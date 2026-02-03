“จิตภัสร์ ตั๊น” ลุยสวนหลวง–ประเวศ รับฟังปัญหาปากท้องพ่อค้าแม่ค้า ตลาดยงเจริญ หลังถูกเวนคืนพื้นที่ทำกิน

“จิตภัสร์ ตั๊น” ลงพื้นที่สวนหลวง–ประเวศ รับฟังปัญหาพ่อค้าแม่ค้าตลาดยงเจริญ หลังถูกเวนคืนพื้นที่ทำกิน ย้ำจัดระเบียบเมืองต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมผลักดันปัญหาปากท้องเข้าสภา
วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2569) น.ส. จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าทีมเสมอภาคและความมั่นคงของมนุษย์ พรรคไทยก้าวใหม่ ลงพื้นที่เขตสวนหลวง–ประเวศ เพื่อช่วยนาย กัณฑ์ชาติ มนต์กันภัย ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 22 (สวนหลวง–ประเวศ) เบอร์ 9 พรรคไทยก้าวใหม่ รณรงค์หาเสียงและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
โดยคณะผู้สมัครได้เดินพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในตลาดยงเจริญ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบและการเวนคืนพื้นที่ทางเดิน ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าหลายรายขาดพื้นที่ทำกิน และประสบปัญหาด้านรายได้อย่างหนัก
ตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่สะท้อนว่า ก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานคร (กทม.) เคยให้คำมั่นว่าจะจัดหาแหล่งที่ดินหรือพื้นที่ทำกินแห่งใหม่ให้กับผู้ค้าที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่เดิม แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า อีกทั้งขาดการสื่อสารที่ชัดเจน ทำให้ผู้ค้าจำนวนมากต้องเผชิญปัญหาปากท้องโดยลำพัง
ด้าน น.ส.จิตภัสร์ กล่าวว่า ปัญหาปากท้องและสิทธิในการทำมาหากินของประชาชน เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ไม่ควรถูกละเลย พร้อมยืนยันว่า หากผู้สมัครของพรรคไทยก้าวใหม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเข้าสภาผู้แทนราษฎร เรื่องนี้จะถูกนำเข้าสู่การอภิปรายและการหารือในสภาฯ เพื่อเรียกร้องคำตอบและแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนจากกรุงเทพมหานคร
“การจัดระเบียบเมืองต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การเวนคืนหรือรื้อย้ายต้องมาพร้อมทางออกที่เป็นธรรม ไม่ใช่ให้ประชาชนรับภาระเพียงฝ่ายเดียว หากได้เข้าสภา เรื่องนี้จะต้องถูกหยิบยกขึ้นมาพูด และต้องได้คำตอบจาก กทม. ว่าจะแก้ปัญหาให้พี่น้องพ่อค้าแม่ค้าอย่างไร” น.ส.จิตภัสร์ กล่าว
น.ส.จิตภัสร์ ยังย้ำว่า พรรคไทยก้าวใหม่ยืนหยัดเป็นพรรคทางเลือกที่ให้ความสำคัญกับปัญหาปากท้องของประชาชนในพื้นที่จริง พร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศ