอถ่ายรูป
ต่อคุณหญิงกัลยา และคณะ หารือกับคณาจารย์จากโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้บ้านสวน และโรงเรียนอนุบาลบ้านสวนหมาก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาปฐมวัยที่มุ่งพัฒนาเด็กรอบด้าน เน้นการสร้างสมาธิ ปรับพื้นฐานการเรียนรู้ในบรรยากาศร่มรื่น พร้อมรับชมกิจกรรมการอ่านอัลกุรอาน
คุณหญิงกัลยา กล่าวขอบคุณครูที่ทุ่มเทดูแลนักเรียน พร้อมย้ำว่าโรงเรียนก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และเด็กควรได้มาเรียนอย่างสนุกและมีความสุข โดยเล่าประสบการณ์ส่วนตัวว่า ตนเองมาจากบ้านนอก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เริ่มต้นจากการเรียนที่ศาลาวัด ไม่มีอุปกรณ์หรือสภาพแวดล้อมพร้อมเหมือนปัจจุบัน กระทั่งเรียนจบถึงปริญญาเอกจึงยิ่งเห็นชัดว่า “การศึกษาช่วยเปลี่ยนชีวิตคนได้” เด็กทุกคนจึงควรได้เรียนฟรี เพื่อไม่ให้พ่อแม่ต้องแบกรับภาระทางการเงิน
คุณหญิงกัลยา ระบุว่า พรรคไทยก้าวใหม่ให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์ และต้องการส่งเสริมให้เด็กเรียนได้สูงที่สุดเท่าที่จะเรียนไหว ไม่ว่าจะฝันอยากเป็นอะไรต้องมีโอกาสไปให้ถึง เพราะการศึกษาคือคำตอบของชีวิต ทั้งเรื่องงาน รายได้ และคุณภาพชีวิต หากมีการศึกษาจะมีงานดี เงินดี เศรษฐกิจก็จะดีตาม และช่วยให้คนไทยแข่งขันกับโลกได้
คุณหญิงกัลยา กล่าวภายหลังลงพื้นที่ว่าพรรคไทยก้าวใหม่มีนโยบาย “การศึกษาไม่มีเพดาน” โดยจะสนับสนุนให้เรียนฟรีจนจบสูงสุดเท่าที่จะเรียนไหว พร้อมย้ำว่า “การศึกษาไม่ควรเป็นภาระให้ผู้ปกครองอีกต่อไป” อย่างไรก็ตาม การเรียนฟรีต้องมาพร้อมคุณภาพ พรรคไทยก้าวใหม่จึงเสนอให้พัฒนาการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น เรียนชีวิต เรียนอาชีพ ควบคู่การเรียนในห้อง พร้อมผลักดันให้ทุกสถาบันสร้างนิเวศแห่งการเรียนรู้ ให้เด็กเรียนสนุก ลงมือทำระหว่างเรียน และสามารถมีรายได้ เมื่อจบแล้วทำงานได้เลี้ยงชีพได้ โดยครูเองก็ต้องได้รับการดูแลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีศักดิ์ศรี
“การศึกษาคือหัวใจของการพัฒนาประเทศ การศึกษาคือเศรษฐกิจ การศึกษาคือยาแก้จน การศึกษาคือปากท้อง”
นอกจากนี้คุณหญิงกัลยา ได้แสดงความเสียใจต่อกรณีครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนแห่งหนึ่ง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เสียชีวิตจากภาระงานธุรการ โดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีก และย้ำว่านโยบายสำคัญของพรรคไทยก้าวใหม่คือการ “ปลดล็อก” ให้ครูกลับไปทำหน้าที่สอนอย่างเต็มที่ ไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานอื่น โดยเฉพาะงานธุรการด้านการเงิน เพื่อให้ครูสอนอย่างมีศักดิ์ศรี
คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า หากพรรคไทยก้าวใหม่ได้เป็นรัฐบาล จะผลักดันมาตรการแก้ปัญหาภาระงานครู ได้แก่ 1) เอางานธุรการออกจากครูทั้งหมด ยกเลิกการให้ครูทำบัญชี จัดซื้อจัดจ้าง หรือเอกสารธุรการที่ซ้ำซ้อน 2) เลิกงบประมาณรายหัว เปลี่ยนเป็นจัดสรรงบตามความจำเป็นจริง โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้มีเงินจ้างเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และ 3) เลิกวิทยฐานะที่ไร้ประโยชน์ เปลี่ยนการประเมินจาก “เล่มรายงาน” เป็นการวัดผลที่ “ตัวผู้เรียน” พร้อมเสนอการนำระบบ AI และบัญชีออนไลน์มาช่วยจัดการงานเอกสารและงบประมาณ ลดขั้นตอนที่มนุษย์ต้องทำ เพื่อไม่ให้สูญเสียบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพไปอีก