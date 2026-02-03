กกต.ส่งศาลฎีกาสั่งถอนชื่อ 28 ผู้สมัคร สส.เหตุอยู่ระหว่างถูกจำกัดสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง จ่อฟัน หน.พรรค ด้วย

มติ กกต.ส่งศาลฎีกาสั่งถอนชื่อผู้สมัคร สส.อีก 28 ราย เหตุอยู่ระหว่างถูกจำกัดสิทธิ เนื่องจากไม่ไปเลือกตั้ง เล็งเอาผิดอาญาทั้งผู้สมัคร-หัวหน้าพรรค เหตุรู้ไม่มีสิทธิแต่สมัคร
วันนี้ (3 ก.พ.) มีรายงานว่า ในการประชุม กกต.สัปดาห์นี้ได้มีมติตามที่สำนักงาน กกต.เสนอให้ส่งศาลฎีกาสั่งถอนชื่อผู้สมัคร สส.จะพรรคการเมืองต่างๆ อีก 28 ราย เนื่องจากตรวจสอบพบว่าเป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกจำกัดสิทธิ เนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเราไม่ได้แจ้งเหตุแห่งการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา 35 (2) พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. 2561 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานฯเร่งยกร่างคำวินิจฉัยก่อนที่จะให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา
ทั้งนี้ ตามกฎหมายหากยื่นต่อศาลฎีกาแล้ว ศาลฯมีคำสั่งถอนชื่อไม่ทันวันเลือกตั้ง ก็จะยังคงถือว่าทั้ง 28 คน เป็นผู้สมัคร ซึ่งถ้าได้รับเลือกตั้งมาเข้ากกต.ก็จะไม่ประกาศรับรองผล และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าว กกต.เตรียมพิจารณาเอาผิดผู้สมัครฐานรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิสมัคร แต่ยังลงสมัครตามมาตรา 151 ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 20 ปี ขณะที่หัวหน้าพรรคก็ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ที่เซ็นรับรองการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งตามมาตรา 56 ของ พ.ร.ปว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มีโทษตามมาตรา 120 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี