ศาลปกครองกลางยกฟ้อง อาจารย์ มธ.ร้องเปิดลงทะเบียนประชามตินอกเขตกระชั้นชิด ชี้ กกต.ทำตามกฎหมาย มีให้ลงได้หลายช่องทาง

ศาลปกครองกลางยกฟ้องคดีอาจารย์ มธ.ร้อง กกต.เปิดลงทะเบียนประชามตินอกเขตกระชั้น-ระบบล่ม ทำให้เสียสิทธิ ชี้ กกต.ปฏิบัติตามกฎหมาย เเละยังมีช่องทางลงทะเบียนถึง 3 ช่องทาง แต่ผู้ฟ้องคดีหยุดการลงทะเบียนขอให้สิทธินอกเขตเอง
วันที่ 3 ก.พ. ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องคดี ที่ น.ส.อุษณีษ์ ปฐพีศรีกิจส เลิศรัตนานนท์ อาจารย์จาก ม.ธรรมศาสตร์ ยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ สำนักงาน กกต. ว่า ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย ด้วยการกำหนดให้มีการลงทะเบียนประชามตินอกเขต เพียง 3 วัน (วันที่ 3 -5 ม.ค. 2569) ซึ่งระบบไม่สามารถรองรับการลงทะเบียนจำนวนมากพร้อมกันได้ ประกอบกับไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เป็นเหตุให้ น.ส.อุษณีษ์ซึ่งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ แต่ไม่สามารถลงทะเบียนประชามตินอกเขตได้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาสั่งให้ กกต. เปิดให้ลงทะเบียนประชามตินอกเขตเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ศาลให้เหตุผล ว่า ตาม ม.41พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียง ประชามติ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่กำหนดให้วันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2568 ข้อ 105 เมื่อคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 8 ก.พ.2569 เป็นวันออกเสียงประชามติ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ม.ค.2569 กกต. จึงต้องกำหนดให้วันที่ 3 -5 ม.ค.2569 เป็นวันยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขต รวมทั้งการยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย
นอกจากนี้ น.ส.อุษณีษ์ยอมรับว่าได้ทราบถึงประกาศ กกต.เรื่อง กำหนดวัน และเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขต ซึ่ง กกต.ได้กำหนดให้ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตออกเสียงประชามติไว้ 3 ช่องทาง คือ 1.ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น 2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ และ3.ยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้จนถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 5 ม.ค.ตามเวลาประเทศไทย และปรากฎข้อเท็จจริงว่า น.ส.อุษณีษ์ ได้ยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ตครั้งสุดท้ายในวันที่ 5 ม.ค.2569 เวลา 15.42 น. ซึ่งเหลือระยะเวลาการยื่นคำขออีกกว่า 8 ชั่วโมง โดย น.ส.อุษณีษ์ไม่ได้พยายามยื่นคำขออีกแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ น.ส.อุษณีษ์ กล่าวอ้างว่า ไม่สามารถยื่นคำขอใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตได้ เนื่อง กกต.กำหนดเวลาที่น้อยเกินไปและเป็นการกำหนดเวลาหลังจากวันหยุดยาว ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง จึงไม่อาจรับฟังได้ การดำเนินการของ กกต.เป็นกระทำที่ชอบตัวยกฎหมายแล้ว