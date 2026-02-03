“เท้ง” ขอเป็นนายกฯ ประกาศฟื้นฟูหาดใหญ่ใน 4 ปี ปักธงส้มเปลี่ยนประเทศ

"ณัฐพงษ์" ขอโอกาสเป็นนายกฯ ประกาศให้คำมั่นสัญญา ฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ให้ดีกว่าเดิมภายใน 4 ปี มั่นใจถ้าสามารถปักธงส้มในจังหวัดสงขลาได้ เราเปลี่ยนประเทศไทยได้แน่นอน
วันนี้ (3ก.ย.69) ที่เวทีปราศรัยใหญ่ บริเวณลานหน้าโรบินสัน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แกนนำพรรคปชน.สลับกันขึ้นเวทีปราศรัยอย่างคึกคัก นำโดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน , น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ รองโฆษกพรรค , นายรังสิมันต์ โรม ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ พรรค
โดยใน เวลา 20.30 น. นายณัฐพงษ์ ปราศรัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหา น้ำท่วมหาดใหญ่ในอนาคตว่า วันนี้ตนกล้าประกาศ พรรคปชน.มีข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ให้ดีกว่าเดิม เรียกว่า ปฏิญญาสงขลา เพื่อกอบกู้เมืองหาดใหญ่ ภายใน 4 ปี ริเริ่มโครงการลงทุนมูลค่า หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมในเมืองหาดใหญ่ ขอโอกาสครั้งนี้ให้ตนเป็นนายกฯ ให้เพื่อนตน 9 คน เป็นผู้แทนสงขลา
อยากส่งข้อความถึงชาวหาดใหญ่ทุกคน ไม่ต้องนิยามว่าตัวเองสีส้มก็ได้ ถ้าคุณเชื่อว่าอยากได้ประเทศไทยที่ดีกว่า การเมืองโปร่งใส ไม่มีสีเทา การเมืองที่ทีมงานผู้บริหารมีความพร้อม กล้าประกาศให้คำมั่นสัญญา มีแผนกอบกู้หาดใหญ่อย่างไร ขอโอกาสให้กับพวกเราอีกหนึ่งครั้ง กาให้ พรรคประชาชน 2 ใบ ตนเชื่อมั่นว่าทำให้ดีกว่าเดิมได้แน่นอน
วันนี้อย่าอยู่ด้วยความกลัว ความหวาดระแวง ถ้าใครยังกลัว ยังระแวงเราอยู่ ขอให้ค้นหา ขออย่าไปดูคลิปที่พวกเขาตัดต่อ เสียสละเวลาของทุกท่านนิดหนึ่ง จะเห็นว่าการเดินทางของพวกตน และเพื่อนร่วมพรรคที่ผ่านมา ไม่มีหรอกการล้มล้าง ล้มเลิกสิ่งดี ๆ ในไทย อะไรไม่ดี นักการเมืองโกงกิน กกต. ที่มันไม่เป็นกลาง ศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นเครื่องมือฝั่งตรงข้ามทางการเมือง อะไรไม่ดีก็เข้ามาแก้ไขเหลือเวลาอีก 5 วันเท่านั้น เหลือไม่เยอะ นับถอยหลังช่วงเวลา 5 วันนี้ ช่วยกันส่งเสียงออกไปดัง ๆ เชื่อมั่นว่าถ้าเราสามารถปักธงส้มในจังหวัดสงขลาได้ เราเปลี่ยนประเทศไทยได้แน่นอน