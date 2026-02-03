“ชัยวุฒิ” รำลึกวันทหารผ่านศึก ชวนทุกพรรคปลูกฝังค่านิยมรักชาติ-เทิดทูนทหาร แนะ “พิธา” ไปขอขมาวีรชน ทหารผ่านศึก ย้ำ ไทยต้องสามัคคีอย่าแตกแยก
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 น. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก ที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจพรรครักชาติ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 นำทีมพรรครักชาติ อาทิ นายรัฐภูมิ วัลลิกุล เหรัญญิกพรรค (ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 9), นายชุติ ปลื้มรุ่งเรื่อง ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 2 ลงพื้นที่ตลาดรุ่งเจริญ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เพื่อแนะนำตัวและช่วยขอคะแนนเสียงให้กับ นายกิตติพศ ถนอมวรารักษ์ ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 3 เบอร์ 13 ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนในพื้นที่ หลายคนชื่นชมในความตั้งใจและขยันลงพื้นที่ของทีมพรรครักชาติ บอกว่าเมื่อวานเห็นในข่าวยังอยู่ภาคใต้ เช้าเดินทางกลับ กทม. ก็มาช่วยผู้สมัคร สส.เขต ลงพื้นที่ต่อทันที พร้อมเป็นกำลังใจให้ทีมพรรครักชาติ และสมาชิกคนรุ่นใหม่ทุกคน อย่าท้อกับเกมการเมือง ขอเพียงตั้งใจทำเต็มที่ สักวันจะประสบความสำเร็จเอง
ขณะที่นายชัยวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2569 ว่า วันทหารผ่านศึก เป็นวันที่คนไทยควรร่วมกันระลึกถึงคุณงามความดี และเกียรติภูมิของทหารที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อรักษาอธิปไตย ปกป้องผืนแผ่นดินไทย ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทย ให้ร่วมส่งกำลังใจไปยังทหารผ่านศึก รวมถึงครอบครัวของผู้เสียสละทุกคนที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยของเรา
“วันนี้เป็นวันทหารผ่านศึกครับ เป็นวันที่พวกเราคนไทยทุกคนระลึกถึงคุณงามความดี เกียรติภูมิของทหารที่ได้เสียสละชีวิต เลือดเนื้อ เพื่อรักษาอธิปไตยปกป้องผืนแผ่นดินไทยไว้ ก็ขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับ ร่วมกันส่งกำลังใจไปถึงทหารผ่านศึก รวมถึงครอบครัวของทุกคนที่ได้เสียสละชีวิต เลือดเนื้อ เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยของเราครับ” นายชัยวุฒิ กล่าว
นายชัยวุฒิ ระบุด้วยว่า ช่วงนี้เป็นช่วงของการเลือกตั้ง จึงอยากฝากไปถึงพรรคการเมืองทุกพรรคให้ช่วยกันสื่อสารทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ให้เห็นความสำคัญของทหาร เทิดทูนและระลึกถึงวีรกรรมที่ทหารได้ทำไว้ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทหารปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุด
“ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเลือกตั้งนะครับ ก็ฝากไปถึงพรรคการเมืองทุกพรรคเลยก็แล้วกันนะครับ ให้ช่วยกันสื่อสาร ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับ ให้เข้าใจความสำคัญของทหาร ให้เทิดทูน คิดถึงวีรกรรมที่ทหารได้ทำไว้ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทหารนี่แหละครับ ให้เขาได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด” นายชัยวุฒิ กล่าว
นายชัยวุฒิ ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนว่า ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงและอาจลุกลามเป็นสงครามระดับภูมิภาค หากประเทศอ่อนแอและเกิดความแตกแยกก็อาจทำให้สถานการณ์บานปลาย โดยมองว่าอาจมีมหาอำนาจพยายามเข้ามาแทรกแซงจนกลายเป็นความขัดแย้งในวงกว้าง จึงขอให้ทุกฝ่ายช่วยกัน ไม่สร้างความแตกแยก และไม่สร้างค่านิยมที่ไม่ดีในสังคมไทย แต่ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมรักชาติ รักบ้านเมือง และร่วมปกป้องอธิปไตยของชาติ
“วันนี้ความขัดแย้งชายแดนยังมีอยู่นะครับ อาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้น และอาจจะลุกลามเป็นสงครามระดับภูมิภาค ถ้าเราอ่อนแอ เราแตกแยกกัน เราไม่เข้มแข็ง สงครามอาจบานปลายนะครับ มีมหาอำนาจพยายามเข้ามาแทรกแซงให้เป็นสงครามในระดับภูมิภาคนี้อีก เราต้องช่วยกันครับ
อย่าสร้างความแตกแยก อย่าสร้างค่านิยมที่ไม่ดีในสังคมไทยนะครับ ให้ทุกคนช่วยกันรักชาติ รักบ้านเมือง มาช่วยกันปกป้องอธิปไตยของชาติร่วมกันครับ นี่คือหน้าที่ของพรรคการเมืองทุกคนที่ต้องทำด้วยกัน อะไรที่ไม่ดีที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปครับ ไม่ว่ากัน แต่วันนี้เรามาเริ่มกันใหม่ครับ” นายชัยวุฒิ กล่าว
นายชัยวุฒิ ย้ำด้วยว่า การสร้างความเข้าใจและค่านิยมที่ดีเป็นหน้าที่ที่พรรคการเมืองทุกพรรคต้องทำร่วมกัน โดยเรื่องที่ไม่ดีในอดีตให้ถือว่าผ่านไปแล้ว และควรเริ่มต้นกันใหม่ พร้อมขอให้พรรคการเมืองที่สื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้มาก ช่วยกันสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับประชาชน
“ในฐานะรุ่นพี่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน พี่โอ๋ ขอฝากไปถึง พิธา น้องทิม ด้วยความห่วงใย สิ่งที่ทิมได้พูดไว้เรื่อง 'ทหารมีไว้ทำไม' มันฝังอยู่ในใจประชาชน คนเขารับไม่ได้ ถึงแม้พรรคประชาชนหรือทีมงานจะไปช่วยกันแก้ ช่วยกันแถ มันแก้อะไรไม่ได้หรอก วันนี้เป็นวันทหารผ่านศึก ถ้าน้องทิมไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปขอขมาดวงวิญญาณของวีรชนทหารหาญที่เสียชีวิตในการปกป้องประเทศชาติ ทุกอย่างจะจบ ประชาชนจะเข้าใจ ที่สำคัญวันนี้เราต้องไม่แตกแยกกันนะ เราต้องสร้างความคิดให้คนไทยรักทหาร รักชาติบ้านเมือง มาช่วยกันปกป้องประเทศชาติ เพราะสงครามมันคืบคลานเข้ามาแล้วนะ เราต้องรักกันสามัคคีกัน ไม่ใช่เวลาที่จะมาสร้างความแตกแยก” นายชัยวุฒิกล่าว
นายชัยวุฒิ ยังกล่าวถึงพรรคประชาชนที่สื่อสารคำว่า “ชาติคือประชาชน” ว่า ฟังแล้วจะไปกันใหญ่ โดยเห็นว่า “มีประชาชน” ไม่เท่ากับ “มีชาติ” ยกตัวอย่างกลุ่มชาติพันธุ์ หรือชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทย เช่น กะเหรี่ยง หรือ ไทใหญ่ ที่เป็นประชาชนเช่นกัน แต่เขาก็ไม่ได้มี “ชาติ” ในความหมายของรัฐชาติ พร้อมอธิบายว่า “ชาติ” คือผืนแผ่นดิน คืออำนาจอธิปไตย ที่มีสถาบันหลักของชาติ มีชาติ มีศาสนา มีพระมหากษัตริย์ มีความมั่นคงเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันเป็นปึกแผ่น ไม่ใช่มีแค่ประชาชน หากมีประชาชนแต่ไร้ระบบ แตกแยกกัน ทะเลาะกัน ไม่มีสถาบันหลักของชาติ ไม่มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวรวมคนไทยไว้ ก็ไม่อาจเรียกว่าเป็นชาติได้
“ชาติไม่ใช่แค่ประชาชน ไปเข้าใจมาให้ถูกด้วย คำนี้เป็นคำที่น่ากลัวมากนะครับ ชาติคือประชาชน... ไม่ใช่ครับ” นายชัยวุฒิ หัวหน้าพรรครักชาติ และแคนดิเดตนายกฯ กล่าวทิ้งท้าย