ภูมิใจไทย ลุย สุราษฎร์ฯ “กานสินี–ศุภจี” ประสานพลังดันจังหวัดสู่ Trade Hub ศูนย์กลางการค้าเอเชีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 3 ก.พ. บรรยากาศการหาเสียงในจังหวัด สุราษฎร์ธานี คึกคักขึ้นอีกครั้ง หลัง “ตุ๊ก กานสินี” ลงพื้นที่ร่วมกับ “ศุภจี” และทีมผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 7 เขตของ พรรคภูมิใจไทย ลงพบปะพี่น้องประชาชนที่ ตลาดท่าทองใหม่ และ ตลาดศาลเจ้า ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น สะท้อนความคาดหวังของคนพื้นที่ต่อ “การเมืองที่แก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ”

แหล่งข่าวจากทีมลงพื้นที่ระบุว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ “กานสินี–ศุภจี” ทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิด ทั้งในบทบาทผู้รับฟังปัญหาและการสื่อสารแนวทางการยกระดับจังหวัด โดยเน้นภาพของ “ทีมที่ไว้ใจได้” และ “ทำงานเป็นระบบ” มากกว่าการมาเพียงช่วงเลือกตั้ง พร้อมชูเป้าหมายใหญ่ในการผลักดันสุราษฎร์ฯ สู่ “Trade Hub” หรือศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคเอเชีย ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับโครงสร้างพื้นฐาน

ชูแพ็กเกจเศรษฐกิจ 3 แกน: เบาภาระ–เติมรายได้–เปิดทางการค้า

สาระสำคัญของการสื่อสารต่อประชาชนครั้งนี้ วางกรอบนโยบายไว้ 3 แกนหลัก ได้แก่

1.ลดภาระค่าครองชีพ
เสนอแนวทาง “ลดค่าไฟเหลือ 3 บาท/หน่วย” และนำ “คนละครึ่งพลัส” กลับมา เพื่อช่วยพยุงกำลังซื้อและลดแรงกดดันรายจ่ายในครัวเรือน

2.เพิ่มรายได้เกษตรกรและเศรษฐกิจท้องถิ่น
มุ่ง “ยกระดับทุเรียนสมุย” และสร้างเสถียรภาพราคายางพารา โดยวางเป้าหมายให้สินค้าเกษตรสำคัญของพื้นที่มีมูลค่าเพิ่ม เข้าถึงตลาดได้กว้างขึ้น และต่อยอดสู่เครือข่ายการค้าระดับภูมิภาค

3.พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการค้า
ผลักดัน “รถไฟทางคู่” และโครงการ “สะพานข้าม เกาะสมุย” ให้เดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับโลจิสติกส์ การเดินทาง การขนส่งสินค้า และการเชื่อมเศรษฐกิจเมือง–เกาะ–ท่าเรือ–สนามบิน ให้เป็น “ระบบเดียวกัน” รองรับการเติบโตระยะยาว

รายงานข่าวระบุว่า กานสินีวางจุดยืนชัดในประเด็นเศรษฐกิจ โดยอธิบายภาพการพัฒนาสุราษฎร์ฯ ให้ก้าวจาก “เมืองท่องเที่ยวและเกษตร” สู่ “เมืองการค้าและโลจิสติกส์” ที่เชื่อมโยงโอกาสของผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้ากับตลาดเอเชียแปซิฟิก ที่กำลังเติบโต พร้อมย้ำว่าการเป็น Trade Hub ไม่ใช่คำสวยหรู แต่ต้องเกิดจาก “ต้นทุนที่ประชาชนรับไหว รายได้ที่เพิ่มจริง และโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้ค้าขายคล่องขึ้น”

ขณะเดียวกัน “ศุภจี” ทำหน้าที่สื่อสารกับประชาชนอย่างเป็นกันเอง เน้นความต่อเนื่องในการดูแลพื้นที่ และสะท้อนความสัมพันธ์การทำงานที่แน่นแฟ้นกับกานสินีในฐานะ “คู่คิดคู่ทำ” ที่จะผลักดันนโยบายให้เกิดผลเชิงประจักษ์

ย้ำ “ไม่ใช่มาแค่ช่วงเลือกตั้ง” ขอเสียงหนุนเดินหน้าภารกิจยกระดับจังหวัด

ช่วงท้ายของการลงพื้นที่ ทีมผู้สมัครระบุจุดยืนร่วมว่า การทำงานจะไม่หยุดอยู่ที่เวทีหาเสียง แต่พร้อมติดตามและผลักดันนโยบายต่อเนื่อง เพื่อให้คนสุราษฎร์ฯ “เห็นผลจริงในชีวิตประจำวัน” ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน รายได้ครัวเรือน โอกาสค้าขายของชุมชน ไปจนถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับอนาคต

ทั้งนี้ กานสินี โอภาสรังสรรค์ ขอโอกาสจากประชาชนให้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาฯ เพื่อ “ลงมือทำ” ตามเป้าหมายการยกระดับ สุราษฎร์ธานี สู่ศูนย์กลางการค้าระดับภูมิภาคอย่างจริงจัง








