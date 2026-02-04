xs
xsm
sm
md
lg

“ยศชนัน” บุกราษีไศล อ้อนเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรค “เต้น” เล่นมุกเสิร์ฟเมนูผัดเผ็ดงูเห่า เหน็บ สส.เลื้อยหนีเพื่อไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ยศชนัน” บุกราษีไศลรับการแข่งขันสูง อ้อนเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรค ด้าน “เต้น ณัฐวุฒิ” เสิร์ฟเมนูผัดเผ็ดงูเห่า ตอกหน้าสส.เลื้อยหนีเพื่อไทยไปหอมน้ำเงิน-กินแป้ง เตือนชาวบ้านอย่าหลงกล กาเบอร์ 9 แค่สีเขียวใบเดียว

วันที่ 4 ก.พ.นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงช่วยนายนฤชิต จารุรัชกุล ผู้สมัคร สส.ศรีสะเกษ เขต 9 บ้านดอนงูเหลือม อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของพรรคเพื่อไทย คือ นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร แต่เลือกตั้งรอบนี้ย้ายไปพรรคภูมิใจไทย ก่อนที่จะไปสงสมัครในนามพรรคกล้าธรรมนาทีสุดท้าย


ขณะที่บรรยากาศมีประชาชนมารอฟังการปราศรัยเต็มพื้นที่ ทันทีที่นายยศชนันมาถึง ประชาชนต่างส่งเสียงเชียร์ มอบดอกไม้ให้กำลังใจ พร้อมมอบพวงมาลัยดอกดาวเรือง พวงมาลัยหอมแดง กระเทียม แตงกวา

นายยศชนัน กล่าวว่า การที่จะเป็นประเทศรายได้สูง รายได้ต้องสูงทุกคนวันนี้พรรคเพื่อไทยไม่เคยลืมว่าเราเกิดจากรากหญ้า เราเกิดจากเกษตรกร เราเกิดจากพ่อแม่พี่น้องแล้ว อีกสองวันเท่านั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปในมิติใหม่ ขอให้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย


วันนี้ศรีสะเกษมีของดีมากมาย เราเป็นเมืองวัฒนธรรมเป็นเมืองเกษตร เป็นเมืองที่มีพืชสมุนไพรต่างๆ ด้วยมือของเราด้วย มือของตน และมือของทุกคน เราจะเดินไปด้วยกัน ศรีสะเกษต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี 8 กุมภาพันธ์ตนและผู้สมัครทุกคนจะนำความฝันความหวังของพ่อแม่พี่น้องศรีสะเกษเปลี่ยนให้เป็นความจริง แน่นอนว่าวันนี้คุณภาพชีวิตที่ดี หลายคนไม่สามารถลุกขึ้นไม่ได้ ปัญหาเศรษฐกิจหนี้สินรุมเร้า ขั้นตอนแรกที่เราจะทำให้พ่อแม่พี่น้องสามารถลุกขึ้นมายืน รดน้ำต้องรดที่ราก ไม่ใช่ทึ่ใบ เราทำทันทีแก้หนี้ทั้งระบบ สำหรับพี่น้องเกษตรกร หอมแดงที่นี่คือที่ที่ดีที่สุด คนทั่วโลกต้องรู้จักหอมแดงของเรา การทำวิสาหกิจชุมชน การแปรรูปเป็นน้ำมันหอมระเหย ยาแก้หวัด เป็นการเพิ่มมูลค่า วันนี้เราจะให้ผู้สมัครแต่ละเขตทำวิสาหกิจชุมชนกับพี่น้องในการแปรรูป ตนจะดูงบประมาณเพื่อดูแลตรงนี้ให้ตามระบบ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าทำไม่เป็น ก็ทำได้แค่พูดอย่างเดียว เรื่องนี้ต้องการหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแล และต้องการงบประมาณ แน่นอนเราเป็นพรรคการเมืองที่หาเงินเป็น วันนี้หากเราหาเงินมาได้จะเอามาดูแลพี่น้องที่นี่

“เรามาที่นี่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาโดยตลอด แน่นอนว่าตั้งแต่พรรคไทยรักไทย เราทำนโยบาย เราดำเนินโครงการ เราเดินเข้าหาพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพราะนโยบายของเรา เรามองไปข้างหน้า แต่เราไม่เคยลืมประชาชน และวันนี้จิตวิญญาณยังเหมือนเดิม แม้ว่าจะโดนยุบกี่ครั้ง พรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชน สิ่งที่ผมพูดอาจจะดูเป็นเรื่องยากแต่เราทำเป็น วันนี้การแข่งขันสูงจริงๆ ขอให้พี่น้องช่วยสนับสนุนเขต 9 เบอร์ 10 ขอให้พี่น้องชาวราศีไศลช่วยผม ด้วยการเอานายนฤชิตเข้าไปในสภาฯ แล้วขอฝากพรรคเพื่อไทยเบอร์ 9 เลือกทั้งคนทั้งพรรค”


ด้าน นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย ปราศรัยช่วงหนึ่งว่า เช้านี้ใครยังไม่ได้กินข้าวจะเสิร์ฟผัดเผ็ดงูเห่า ตนมาปราศรัยที่ราษีไศล 2 รอบหลังมาปราศรัยทีรัย สส. เปลี่ยนคนทุกปีทั้งปี 62 และปี 66 ทั้งๆ ที่พี่น้องก็เลือกเพื่อไทย การไปบ้านขนาดเข้ามาวันนี้บอกเพื่อไทยต้องการตําแหน่งแชมป์ทําไมถึงเปลี่ยนไปมากขนาดนี้ ถามชาวบ้าน สส. คนเดิม (นุชนาถ จารุวงษ์เสถียร) ไปไหน ชาวบ้านบอกท่านได้จากพวกเราไปแล้ว เป็นการจากไปโดยไม่ต้องบังสกุล ไม่ต้องไว้อาลัย ไม่ต้องกรวดน้ำ การจากไปแบบนี้ทําได้อย่างเดียวคือกาพรรคเพื่อไทยทั้งสองใบ

"ผมไปปราศรัยกับ อ.เชน คอแห้ง เพิ่งมารู้ว่าผู้สมัครแถวนี้หาเสียงให้พรรคเพื่อไทยด้วย ทั้งที่อยู่พรรคอื่น ผมไปปราศรัยที่ไหนก็บอกเบอร์ 9 แต่ที่นี่มีแต่คนบอกเบอร์ 9 ทั้งสองใบ จะไปก็ไป แต่อย่ามาวิ่งราวทรัพย์กันแบบนี้ เพื่อไทยกาเบอร์กาบัตรสีชมพูใบเดียว แต่สีเขียวให้มากกว่าต้องกาเบอร์ 10"


นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ตนมาอาศัยที่นี่ 2 รอบ รอบแรกก่อนยุบสภา ก่อนหน้าพรรคเพื่อไทยเอาสุภาพสตรีมาลง มาปราศรัยหัวเหวี่ยงระดับหน้าแดง จนมารู้ข่าว ว่าเขาไปที่อื่นแล้ว ชาวบ้านมาเล่าให้ฟังว่า ตอนมาเขาเดินมาแต่ตอนไปเขาเลื้อยไป ตอนได้ยินก็เสียใจกินข้าวไม่ได้ นอนไม่หลับ ผมร่วงหมดหัว พยายามตามหาให้สุดทางหนเดินว่านางไปไหน ตอนอยู่เพื่อไทยเอะอะก็อภิปรายในสภาและพูดในพรรคแต่เรื่องหอมแดง ๆๆๆๆ แต่สักพักไปหอมน้ำเงิน คนเราอะไรไม่รู้พูดหอมแดงอยู่ทั้งวัน พอไปหอมน้ำเงินเสร็จเขาก็ไม่หอมอีกต่อไป เขาหอมเขาดมเขาชมและเขาทิ้ง เที่ยวนี้เลยต้องไปกินแป้ง แล้วมาบอกพี่น้องว่าให้กาเบอร์ 9 ทั้ง 2 ใบ รู้จักคนราษีไศลน้อยไป เขารู้ทัน ว่าจะทำอย่างไร

นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า บางคนบอกณัฐวุฒิขึ้นมาปราศรัยไม่พูดนโยบาย ไม่บอกชาวบ้านว่าจะทําอะไรบ้าง ยืนยันว่าตนพูดทุกเวทีแต่ภารกิจนี้คือภารกิจทางการเมือง นโยบาย อ.เชน จัดเต็ม หัวหน้าหนิมจัดให้ เป็นหน้าที่ของณัฐวุฒิที่ต้องจัดการไม่งั้นคนจะมาหาเศษหาเลย คิดว่าพรรคเพื่อไทยเป็นดอกไม้ริมทางที่จะมาเด็ดขยําขยี้ก็ได้ ไม่มีวันหากณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ยังยืนอยู่ตรงนี้ อย่าแหลมไม่เข้ามา











“ยศชนัน” บุกราษีไศล อ้อนเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรค “เต้น” เล่นมุกเสิร์ฟเมนูผัดเผ็ดงูเห่า เหน็บ สส.เลื้อยหนีเพื่อไทย
“ยศชนัน” บุกราษีไศล อ้อนเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรค “เต้น” เล่นมุกเสิร์ฟเมนูผัดเผ็ดงูเห่า เหน็บ สส.เลื้อยหนีเพื่อไทย
“ยศชนัน” บุกราษีไศล อ้อนเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรค “เต้น” เล่นมุกเสิร์ฟเมนูผัดเผ็ดงูเห่า เหน็บ สส.เลื้อยหนีเพื่อไทย
“ยศชนัน” บุกราษีไศล อ้อนเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรค “เต้น” เล่นมุกเสิร์ฟเมนูผัดเผ็ดงูเห่า เหน็บ สส.เลื้อยหนีเพื่อไทย
“ยศชนัน” บุกราษีไศล อ้อนเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรค “เต้น” เล่นมุกเสิร์ฟเมนูผัดเผ็ดงูเห่า เหน็บ สส.เลื้อยหนีเพื่อไทย
+6
กำลังโหลดความคิดเห็น