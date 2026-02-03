อีก 6 วัน "มท." เวียนด่วน! 77 จว. ประสาน กกต.จว.- 7.8 พันอปท. อำนวยความสะดวก คนพิการ/สูงอายุ เข้าใช้สิทธิ "เป็นพิเศษ"

เหลืออีก 6 วัน มหาดไทย เวียนด่วน! แจ้ง 77 จังหวัด ประสาน กกต.จังหวัด-อปท. 7.8 พันแห่ง อํานวยความสะดวก คนพิการ ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ลงคะแนน/ประชามติ 8 ก.พ.เป็นพิเศษ เร่งเปิดเผยข้อมูลประเภทคนพิการ แต่ละหน่วยเลือกตั้ง จัดอํานวยความสะดวก ที่จอดรถคนพิการ บัตรทาบ ทางลาด ตลอดจนสนับสนุน รถรับ - ส่ง หรือวิธีการอื่น ในพื้นที่ อปท.
วันนี้ (3 ก.พ.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย เวียนหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0804.7/ว 916 ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มากกว่า 7,800 แห่ง
ให้ อํานวยความสะดวกให้แก่ คนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 8 ก.พ.นี้
กระทรวงมหาดไทย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้ง อปท. อํานวยความสะดวก "โดยการเปิดเผยข้อมูลประเภทคนพิการ" ในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เพื่อจัดเตรียมการอํานวยความสะดวกในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่
ก่อหน้านนั้น สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.กลาง) เวียหนังสือถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ ลต 0016/2528 ลงวันที่ 28 มกราคม 2569
ระบุว่า ด้วย สำนักงาน กกต. แจ้งว่า ตามที่ กกต.ได้กําหนด วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวันออกเสียงประชามติ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
"มาตรา 92 วรรคหนึ่ง ที่กําหนดว่า เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายจัดให้มีการอํานวย ความสะดวกสําหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ"
และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการจัดยานพาหนะเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 จึงขอความร่วมมือให้อํานวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ
โดยการเปิดเผยข้อมูลประเภทคนพิการในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ให้สํานักงาน กกต.ประจําจังหวัด เพื่อจัดเตรียมการอํานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถคนพิการ บัตรทาบ ทางลาด ตลอดจนสนับสนุน รถรับ - ส่ง หรือวิธีการอื่น ในพื้นที่ อปท.
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สํานักงาน กกต.ประจําจังหวัด เป็นผู้ประสานงาน กับ อปท.มากกว่า 7,800 แห่ง.