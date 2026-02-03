“ชูวิทย์” แฉอีกแผนพรรคส้มกินรวบประกันสังคม ดัน “ธนาธร” นั่งอนุ กก.ลงทุน ฉะต่างจากการเมืองเก่าตรงไหน?

“ชูวิทย์” เดินหน้าแฉ “พรรคส้ม” วางแผนกินรวบประกันสังคม ส่งคนของตัวเองเข้าไปนั่งบอร์ด สปส. ดัน “ธนาธร” นั่งอนุ กก.ลงทุน แต่ไม่ผ่าน จวกยับตีสองหน้า ซื้อที่ดินชลบุรีก็ผ่านบอร์ดที่มีคนพรรคส้มนั่งอยู่เต็ม แต่ยังเอามาด่าหาคะแนนเสียง เตือนอย่าเป็นเลยรัฐบาลเดี๋ยวยัดชื่อ “ธนาธร” เข้าไปอีก แล้วที่เรียกตัวเองว่าการเมืองใหม่ ต่างจากการเมืองเก่าตรงไหน
วันนี้ (3 ก.พ.) นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ อดีตนักการเมือง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ เปิดประเด็นบทบาทของพรรคประชาชนที่พยายามนำการเมืองเข้าไปแทรกแซงการทำงานของบอร์ดประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามแผนกินรวบประกันสังคม
นายชูวิทย์ ระบุว่า โครงสร้างบอร์ดประกันสังคม ประกอบด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายผู้ประกันตน และฝ่ายรัฐ ซึ่งมีงบประมาณจำนวนมหาศาล แต่กลับถูกนำมาใช้เป็นประเด็นในการหาเสียงทางการเมือง โดย น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ “ไอซ์” กล่าวปราศรัยโจมตีการใช้งบประมาณประกันสังคมอย่างต่อเนื่องทุกวัน
แต่การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตน ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนั้น ทีม “ประกันสังคมก้าวหน้า” ที่เชื่อมโยงกับพรรคประชาชน ได้รับเลือกตั้ง 6 จาก 7 ที่นั่ง ทั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิเพียงราว 100,000 คน จากผู้ประกันตนกว่า 20 ล้านคน หรือไม่ถึง 1% ขณะที่ใช้งบประมาณจัดการเลือกตั้งเกือบ 300 ล้านบาท
นายชูวิทย์ ระบุว่า หลังจากทีมดังกล่าวเข้าครอบครองเสียงข้างมากในฝ่ายผู้ประกันตนแล้ว ได้มีความพยายามเสนอชื่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เข้าเป็นคณะอนุกรรมการการลงทุนนอกตลาดของประกันสังคมถึง 2 ครั้ง แต่ไม่ผ่านการอนุมัติ ทั้งที่สำนักงานประกันสังคมมีกฎไม่ให้นำการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับบอร์ด
พร้อมตั้งคำถามว่า การผลักดันนายธนาธร ซึ่งถูกมองว่า เป็น “ผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคส้ม” เข้าไปมีบทบาทด้านการลงทุน มีเป้าหมายใดแอบแฝงหรือไม่ โดยเฉพาะในประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากนายธนาธรมีภูมิหลังจากครอบครัวนักธุรกิจรายใหญ่
นอกจากนี้ นายชูวิทย์ ยังไล่เรียงรายชื่อบุคคลที่เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการประกันสังคม ซึ่งระบุว่า มีความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองสีส้ม อาทิ อดีตผู้สมัคร สส. และผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นเครือข่ายเดียวกัน
นายชูวิทย์ ระบุด้วยว่า การโจมตีการใช้งบประมาณของประกันสังคมซื้อที่สาธารณะ ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่าการลงทุนต่างๆ ได้รับการอนุมัติจากบอร์ดประกันสังคม ซึ่งมีบุคคลจากทีมประกันสังคมก้าวหน้านั่งอยู่เต็มคณะ พร้อมเปรียบเปรยว่าเป็นการ “ให้คนหนึ่งโจมตีด้านหน้า ขณะที่อีกคนหนึ่งแทรกเข้าด้านหลัง”
รายละเอียดข้อความในเฟซบุ๊ก ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์
แผนกินรวบประกันสังคม”
บอร์ดประกันสังคมมี 3 ฝ่าย ได้แก่ นายจ้าง ผู้ประกันตน และรัฐ
มีงบประมาณมหาศาลภายในประกันสังคม ถูกนำมาใช้หาเสียงโดย “ไอซ์“ แม่มดสาวรุ่นใหม่
ปราศรัยหาเสียงเรียก “คุณพี่ คุณพี่“ เสียงแจ๋วๆ ขยี้ “งบประกันสังคม” ทุกวี่ทุกวัน
บอร์ดประกันสังคมฝ่าย “ผู้ประกันตน” มี ”ทีมประกันสังคมก้าวหน้า“ ของพรรคส้มได้รับเลือกมา 6 คน จากทั้งหมด 7 คน
โดยการเลือกตั้งจากผู้ประกันตนเพียง 100,000 กว่าคน จาก 20 กว่าล้านคน
เรียกว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ถึง 1% ด้วยงบประมาณจัดการเลือกตั้งเกือบ 300 ล้านบาท
เป็นครั้งแรกที่ใช้การเลือกตั้งบอร์ดฝ่ายผู้ประกันตน
เมื่อพลพรรคส้มเทคโอเวอร์ฝ่ายลูกจ้างในบอร์ดประกันสังคมได้แล้ว
นี่เป็นเอกสารแสดงให้เห็นว่า
ต่อมาในการประชุมบอร์ดประกันสังคม มีการเสนอชื่อ “นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” เข้าเป็นคณะอนุกรรมการการลงทุนนอกตลาด
โดยสำนักงานประกันสังคมมีกฎสำคัญ คือ “ไม่นำเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในบอร์ด“
แต่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่มีพรรคส้มอยู่เบื้องหลัง ได้พยายามผลักดันเสนอชื่อ “ธนาธร” ถึง 2 ครั้ง แต่ไม่ผ่านการอนุมัติให้เป็นอนุกรรมการ
ถามว่า มีความพยายามดันก้นคนชื่อ “ธนาธร“ เข้าสู่บอร์ดประกันสังคมเพื่ออะไร?
ในเมื่อทุกคนทราบดีว่าธนาธรเป็น “ผู้นำจิตวิญญาณของพรรคส้ม” เกี่ยวข้องกับการเมือง ของแท้แน่นอน
นอกจากนั้นทีมประกันสังคมก้าวหน้า และอนุกรรมการที่เสนอชื่อเข้าไป ยังเกี่ยวข้องกับพรรคส้มแบบรัวๆ
ไล่เรียงตัวตั้งแต่
- ธีระชาติ ก่อตระกูล อนุกรรมการไอที ลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน
- อนุสรณ์ ธรรมใจ ลงสมัคร สส.พรรคประชาชน เขตตลิ่งชัน
- ศุภลักษณ์ บำรุงกิจ อนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์และการลงทุนประกันสังคม เป็นอดีตนิสิตที่เดินออกจากพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ร.5 ลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน
- ธนพร วิจันทร์ อดีตผู้สมัครทีมประกันสังคมก้าวหน้า ผู้ชูธงให้คนต่างด้าวเป็นบอร์ดประกันสังคม
- ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ โทรโข่งพรรคส้ม ก็เคยเป็นอนุกรรมการบอร์ดในประกันสังคม
- และโดยเฉพาะ ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี กรรมการประกันสังคม จากทีมประกันสังคมก้าวหน้า คือผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ปี 2561
แค่เห็นความเป็นมาก็รู้ไปถึงตับไตไส้พุงแล้วว่า “ส้มแท้ไม่มีสีอื่นปะปน”
เมื่อนำ “การเมือง“ เข้าไปในบอร์ดประกันสังคม โดยมีธนาธรเป็นศาสดาจะเกิดอะไรขึ้น ทำไปทำไม?
เหตุเพราะงบประมาณที่ “ไอซ์” พร่ำบนเวที เห็นอกเห็นใจผู้ประกันตน ไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริง
แต่เป็นเพราะพรรคส้มต้องการ “กินรวบประกันสังคม” ที่มีงบประมาณมหาศาลต่างหาก
โดยธนาธรมีต้นกำเนิดจากครอบครัวกลุ่มไทยซัมมิท ที่เป็น “นายทุน”
และธนาธรเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างปฏิเสธไม่ได้ในสถานะ “นอมินี“ พรรคส้ม
จึงให้ไอซ์ผลิต “น้ำแข็ง” เข้าโจมตีการใช้เงินงบประมาณของประกันสังคม
ทั้งๆ ที่ทุกงาน ทุกงบ ทุกการลงทุนแม้แต่ที่ดินชลบุรี ที่พูดปาวๆ ว่าประกันสังคมอีลุ่ยฉุยแฉกนั้น
เป็นการอนุมัติผ่าน ”บอร์ดประกันสังคม“ อันมีทีม “ประกันสังคมก้าวหน้า“ ที่พรรคส้มสนับสนุนนั่งกันอยู่เต็มบอร์ดโดยทั้งสิ้น
เป็นการวางแผนให้คนหนึ่งตีประตูหน้า อีกคนหนึ่งแอบแทรกเข้าประตูหลัง
เอาดีใส่ตัว เที่ยวด่าประจานการใช้งบฉอดๆ คร่ำครวญแสดงท่าทีเห็นอกเห็นใจผู้ประกันตน
ทั้งที่พวกตัวเองนั่งยกมืออนุมัติให้เต็มบอร์ด
เห็นหรือยังว่าเมื่อ ”น้ำแข็ง” ละลายลง ความจริงมันปรากฏชัด
ต้องพิจารณาเอาดีกว่าว่า “แผนซ้อนแผน“ นี้ใครวางเกม?
ที่ว่า ”ทำการเมืองแบบซื่อๆ“ แท้จริงกลับเล่นสอดไส้ตีเนียนกันแบบนี้นี่เอง
หากธนาธรได้เข้าไปนั่งอยู่ใน “คณะอนุกรรมการการลงทุนนอกตลาด“ บงการทิศทางในการลงทุนของประกันสังคม
ตามความเห็นของบอร์ดพรรคส้มที่พูดว่า
“เอาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของธนาธรมาใช้”
ก็อาจมองได้ว่าจะมี “ผลประโยชน์ทับซ้อน” เกิดขึ้น และมั่นใจไม่ได้ว่าจะเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจของครอบครัวและพวกพ้อง หรือไม่?
ดูเอาจาก “คดีน้องชายธนาธร“ ที่ “จ่ายใต้โต๊ะ” เพื่อให้ได้สิทธิ์เช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ถนนเพลินจิต
ศาลตัดสินจำคุก 6 เดือน ไม่รอลงอาญามาแล้ว
คณะอนุกรรมการการลงทุนนอกตลาด ที่มีอำนาจอนุมัติการลงทุนมูลค่ามหาศาล จึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะมีชื่อนายธนาธรเข้าไปนั่งอยู่
แต่เมื่อเสนอไปครั้งแรกไม่ผ่าน กลับยังดันทุรังเสนอครั้งที่ 2 อีก โดยมีฝั่งคนของพรรคส้มสนับสนุนหมด
ผู้ประกันตนคงจะได้ “โรงงานส้มแช่แข็ง“ มาลงทุนเพิ่มในพอร์ตเสียมากกว่า
โดยมี พม่า ลาว เขมร เต็มโรงงาน ตามนโยบายของทีมประกันสังคมก้าวหน้า
ตอนไอซ์ปราศรัยไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ว่า “ยัดชื่อธนาธรเข้าไป 2 ครั้งแล้ว แต่เขาไม่ให้เป็น” เพราะอะไร?
ขนาดเป็น “ฝ่ายค้าน” ยังเก่งขนาดนี้ ไม่ต้องเป็น “รัฐบาล” หรอกครับ
ไม่งั้นเดี๋ยวก็ยัดชื่อ “ธนาธร” เข้าไปนั่งสารพัดบอร์ดอีก
โถ.. การเมืองใหม่ของพรรคส้มมันต่างกับการเมืองเก่าตรงไหน?
ใครขึ้นมาก็จ้องจะ “กินรวบประเทศไทย“ เหมือนกันหมด
จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน ก็โกหกได้เป็นวรรคเป็นเวร
แล้วตีเนียนว่าตัวเองเป็นการเมืองใหม่