แซะเจ็บ!!.."CK" จงกล้าหาญอย่างกางเกงใน CK ปมโพสต์ยายรับเงินซื้อเสียง แล้วลบหาย! ** “อนุทิน” ส่งสัญญาณ จับมือ “น้ำเงิน-แดง” ตั้งรัฐบาล

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ แซะเจ็บ!!.."CK" จงกล้าหาญอย่างกางเกงใน CK ปมโพสต์ยายรับเงินซื้อเสียง แล้วลบหาย!
ดรามาร้อนฉ่าในโลกโซเชียล ช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งยังไม่มีให้เห็นหลังจาก เพจ "CK Cheong, CPA" ที่มีผู้ติดตามกว่า 1.6 ล้านคน ของ "ซีเค เจิง" นักธุรกิจลูกครึ่งไทย–จีน CEO แพลตฟอร์ม Fastwork หาฟรีแลนซ์ชื่อดัง
ผู้แสดงตัวชัดว่า เป็น "ติ่งส้ม" กองเชียร์พรรคประชาชน ออกมาเล่าเรื่อง “ยายรับเงินซื้อเสียง” ผ่านโพสต์สนทนาชวนอึ้ง ตั้งแต่ยายรับเงิน 2,000 บาท จากพรรคการเมืองหนึ่ง ไปจนถึงประโยคขู่ยึดคืนทีวี OLED ที่หลานเพิ่งซื้อให้
โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์สนั่น พร้อมเสียงจากโซเชียลให้ "ซีเค" พายายไปแจ้งความ ทั้งตำรวจ และ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพราะถือว่ามีทั้งพยาน และหลักฐานเข้าข่าย "ผิดกฎหมายเลือกตั้ง” ครบถ้วน
แต่เรื่องกลับพลิก เมื่อโพสต์ต้นทางถูก “ลบหาย” ไปอย่างรวดเร็ว
กระนั้นโพสต์ดังกล่าวนี้ ก็ถูกชาวเน็ตผู้สวมวิญญาณ "แคปมันอเมริกา" เอามาขยี้ ไล่บี้ “ซีเค”
คำถามผุดตามมาเป็นพรวนว่า เป็นเรื่องจริงโพสต์เอาหล่อโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือทั้งหมดเป็นเพียง “เรื่องแต่ง” เพื่อโจมตีพรรคคู่แข่ง ?
แน่นอนว่าเพจ "จักรวาลด้อมส้ม" ก็ไม่ปล่อยผ่าน ออกโรงไล่บี้แบบประชดเจ็บๆ แนะนำ “ซีเค” ลุยให้สุดซอย พายายไปชี้ตัวคนให้เงิน พร้อมแท็ก กกต.ตรงๆ ว่า..มีเคสซื้อเสียง!
แถมยังว่า..ถ้าไม่แจ้งความ หมาเลยนะคะ ใครจะบ้าแต่งเรื่องเอายายมาล้อเล่น
เล่นเอาดรามาจากโพสต์เดียว แตกแขนงเป็นหลายสมรภูมิ
โดยที่เจ้าตัว “ซีเค” เหมือนจะไปที่เรื่องอื่นแล้ว ไม่ได้กลับมาชี้แจงให้ชัด
ความเคลื่อนไหวต่อเนื่องมีเสียงแซะระดับอาจารย์ดังเข้ามาเสริมไฟจาก "อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์" แห่งนิด้า ออกความเห็นแบบไม่อ้อมค้อม พร้อมประโยคที่กลายเป็นไวรัลทันทีว่า "CK ต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมให้เท่ากางเกงใน CK Calvin Klein นะครับ คือกางเกงใน CK ตรงไปตรงมา ไม่โกหก ถ้าคนใส่หุ่นห่วย ต่อให้ใส่ CK ก็จะดูห่วยเหมือนเดิมแหละครับ ..จงกล้าหาญอย่างกางเกงใน CK นะครับ"
งานนี้ไม่ใช่แค่การเมือง แต่กางเกงในแบรนด์ Calvin Klein ยังโดนดึงมาเป็นไม้หน้าสาม ฟาดซ้ำกลางวงด้อมส้ม
สรุปว่าเคสซื้อเสียงนี้ จึงยังคาอยู่กลางจักรวาลโซเชียล แม้โพสต์ถูกลบ แต่คำถามยังอยู่ เรื่องจริงหรือเรื่องแต่ง…หรือสุดท้าย จะเหลือแค่ “กางเกงใน” ที่กล้าหาญกว่า CK
++ “อนุทิน” ส่งสัญญาณ จับมือ “น้ำเงิน-แดง” ตั้งรัฐบาล
คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ 3 พรรคใหญ่ “ส้ม-น้ำเงิน-แดง”กำลังขับเคี่ยวชิงอันดับ 1 กันอยู่
เมื่อวันก่อน “อนุทิน ชาญวีรกูล” แคนดิเดตนายกฯ และหัวหน้าพรรคสีน้ำเงิน ประเมินออกจอ ผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอว่า ภูมิใจไทย จะได้ สส.เขต 200 ที่นั่งขึ้น แบบยังไม่รวมปาร์ตี้ลิสต์อีกอย่างน้อย10-15 ที่นั่ง
พูดง่ายๆ ว่า เขามั่นใจ “สีน้ำเงิน” จะเข้าวิน มาเป็นอันดับหนึ่ง
ตอนนี้ความสนใจของสังคม มองข้ามช็อตไปแล้วว่า หลังเลือกตั้ง สีไหน จะจับกับสีไหน เพื่อจัดตั้งรัฐบาล
และ“อนุทิน” ก็บอกว่า เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ และเป็นความชอบธรรมที่พรรคอันดับ 1 จะได้สิทธิ์ ในการรวบรวมเสียงสนับสนุน จัดตั้งรัฐบาลก่อน รอเวลา 3-4 ทุ่ม คืนวันที่ 8 ก.พ.นี้ ก็จะรู้แล้วว่า พรรคไหนจะเป็นที่ 1 พรรคไหนจะเป็นที่ 2
ถ้าพรรคอันดับ 1 รวบรวมเสียงไม่สำเร็จ ก็เป็นสิทธิของพรรคอันดับ 2 ถ้ายังจัดไม่ได้อีก ก็เป็นพรรคอันดับ 3 ซึ่งการจัดตั้งรัฐบาล หลังการเลือกตั้งปี 2562 และ 2566 ก็เป็นไปตามกลไก ตามกฎ กติกา มารยาทนี้
คำถามสำคัญคือ ถ้า “พรรคส้ม” มาเป็นที่ 1 แล้วพรรคที่ 2-3-4 จะแพกกันแน่น เพื่อ “ลอยแพ” พรรคส้ม ให้ต้องเป็นฝ่ายค้านหรือไม่?!
“อนุทิน” บอกว่า ถ้าสีส้มเขาจัดได้ รวบรวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งได้ ใครจะไปลอยแพเขาล่ะ การฟอร์มรัฐบาลมันก็จบตรงนั้น!
แล้วถ้า “พรรคส้ม”ได้อันดับ 1 “พรรคน้ำเงิน” จะไปร่วมโหวตให้ “เท้ง” ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เป็นนายกฯหรือไม่
“อนุทิน” ย้อนถามว่า ขึ้นอยู่กับ เขาเรียกเราไหมล่ะ เขาเชิญเราไหมล่ะ และหากเขาเชิญ ก็ต้องมานั่งคุยกัน เงื่อนไขมีอะไรหรือไม่ รับนโยบายของเราได้หรือไม่ ...
เอาเป็นว่า รอให้ผลเลือกตั้งออกมาก่อนดีกว่ามาพูดกันตอนนี้ เดี๋ยวจะถูกมองว่า ไม่ฟังเสียงประชาชน ไม่เคารพเสียงประชาชน!
ในทางกลับกัน ถ้าพรรคสีน้ำเงิน มาเป็นที่ 1 โอกาสที่พรรคส้มจะมาร่วมรัฐบาลนั้น คงเป็นไปได้ยาก เว้นแต่พรรคส้มจะกลืนน้ำลายตัวเอง เพราะ “เท้ง ณัฐพงษ์” ประกาศไปหลายรอบว่า เลือกตั้งครั้งนี้ ไม่มีวันที่ สส.พรรคส้ม จะยกมือให้ “อนุทิน” เป็นนายกฯ
แม้ตอนหลัง “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” จะพูดแทนพรรคส้มว่า เปิดกว้างในการจับมือกับพรรคต่างๆ เพื่อจัดตั้งรัฐบาลก็ตาม
คราวนี้ มาดูโอกาสที่“น้ำเงิน” กับ “พรรคสีแดง” พรรคเพื่อไทย ที่รอบนี้มี “ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์” เป็นแคนดิเดตนายกฯ
สองพรรคนี้ เคยมีอดีตที่ไม่ลงรอยกันมาก่อน ถึงขั้นที่พรรคเพื่อไทย เขี่ยภูมิใจไทย ออกจากการร่วมรัฐบาล แล้วรอบนี้จะจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้ง ได้หรือไม่?!
“อนุทิน” บอกว่า ตัวเขาเป็นคนที่มีอุปนิสัยแบบว่า คนที่ทำอะไรดีๆ ไว้กับเขา เขาจะไม่ค่อยลืม ส่วนคนที่ทำไม่ดีกับเขาไว้ เขาก็จะลืมๆไป ลืมง่าย เพราะเวลาเจอหน้าใคร ก็อยากจะยิ้ม อยากยกมือไหว้ ไม่อยากคิดอะไรให้ขุ่นข้องหมองใจ
คือพร้อมเสมอที่จะลืมเรื่องเก่าที่เคยขัดแย้งกัน เพื่อมาเริ่มต้นกันใหม่
ท่าทีเช่นนี้ บังเอิญไปสอดคล้องกับใจความสำคัญใน “คลิปเสียง” นักการเมืองระดับชาติ กับนักการเมืองท้องถิ่น เมืองกาญจน์ ที่ว่า
เลือกตั้งครั้งนี้ “พรรคสีน้ำเงิน” จะได้จัดตั้งรัฐบาล และไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้น
แต่ถ้าเป็น “พรรคสีส้ม” ตั้งรัฐบาล จะเกิดการรัฐประหารตามมา
ซึ่งพอจะตีความได้ว่า “เขาล็อกเกมตั้งรัฐบาล ล็อก “อนุทิน” เป็นนายกฯ ดีลอำนาจกันล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่า สีน้ำเงินจะมาเป็นที่ 1 หรือ ที่ 2 ขณะเดียวกันก็ มีขบวนการขัดขวาง กีดกันไม่ให้ “พรรคส้ม” ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ถึงตั้งได้ ก็อยู่ได้ไม่นาน
สูตรรัฐบาล“น้ำเงิน+แดง” จึงค่อนข้างเด่นชัด ส่วนพรรคที่จะมาเติมเสียง สร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐบาล จะเป็น “สีเขียว” กล้าธรรม หรือ “สีฟ้า” ประชาธิปัตย์ ก็ต้องดูที่เงื่อนไข และจำนวนเสียงสส. ที่ได้รับเลือก
อย่างไรก็ตาม กระแสการจัดตั้งรัฐบาลล่วงหน้า พร้อมวางตัวคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรี บางส่วนแล้วนั้น “เอกนัฏ พร้อมพันธุ์” แกนนำพรรคภูมิใจไทย ในฐานะแม่ทัพเลือกตั้ง พื้นที่กรุงเทพมหานคร บอกว่า คำตอบชัดเจนอยู่แล้วว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้
ส่วนการประกาศชื่อ นายกฯ และทีมทำงานล่วงหน้า เป็นเพียงการนำเสนอตัวบุคคล ที่จะมาขับเคลื่อนนโยบายอย่างโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบการตัดสินใจ
ยืนยัน ไม่ใช่การตั้งรัฐบาลล่วงหน้าแทนประชาชน! … เราทำได้แค่เสนอแนวทาง และนโยบายแล้วให้ประชาชน เป็นตัดสิน
ก็ต้องติดตามกันว่า หลังเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ รัฐบาลใหม่จะมาจากการรวมตัวของ “น้ำเงิน-แดง” เป็นแกนหลักหรือไม่