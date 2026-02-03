กกต.-ไปรษณีย์โชว์คัดแยกบัตรเลือกตั้ง ย้ำรหัสเขตผิดแต่ส่งถูกทันนับ 8 ก.พ. กต.ยันบัตรนอกไทยไม่ตกหล่น

กกต.จับมือไปรษณีย์ โชว์คัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกราชอาณาจักร "แสวง" ย้ำแม้รหัสเขตผิด แต่บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจะถูกส่งตรงทุกเขตแน่ กต.เผยบัตรนอกราชฯถึงไทยแล้วกว่าร้อยละ95 ช้าสุด 5 ก.พ.มั่นใจไม่มีตกหล่น ขณะที่ไปรษณีย์เร่งคัดแยกตลอด 24 ชม.ก่อนขนส่งไปยัง 400 เขตทันนับ 8 ก.พ.
วันที่ (3 ก.พ.) เวลา 14.00น. ที่ศูนย์ไปรษณีย์บัตรหลักสี่ นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกกต นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ กกต.พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน.เดินทางไปสังเกตการณ์คัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตเลือกตั้งรวมทั้งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่มีการส่งเข้ามาแล้วที่ศูนย์ไปรษณีย์กลาง ซึ่งวันนี้บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้ร่วมกันเปิดศูนย์ปฏิบัติการการคัดแยกบัตรเลือกตั้ง เพื่อส่งมอบไปยังทั้งเขตเลือกตั้งปลายทาง 400 เขตทั่วประเทศ
นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต.กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานกกต. เจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ร่วมกันทำงานผ่านไปแล้ว 1 กิจกรรม 1 อย่างคือการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 ก.พ.ถือว่าเป็นไปด้วยความคึกคัก ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการลงคะแนนก็ยังมีข้อสงสัยจากประชาชน วันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง จริงๆเรื่องอื่นได้มีการชี้แจงไปบางส่วนแล้ว ในส่วนของสำนักงานเองกกต.และเลขากกต.ได้ให้ทุกจังหวัดรายงานเหตุที่อาจจะไม่ปกติในระหว่างการลงคะแนนซึ่งจะปรากฏอยู่ในบันทึกเหตุการณ์ประจำหน่วยแต่ละหน่วยว่ามีเหตุการณ์อะไร ใครทักท้วงบ้าง รวมถึงกรณีปรากฏเป็นข่าวว่ามีผู้ได้รายงานว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆเราไม่ได้ทอดทิ้งก็จะมาดูว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไร ซึ่งตนคิดว่าความเป็นจริงเหล่านั้นจะอธิบายเรื่องเหล่านั้นได้ดีที่สุด คิดว่าเร็วๆนี้คงเรียบร้อย
"ส่วนงานวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งล่วงหน้าเหมือนกันซึ่งคนอาจจะรู้สึกว่าขณะที่ลงคะแนนไปมันจะไปถึงเขตเลือกตั้งหรือไม่เพราะเราลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเราต้องส่งซองใส่บัตรส่งไปยังเขตเลือกตั้งให้ถึง สิ่งที่อยากบอกประชาชนคือทุกบัตรเลือกตั้ง ทุกซองการเลือกตั้งไปถึงเขตเลือกตั้งอย่างถูกต้องแน่นอน งานธุรการอาจผิดพลาดได้แต่สิ่งที่ผิดพลาดไม่ได้เลยคือเจตจำนงของประชาชนที่เราต้องส่งถึงทั้ง 400 เขตให้ถูกต้องและทันตามกำหนดเวลาที่จะไปนับคะแนนในวันเลือกตั้ง ซึ่งเราออกแบบการลงคะแนนโดยใช้คนกับระบบ เพื่อให้ทุกคะแนนเสียงที่ลงล่วงหน้าไปถึงเขตเลือกตั้งให้ได้ ความผิดพลาดจากคนอาจมีบ้างแต่ระบบมันจะตรวจสอบและส่งคะแนนไปถึงระบบซึ่งสำนักงานฯและไปรษณีย์จะได้พาไปดูว่ามันจะไปถึงได้อย่างไรโดยมีขั้นตอนอย่างไรในการส่งคะแนนไปให้ถึง"
ด้านว่าที่ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการกกต.กล่าวว่าในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าไปแสดงตนนอกจากได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วก็จะได้รับซองเพื่อใส่บัตรที่ลงคะแนนโดยหน้าซองกปน. จะจ่าหน้าซองระบุถึงประธานกรรมการประจำเขตเลือกตั้งและจังหวัดของผู้ที่มาใช้สิทธิ์ และรหัสเขตเลือกตั้ง ซึ่งไม่ใช่รหัสไปรษณีย์
หากผู้ที่มาใช้สิทธิ์เห็นว่ากปน.เขียนข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้องก็สามารถทักท้วงได้ กรณีกระบวนการกรอกข้อมูลหน้าซองโดยเฉพาะรหัสเขตเลือกตั้งไม่ถูกต้องเช่นไม่มีการระบุรหัสเขตเลือกตั้งก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะรหัสเขตเลือกตั้งมาจากบัญชีรายชื่อที่อยู่ในมือกรรมการซึ่งจะมีการระบุไว้ชัดเจนว่ามีเขตที่เท่าไหร่ จังหวัดอะไร ซึ่งตรงนี้ก็สามารถตรวจสอบได้ และเมื่อปิดการลงคะแนนในเวลา 17:00 น กปน.จะต้องนำซองของทุกบัตรทุกเขตขึ้นมาตรวจสอบอีกครั้งว่ามีการกรอกข้อมูลหน้าซองครบถ้วนหรือไม่ก่อนจะส่งให้กับบริษัทไปรษณีย์ไทย ซึ่งที่ไปรษณีย์ไทยก็จะมีบัตรจากหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าทุกแห่งส่งเข้ามา โดยจะมีทีมเจ้าหน้าที่ทั้งของกกต. และไปรษณีย์ไทยทำการคัดแยก กรองกันอีกครั้งหนึ่งก่อนจะกระจายส่งไปตามเขตต่างๆทั้ง 400 เขต ดังนั้นการส่งบัตรล่วงหน้าไปยังเขตเลือกตั้งถูกต้องแน่นอน
ด้านนายมังกร ปทุมแก้ว อธิบดีกรมการกงสุลกล่าวถึงการจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกลับมายังประเทศไทยว่า ขณะนี้การดำเนินการขนส่งบัตรกลับมาที่ประเทศไทยดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วกว่า 95% เหลือสถานทูตอีก 5แห่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานทูตที่มีสายการบินไทยบินตรงได้แก่ปารีส ลอนดอน สวิตเซอร์แลนด์ที่จะจัดส่งมาถึงประเทศไทยช้าที่สุดคือเช้าวันที่ 5ก.พ. ซึ่งถุงเมล์สุดท้ายที่จะมาถึงคือจากแฟรงค์เฟิร์ตเยอรมัน โดยกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจ100%ว่าบัตรเลือกตั้งนอกราชทั้งหมดจะถูกส่งกลับมาได้ทันเวลาและคัดแยกในวันที่ 6 ก.พ.ก่อนกระจายไปตามเขตเลือกตั้งเพื่อนับคะแนนได้ตามทันเวลาที่กำหนด
นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้บัตรเลือกตั้งในส่วนที่จะใช้ในการเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ.ได้มีการจัดส่งไปยังหน่วยเลือกตั้งของทั้ง 400 เขตเลือกตั้งแล้ว ส่วนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่เริ่มมีการส่งเข้ามาในศูนย์คัดแยกตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.-5ก.พ.ก็น่าจะเรียบร้อย สำหรับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศหลังปิดหีบลงคะแนน บริษัทไปรษณีย์ไทยได้ลำเลียงบัตรลงคะแนนเข้าสู่ศูนย์คัดแยกตามแผนที่ได้วางร่วมกันไว้กับกกต.โดยบัตรเลือกตั้งในส่วนของกรุงเทพฯและปริมณฑลได้ส่งเข้ามาศูนย์คัดแยกในคืนวันที่ 1 ก.พ.ส่วนต่างจังหวัดเข้ามาในศูนย์คัดแยกวันที่ 2 ก.พ.
ในส่วนการคัดแยกที่ศูนย์คัดแยกนี้จะมีการตรวจความเรียบร้อยมาเก็บรักษาอย่างปลอดภัยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่ายคือกกต.กรมการกงสุลและบริษัทไปรษณีย์ไทย โดยบัตรเลือกตั้งจะถูกคัดแยกก่อนส่งไปยังเขตเลือกตั้งทั้ง 400 เขตโดยเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยกว่า 3,000 คนที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงเรามีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มข้นทุกขั้นตอนหลังมีการคัดแยกบัตรเลือกตั้งมีการตรวจสอบคุณภาพ 2 รอบหากมีปัญหาก็จะนำมาวินิจฉัยโดยทีมงานของกกต.ด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปทำงานในศูนย์คัดแยกทุกคนจะต้องมีการลงชื่อกับกกต.สแกนใบหน้า และไม่สามารถนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปในพื้นที่คัดแยกได้ การนำส่งบัตรเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง การขนส่งก็จะใช้รถเฉพาะกิจไม่น้อยกว่า 600 คันเพื่อเร่งส่งมอบให้ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 400 เขตเลือกตั้งได้ทันตามกำหนดเวลารถขนส่งทุกคันมีการติดGPS เพื่อติดตามระบบการขนส่งทั้งหมดตลอด 24 ชั่วโมง