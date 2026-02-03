"วราวิช" ซัดบาปครูดับ! ไทยก้าวใหม่บี้ ศธ.เลิกสั่งงานบริหารเงิน-ธุรการ คืนครูสู่ห้องเรียน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา รองหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ กล่าวถึงกรณีครูภาษาอังกฤษดีเด่น ใน จ.เชียงใหม่ ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองจากปัญหาภาระงานด้านบริหารการเงินในโรงเรียนว่า เรื่องนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้น เพราะในเวทีดีเบตทุกเวที ตนได้พูดเสมอว่าการสั่งให้คุณครูมาทำงานด้านการเงินและธุรการ เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง โดยตนใช้คำว่า "เป็นบาป"ทุกครั้งและแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆ
"ผมขอวิงวอนไปยังผู้บริหารกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดช่วยสั่งการทันที ห้ามผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งครูทำงานธุรการและงานการเงิน ซึ่งไม่ใช่หน้าที่หลักของครู ขอให้การสูญเสียนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้าย" นายวราวิช กล่าว
รวมทั้ง "นายวราวิช" ยังระบุว่า "พรรคไทยก้าวใหม่" เห็นตรงกันว่า ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องทบทวนโครงสร้างภาระงานครูทั่วประเทศอย่างจริงจัง และหาแนวทางคืนครูสู่ห้องเรียน พร้อมทั้งคืนเวลาให้การสอน รวมทั้งหยุดสร้างระบบที่ต้องแลกด้วยชีวิตของครู โดยตนมองว่าความสูญเสียครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยอย่างแท้จริง