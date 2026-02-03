“สมศักดิ์“ ขอเสียงให้ “ธนากร ” เบอร์ 1 กำแพงเพชร ชูคนรุ่นใหม่ จบนอก พร้อมนำความรู้พัฒนาพื้นที่

“สมศักดิ์–วราเทพ” นำทีมขึ้นรถแห่กำแพงเพชร ขอคะแนนให้ “ธนากร รัตนากร” เบอร์ 1 ผู้สมัครคนรุ่นใหม่ พรรคเพื่อไท ชี้จบอังกฤษ มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม–กลยุทธ์ พร้อมนำมาพัฒนากำแพงเพชรอย่างเป็นรูปธรรม
วันนี้ (3 ก.พ. 2569 )นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นาย วราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นาย ชัย วัชรงค์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ นาย ธนากร รัตนากร ผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร เขต 2 เบอร์ 1 นาย สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร เขต 4 เบอร์ 7 และนาย ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ผู้สมัคร สส.สุโขทัย เขต 2 เบอร์ 2 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ตลาดนัดพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
นายสมศักดิ์ กล่าวถึงการลงพื้นที่ว่า เมื่อเดือนมิถุนายน 2568 ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตนเคยเดินทางมายังอำเภอพรานกระต่ายเพื่อติดตามงานด้านสาธารณสุข เนื่องจากต้องการให้ประชาชนหลุดพ้นจากความเจ็บป่วย ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ของพรรคเพื่อไทย ซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้ว และในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยยังมีนโยบายยกระดับเป็น “30 บาท AI” เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า หากพรรคเพื่อไทยได้กลับไปเป็นรัฐบาล จะเดินหน้าผลักดันร่างพระราชบัญญัติ อสม. เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หลังจากที่ อสม. มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยการแนะนำให้ประชาชน “นับคาร์บ” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า 42 ล้านคน สามารถช่วยลดจำนวนผู้ป่วยและประหยัดงบประมาณของประเทศได้เป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ พรรคเพื่อไทยยังมีนโยบายสำคัญอีกหลายด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร อาทิ นโยบายประกันกำไรพืชผลการเกษตร 30% นโยบายหวยเกษียณ และนโยบายสร้างรายได้เข้าประเทศผ่านโครงการเศรษฐีเงินล้าน วันละ 9 คน
นายสมศักดิ์ ยังกล่าวถึง นายธนากร รัตนากร ว่า เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ สามารถเติบโตเป็นผู้แทนราษฎรและก้าวไปสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีได้ในอนาคต เนื่องจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศอังกฤษ มีองค์ความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในกรุงลอนดอน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรและประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
“ผมจึงขอพี่น้องชาวกำแพงเพชร สนับสนุนนายธนากร รัตนากร เบอร์ 1 และพรรคเพื่อไทย เบอร์ 9 เพื่อเข้าไปทำงานพัฒนาบ้านเมืองร่วมกัน” นายสมศักดิ์ กล่าว
จากนั้น นายสมศักดิ์ พร้อมด้วย นายวราเทพ และนายธนากร ได้ขึ้นรถแห่หาเสียงพบปะประชาชนในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนจำนวนมากออกมายืนโบกมือทักทายและชูหมายเลข 1 เพื่อให้กำลังใจผู้สมัคร สส. พรรคเพื่อไทยอย่างต่อเนื่อง