“บู้ จเด็ศ” ขอปักธงพิษณุโลกเขต 1 ต่อ โชว์ผลงาน 256 เรื่อง ชูสโลแกน “ทำเป็น เห็นผล เพื่อคนพิษณุโลก”

“บู้ จเด็ศ” ขอปักธงพิษณุโลกเขต 1 ต่อ เผยผลงาน 1 ปี 2 เดือน แก้ปัญหาประชาชนแล้วกว่า 256 เรื่อง ชูสโลแกน ‘ทำเป็น เห็นผล เพื่อคนพิษณุโลก’ มั่นใจลุยงานต่อได้ทันที
วันนี้( 3 ก.พ.69) นาย จเด็ศ จันทรา ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก เขต 1 เบอร์ 4 พรรคเพื่อไทย เปิดเวทีปราศรัยย่อยในพื้นที่ตำบลวังน้ำคู้ และตำบลท่าทอง พร้อมเดินพบปะประชาชนในเขตเทศบาล โดยในแต่ละจุดมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการปราศรัยเป็นจำนวนมาก
นายจเด็ศ ได้เน้นย้ำนโยบายสำคัญของพรรคเพื่อไทยที่มุ่ง “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้” ให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ นโยบายพักหนี้เกษตรกร 3 ปี คูปองซื้อปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ ประกันกำไรพืชผลการเกษตร 30% นโยบายคนไทยไร้จน การล้างหนี้ประชาชน การยกระดับระบบ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วย AI บัญชีเงินฝากเด็กแรกเกิด 3,000 บาทต่อปี รวมถึงนโยบายเรียนได้ งบจบได้งาน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพให้กับคนไทย
นายจเด็ศกล่าวถึงการทำหน้าที่ สส.เขต 1 ว่า ตนได้รับโอกาสจากการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมา และได้ทำหน้าที่เพียง 1 ปี 2 เดือน ก่อนมีการยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ แม้ระยะเวลาจะสั้น แต่ตนได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน ภายใต้ความเชื่อว่า เมื่อประชาชนเดือดร้อน ผู้แทนต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือทันที
ตลอดช่วงเวลาการทำงาน มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเข้ามาทั้งสิ้น 325 เรื่อง สามารถดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 256 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 69 เรื่อง โดยนายจเด็ศ ย้ำว่า การช่วยเหลือไม่ได้จำกัดเฉพาะพื้นที่เขต 1 เท่านั้น หากเป็นปัญหาในระดับจังหวัดที่สามารถประสานงานได้ ตนก็พร้อมเข้าไปช่วยเหลือเช่นกัน
นอกจากนี้นายจเด็ศ ยังระบุว่า ตนพยายามลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรง “อยากได้ยินด้วยหูของตัวเอง” เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างตรงจุด และไม่ต้องการให้ประชาชนรู้สึกว่าเห็นหน้าผู้แทนเฉพาะช่วงเลือกตั้งเท่านั้น พร้อมย้ำว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา ตนไม่เคยหายไปไหน
“ขอโอกาสอีกครั้ง กาเบอร์ 4 บัตรสีเขียว ให้จเด็ศ จันทรา คนเดิม คนนี้ ได้เข้าสภาไปทำงานต่อให้พี่น้องประชาชน ขอให้มั่นใจว่าผมทำงานได้จริง ตามสโลแกน ‘ทำเป็น เห็นผล เพื่อคนพิษณุโลก’ และขอให้กาเบอร์ 9 บัตรสีชมพู ให้กับพรรคเพื่อไทยด้วยครับ” นายจเด็ศ กล่าวทิ้งท้าย