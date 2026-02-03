มท.แต่งตั้ง ขรก.ในสังกัด ล็อตล่าสุด! “12 หัวหน้าสำนักงานจังหวัด” พบส่วนใหญ่ เป็นลูกหม้อขึ้นตรง จากส่วนกลาง

มหาดไทย แต่งตั้ง ขรก.ในสังกัด ล็อตล่าสุด! “12 หัวหน้าสำนักงานจังหวัด” ส่วนใหญ่ เป็นลูกหม้อจากส่วนกลาง “สป.มท.” จากก่อนหน้า ขึ้นบัญชีคราวละไม่เกิน 40 คน จากผู้กลั่นกรองเกือบ 200 คน ให้มีอายุ 6 เดือนนับแต่วันประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อ
วันนี้ (3 ก.พ.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดบัญชีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง
ตำแหน่ง “หัวหน้าสำนักงานจังหวัด” จํานวน 12 ราย โดยให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่ง ในวันที่ 9 ก.พ. 2569 เป็นต้นไป
ประกอบด้วย ให้ นายวิรุจเทพ รัฐการวงศ์ ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดระนอง เป็นหัวหน้าสํานักงานจังหวัดกระบี่
ให้ นายชูเกียรติ หงษ์ทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป.มท. เป็น หัวหน้าสํานักงานจังหวัดชลบุรี
ให้ นายเอกลักษณ์ อุปริรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. เป็น หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครปฐม
ให้ นายวรกร บุ้งทอง ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ เป็น หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
ให้ นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์ ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดสิงห์บุรี เป็น หัวหน้าสํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้ นายกฤตภัค โนมะยา ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดมหาสารคาม เป็น หัวหน้าสํานักงานจังหวัดพังงา
ให้ นางสาวกาญจนา สมรูป ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดลพบุรี เป็น หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ให้ นางสาวมัณฑนา สินนะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ สํานักนโยบายและแผน สป.มท. เป็น หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลพบุรี
ให้ นายณธกร จิตรอรุณฑ์ ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดราชบุรี เป็น หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ
ให้ นางสรัญญา เพชรชวน ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ให้ นายกล้าณรงค์ คนรู้ ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดหนองคาย เป็น หัวหน้าสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
และให้ นางศุภวรรณ บูชาดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบตรวจราชการและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ เป็น หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอํานาจเจริญ
ก่อนหน้านั้น สป.มท. ได้กําหนดจํานวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง จํานวนไม่เกิน 40 คน โดยให้บัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการกลั่นกรองมีอายุ 6 เดือนนับแต่วันประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อ
จากผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กลุ่มตําแหน่งอํานวยการเฉพาะทาง ตําแหน่ง “หัวหน้าสำนักงานจังหวัด” ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) จํานวน 191 ราย