“แสวง” ลวงสื่อรอเก้อก่อนชิ่งไม่ให้สัมภาษณ์ อ้างต้องไปทำภารกิจอื่นต่อ

เลขาฯ กกต. ลวงสื่อรอเก้อ ก่อนชิ่งไม่ให้สัมภาษณ์ บอกมีประชุมคณะทำงานรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ (3 ก.พ.) ที่ศูนย์ไปรษณีย์บัตรหลักสี่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) แถลงเปิดศูนย์ปฏิบัติการการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้วจากต่างประเทศและในประเทศ เพื่อส่งมอบไปยังทั้งเขตเลือกตั้งปลายทาง 400 เขตทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ก่อนการเริ่มแถลงข่าวทางเจ้าหน้าที่ ซึ่งทำหน้าที่พิธีกรในงานแถลงข่าวแจ้งต่อสื่อมวลชน ว่า ในเวทีแถลงข่าวนี้ขออนุญาตให้ซักถามเฉพาะประเด็นเรื่องของการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้ารวมถึงกระบวนการจัดส่งไปยัง 400 เขตทั่วประเทศก่อนเท่านั้น ส่วนประเด็นดรามาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับข้อขัดข้องปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา จะให้สัมภาษณ์ภายหลังการตรวจดูขั้นตอนการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าเสร็จแล้ว ซึ่งผู้สื่อข่าวที่มารอทำข่าวต่างก็เข้าใจและรอการสัมภาษณ์ ในภายหลังตามที่ได้มีการแจ้งไว้ แต่ปรากฏว่า หลังการตรวจเยี่ยม การคัดแยกบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้ว นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กลับขึ้นรถประจำตำแหน่ง ออกจากบริเวณดังกล่าวไปทันทีโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน โดยเจ้าตัวระบุว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เนื่องจากต้องไปทำภารกิจอื่นต่อ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแสวง มีภารกิจต้องไปประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการและติดตามเพื่อให้การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สส และการออกเสียงประชามติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง