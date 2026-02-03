“เอกสิทธิ์” นำทัพ “พรรคปวงชนไทย” บุกนครพนม ชูบัตรทองหมา-แมว แก้ปากท้องประชาชน มัดใจชาวอีสานเหนือ

“เอกสิทธิ์” นำทัพ “พรรคปวงชนไทย” บุกนครพนม ชูนโยบายเด็ด “บัตรทองน้องหมา-แมว” แก้ปากท้องพี่น้องประชาชน มัดใจ คนอีสานเหนือช่วงโค้งสุดท้าย
นครพนม (3 กุมภาพันธ์ 2568) นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หมายเลข 23 ขนทัพ กรรมการบริหารพรรค ลงพื้นที่อีสานเหนือ ไหว้ขอพรพญาศรีสัตตนาคราช เสริมสิริมงคล พร้อมประกาศสู้ศึกเลือกตั้งเต็มตัว ชูนโยบาย “บัตรทองเพื่อน้องหมา-แมว” และปากท้องพี่น้องประชาชน หวังลดภาระค่าใช้จ่ายพี่น้องประชาชนที่เป็นคนรักสัตว์ เสริมทัพบุกเขตอีสานเหนือ
ทั้งนี้ นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล พร้อมคณะผู้บริหารพรรค อาทิ ดร.จิตรกร ลากุล (ผู้อำนวยการพรรค), นายสมบูรณ์ บุญยรัตนประภา, นายวิทยา ติรณะประกิจ และนายวรฐ สุนทรนนท์ รองหัวหน้าพรรคได้เดินทางมาพบปะและให้กำลังใจผู้สมัคร สส. ทั้ง 9 เขตเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดนครพนม บึงกาฬ และสกลนคร โดยมีตัวแทนผู้สมัครคนสำคัญให้การต้อนรับ อาทิ:
จ.นครพนม: นายธงทิพย์ แห่สถิตย์ (เขต 1 เบอร์ 6), นายสมพงษ์ มณีย์รัตน์ (เขต 2) และนายพิทักษ์ สุระพร (เขต 3 เบอร์ 2)
ส่วน จ.บึงกาฬมี ว่าที่ ร.ต.สุเทพ บุพศิริ (เขต 1 เบอร์ 4) และนายปังทอง สีม่วง (เขต 2 เบอร์ 4)
จ.สกลนคร: นายไพบูลย์ สกลนคร (เขต 4) และนางทัศนีย์ สุภาพร (เขต 7)
นโยบายไฮไลท์: สวัสดิการเพื่อสัตว์เลี้ยง และปากน้องพี่น้องประชาชน
นายเอกสิทธิ์ เผยว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง พรรคปวงชนไทยขอเน้นย้ำนโยบายที่ทำได้จริงและตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ คือ “นโยบายบัตรทองเพื่อน้องหมา/แมว” เนื่องจากเล็งเห็นว่าปัจจุบันสัตว์เลี้ยงคือสมาชิกในครอบครัว แต่ภาระค่ารักษาพยาบาลสัตว์มีราคาสูง นโยบายนี้จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
“เราตั้งใจมอบนโยบายนี้เป็นไฮไลท์สำคัญ เพราะเรื่องปากท้องไม่ได้หมายถึงแค่คน แต่รวมถึงสมาชิกน้อง 4 ขาในบ้านด้วย พรรคปวงชนไทยพร้อมผลักดันให้เกิดสวัสดิการรักษาสัตว์เลี้ยงที่เข้าถึงง่ายและเป็นธรรม” นายเอกสิทธิ์ กล่าว
พรรคปวงชนไทย ได้ลุยเคาะประตูบ้านช่วงโค้งสุดท้าย 4 วัน โดยผู้สมัคร สส. ทั้ง 9 เขต ต่างแสดงความมั่นใจและฮึกเหิม พร้อมให้คำมั่นว่าจะสู้ศึกครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยจะเน้นกลยุทธ์ “เดินเคาะประตูบ้าน” เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนแบบถึงตัว สื่อสารนโยบายพรรคอย่างใกล้ชิด เพื่อกวาดคะแนนทั้งแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งครั้งนี้