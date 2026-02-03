“ซาบีดา - มนัญญา"ลงพื้นที่ เขต 3 ทับสะแก- บางสะพาน จ.ประจวบฯ ช่วย"พงษ์พันธ์"เบอร์ 7 หาเสียงโค้งสุดท้าย ย้ำ เป็นคนพูดแล้วทำ

วันนี้(3 ก.พ.)น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม -ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ช่วยนายพงษ์พันธ์ เผ่าประทาน (บุตรเขย นางมนัญญา) ผู้สมัคร สส. เขต 3 จ.ประจวบคีรีขันธ์ เบอร์ 7 พรรคภูมิใจไทย โดยในช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนวันเลือกตััง ได้อ้อนขอคะแนนชาวบ้านในเขตเทศบาลทับสะแก และหวังปักธงในเขต 3 ให้ได้
ทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาขอถ่ายรูป และมอบดอกไม้ให้กำลังใจกับผู้สมัคร จากนั้นได้ขึ้นรถแห่ ไปตามเขตเทศบาลด้วย
น.ส.ซาบีดา กล่าวว่า นายพงษ์พันธ์ เผ่าประทาน เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทับสะแก ซึ่งจากการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนก็ให้การตอบรับอย่างดี ส่วนตัวในวันนี้เอาหัวใจมาให้ทุกคน และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์อยากให้กา เบอร์ 37 พรรคภูมิใจไทย และพี่ชายในครอบครัวของตนเอง เขต 3 เบอร์ 7
“ฝากพี่ชายสุดที่รักของตนเองด้วยเป็นคนตั้งใจ ทำงานดี ทำงานเก่ง และพร้อมที่จะทำเพื่อพี่น้องประชาชน วันนี้พรรคภูมิใจไทย พูดแล้วทำ ซึ่งพรรคมีความ ชัดเจน”น.ส.ซาบีดา
จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ ตลาดห้วยทรายขาว ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน เพื่อขอคะแนนเสียงกับประชาชนในพื้นที่