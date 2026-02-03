"แสวง " สั่ง กกต.จังหวัด เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ประชามติ 8 ก.พ. ย้ำห้ามซ้ำรอยเดิม

"แสวง "สั่ง ผอ.กกต.จังหวัด เตรียมพร้อมเลือกตั้ง- ประชามติ 8 ก.พ.นี้ ไม่ซ้ำรอยเลือกตั้งล่วงหน้า ย้ำทุกหน่วยต้องติดประกาศรายชื่อผู้สมัคร ยกเลือกตั้งล่วงหน้าบกพร่องทำภาพลักษณ์ สนง.เสียหาย
วันนี้ (3ก.ย.69) นายแสวง บุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ได้ส่งข้อความทางไลน์กลุ่มไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด กำชับให้ดูแลกระบวนการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หลังเกิดข้อบกพร่องในเรื่องของการติดประกาศรายชื่อผู้สมัคร สส.หน้าหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงาน กกต.รวมถึงกระทบสิทธิของประชาชน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุช้ำขึ้นอีกในการเลือกตั้งทั่วไป จึงขอให้มีการตรวจสอบทุกหน่วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะการติดประกาศรายชื่อผู้สมัคร สส.ทุกคน ในหน่วยเลือกตั้งทุกเขต เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้รายงานกลับมาที่ด้านบริหารงานเลือกตั้ง โดยจะให้ด้านบริหารงานเลือกตั้งทำหนังสือสั่งเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ โดยสำนักงานจะแถลงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในวันที่ 7 ก.พ.
"ท่าน ผอ ครับ ด้วยมีข้อบกพร่องในการติดประกาศรายชื่อผู้สมัคร สส หน้าด้วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 69 ทำให้เกิดความเสียหายกระทบต่อภาพลักษณ์ของ สนง และอาจกระทบต่อสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยก็ได้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเรื่องทำนองนี้ขึ้นอีกในวันที่ 8 ก.พ 69 ในการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
ในวันจัดหน่วยเลือกตั้ง ให้ตรวจสอบว่าในทุกหน่วยเลือกตั้ง ได้มีการติดรายชื่อผู้สมัครทุกคนในเขตเลือกตั้งนั้นเรียบร้อยแล้ว และให้รายงานและยืนยันมาพร้อมกับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ภายในวัน และเวลา ที่ด้านบริหารเลือกตั้ง ( ดบล) กำหนด ทั้งนี้ จะให้ ดบล มีหนังสือสั่งการไปอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ แล้ววันสนง. แถลงข่าวความพร้อมเย็นวันที่ 7 ก.พ. 69 จะแถลงเรื่องนี้ว่า ได้มีการติดรายชื่อ ผู้สมัครทุกคนของทุกหน่วยในเขตเลือกตั้ง เรียบร้อยก่อนวันเลือกตั้งแล้ว เลขาธิการ กกต. "