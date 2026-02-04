“มาร์ค” ยันนโยบาย ปชป.ใช้งบไม่สูงเกินจริง คำนวณตามฐานเดิม-ไม่กระทบวินัยคลัง

“อภิสิทธิ์” แจงนโยบาย ปชป.ใช้งบไม่สูงเกินจริง คำนวณรอบคอบรวมฐานเดิม ไม่กระทบการคลัง ส่วนต่างงบผูกพัน ไม่ได้เพิ่มภาระใหม่ทั้งหมด พร้อมจี้ กกต.เข้มงวดพรรคเลี่ยงสำแดงงบฯ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณีที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) วิเคราะห์ว่างบประมาณที่ใช้ในนโยบายหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์มีวงเงินค่อนข้างสูง โดยระบุว่าข้อมูลที่ปรากฏเป็นการสื่อสารตามระเบียบของ กกต. ซึ่งต้องมองในมิติของระยะเวลาและโครงสร้างงบประมาณเดิมประกอบด้วย
นายอภิสิทธิ์ ระบุว่า งบประมาณที่ทางพรรคเสนอต่อ กกต.นั้น เป็นตัวเลขงบประมาณผูกพันในระยะเวลา 4 ปี ไม่ใช่การเบิกจ่ายในปีเดียว และที่สำคัญคือต้องพิจารณาว่าในหลายนโยบายเป็นการนำ "งบประมาณเดิม" ที่รัฐบาลจ่ายอยู่แล้วมารวมคำนวณด้วย
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตถึงการวิเคราะห์เรื่องนโยบายค่าไฟฟ้า โดยยืนยันว่านโยบายของพรรคในส่วนนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน แต่เป็นการปรับโครงสร้างราคาและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งพรรคได้ทำการศึกษามาอย่างดีแล้วว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินและวินัยการคลัง
"อยากจะชี้แจงเพิ่มเติมว่างบที่เราส่ง กกต. ผมยกตัวอย่างเช่น กรณีเบี้ยยังชีพ เราจะต้องส่งงบเนี่ยทั้งโครงการ ทีนี้ปัจจุบัน จ่ายอยู่นะครับ 600 700 800 เราส่งไปว่า 1,000 จริงๆ ก็คือเรารวมที่จ่ายอยู่แล้วด้วย เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมากอย่างที่อาจจะเกิดความเข้าใจกัน เพราะว่าทุกโครงการจะเป็นอย่างนี้ กับที่ TDRI ตั้งข้อสังเกตนั้นเราก็สงสัยนิดหน่อย เพราะว่าในกรณีของเรื่องค่าไฟ เราไม่ได้ใช้งบเลย คือยืนยันว่าเราได้ดูหมดแล้ว ว่าแต่ละปีงบที่เพิ่มขึ้น เมื่อดูไปถึงเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น ช่องว่างที่ยังมีอยู่ ที่สามารถที่จะกู้เงินกรณีการขาดดุลได้ เรามั่นใจว่าไม่มีปัญหา" นายอภิสิทธิ์ กล่าวย้ำ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยังกล่าวถึงภาพรวมการวิจารณ์ของ TDRI ว่าเป็นการวิจารณ์ทุกพรรคบนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพรรคใหญ่อื่น ๆ เช่น พรรคประชาชน จะพบว่าตัวเลขงบประมาณไม่ได้แตกต่างกันมากนัก และในบางนโยบายพรรคประชาชนอาจมียอดงบประมาณสูงกว่าด้วยซ้ำ
อย่างไรก็ตาม นายอภิสิทธิ์ ได้แสดงความกังวลถึงความเหลื่อมล้ำในการให้ข้อมูลของแต่ละพรรคการเมือง โดยระบุว่ามีหลายพรรคที่นำเสนอนโยบายที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก แต่กลับไม่เขียนระบุงบประมาณ ในเอกสารที่ส่งให้ กกต.
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนที่กำลังดูเรื่องนโยบายของแต่ละพรรคหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวตอบว่า ที่จริง TDRI วิจารณ์ทุกพรรค เพราะว่าทุกพรรคก็มีตัวเลขไม่ได้ต่างกันมากนัก อย่างกรณีพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ ก็ไม่ได้ต่างกัน จริงๆ พรรคประชาชนจะเยอะกว่า ในส่วนของพรรคอื่นๆ ความจริงที่น่าสงสัยก็คือหลายพรรคเขียนโครงการแต่ไม่เขียนงบประมาณ ซึ่งตรงนี้อยากให้ กกต. ตรวจสอบให้เข้มงวดกว่านี้