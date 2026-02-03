งานเข้า CK กกต.สั่งสอบ ปมโพสต์อ้างยายรับเงิน 2,000 บาท จะกาให้พรรค xxx

กกต.สั่งสอบ “ซีเค เจิง” อินฟลูเอนเซอร์เชื้อสายจีนชื่อดัง หลังโพสต์ข้อความอ้างยายรับเงิน 2,000 บาทเพื่อเลือกพรรค xxx ก่อนลบข้อความในเวลาต่อมา
วันนี้ (3 ก.พ.) มีรายงานว่า นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้สั่งการให้สำนักงาน กกต.เรียกนายซีเค เจิง (CK Cheong) ผู้บริหารบริษัทฟาสต์เวิร์ค (Fastwork) แพลตฟอร์มจัดหาฟรีแลนซ์ออนไลน์ในไทย และอินฟลูเอนเซอร์ดานการลงทุนในกลุ่มคนรุ่นใหม่ มาสอบสวน กรณีโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก อ้างว่ายายของตนเองรับเงินซื้อเสียงจากพรรค xxx เป็นเงิน 2,000 บาท
ก่อนหน้านี้ นายซีเค เจิง โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก CK Cheong, CPA และ X ชื่อบัญชี CK Cheong ว่า "ผมเพิ่งโทรไปหายาย เมื่อกี้นี้ ถามเขาว่า…
CK : ยาย เลือกตั้งปีนี้จะเลือกใคร
ย้าย : เอ้าลูก! ยายรับเงินเขามาแล้ว 2,000 น่าจะเลือกพรรค xxx นะ
CK : ยายเห็น TV OLED ที่ซีเคเพิ่งซื้อให้ตรงข้างหน้ายายไหมครับ? เดี๋ยวพรุ่งนี้ซีเคส่งคนมายึดคืนนะครับ…“
รวมทั้งได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่า “บ้านอื่นถ้าขายเสียง ผมทำอะไรไม่ได้ แต่ถ้าบ้านกูขายเสียง กูเอาตาย”
โพสต์ดังกล่าวเป็นที่วิจารณ์อย่างมาก เนื่องการการซื้อสิทธิขายเสียงถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.ฯ โดยผู้ซื้อเสียงมีความผิดตามมาตรา 73 ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี ส่วนผู้ขายเสียงมีความผิดตามมาตรา 101 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 10 ปี แต่ถ้าได้แจ้งถึงการกระทำดังกล่าวต่อ กกต.หรือผู้ซึ่ง กกต.มอบหมายก่อนถูกจับกุม ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ดังนั้น หากนายซีเคไม่อยากให้ยายมีความผิดจะต้องพายายไปแจ้งความกับตำรวจ หรือร้องเรียนต่อ กกต.แต่นายซีเคไม่ได้พาไป และต่อมาได้ลบข้อความดังกล่าวออก
อย่างไรก็ตาม ถือว่าเรื่องดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะแล้ว กกต.จะต้องทำการสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป แต่หากเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเองนายซีเคก็อาจมีความผิดฐานนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ