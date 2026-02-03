กกต.ส่งกำลังใจ กปน. หลังเลือกตั้งล่วงหน้าถูกวิจารณ์ยับ ขออย่าหมดพลังอาสามาขับเคลื่อน ปชต.ก้าวหน้า

กกต. แถลงการณ์ส่งกำลังใจถึง กปน. หลังเลือกตั้งล่วงหน้ากระแสวิจารณ์วุ่น พร้อมขออย่าหมดพลัง เชื่อ อาสามาร่วมมือขับเคลื่อน ปชต.ก้าวหน้า
วันนี้ (3 ก.พ.) สำนักงาน กกต.ออกแถลงการณ์ ส่งกำลังใจให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และผู้ปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 ก.พ. 2569 ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2568 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 8 ก.พ. 69 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ประกอบกับสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศกำหนดให้เป็นวันออกเสียงประชามติด้วยนั้น
ในการจัดการเลือกตั้ง สส.เป็นการล่วงหน้า เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา มีผู้วิจารณ์และกล่าวหาการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสส.ล่วงหน้าของ กปน. และการทำงานของ กกต. ไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความผิดพลาด บกพร่อง และอาจส่อไปในทางทุจริตซึ่งในส่วนของ กปน. เป็นผู้ปฏิบัติที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 20,000 คน อาจรู้สึกท้อถอยและหมดกำลังใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กกต.ทราบดีว่า ท่านเหล่านี้เป็นผู้มีจิตอาสา ที่เข้ามาช่วยปฏิบัติงานให้แก่ กกต. โดยทุ่มเทแรงกายแรงใจ เสียสละ เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง สส.ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถท่ามกลางความคาดหวังของประชาชน เพื่อให้ภารกิจจัดการการเลือกตั้ง สส.สำเร็จ
กกต.ตระหนักถึงความทุ่มเท แรงกดดันที่ กปน.และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายต้องเผชิญ และเข้าใจว่า กปน. และผู้ปฏิบัติงานส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติงานในวันที่ 1 ก.พ.จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและออกเสียงประชามตีในวันที่ 8 ก.พ.ที่จะถึงนี้ ซึ่งจะรวมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสิ้นประมาณ 1,500,000 คน โดย กกต.มั่นใจว่าในการดำเนินการ เลือกตั้งในวันที่ 1 ก.พ. และวันที่ 8 ก.พ.จะไม่มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการทุจริตเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม กกต.มีความเข้าใจว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว อาจจะมีข้อบกพร่อง หรือความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นขึ้นได้บ้าง กกต.ขอขอบคุณ กปน. และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 ก.พ. และขอส่งกำลังใจให้ กปน.และผู้ปฏิบัฏิบัติงานทุกท่านที่จะร่วมปฏิบัติงานในวันที่ 8 ก.พ.นี้ กกต.มีความมั่นใจว่าพลังความร่วมมืออันยิ่งใหญ่ของพวกเราคือหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเที่ยงธรรม ทุกความเสียสละของทุกท่านในวันนี้ คือ การทำหน้าที่เพื่อแผ่นดินที่ทรงเกียรติและเป็นรากฐานสำคัญของประชาธิปไตย และประโยชน์สูงสุดของประเทศ