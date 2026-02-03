“พิพัฒน์” อัดอั้นคนโวยไม่เยียวยาน้ำท่วมใต้ สวนกกต.ไม่อนุมัติสะท้อนไม่ใช่พวกภท. ลั่นได้โอกาสทำไม่ได้ไม่หน้าด้าน

แกนนำภท. อัดอั้นคนโวย “รัฐบาล” ไม่เยียวยาน้ำท่วมใต้ ถามกลับ ผิดที่ใคร หลัง “กกต.” ไม่อนุมัติงบเยียวยาน้ำท่วม ชี้สะท้อนให้เห็นไม่ใช่พวกเดียวกับสีน้ำเงิน ย้ำ หากเลือกสส.มาแล้วไม่ทำงาน ไม่ขอหน้าด้านแก้ตัวให้เลือกอีกกลายเป็น “สมบัติพ่อเฒ่าแม่เฒ่า”
วันที่ (3 ก.พ.) เวลา 13:45 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำภาคใต้พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายพิชัย ชมภูพล หรือ กำนันชัย ผู้สมัคร สส.สุราษฎร์ธานี เขต 6 พรรคภูมิใจไทย เดินทางมาพบกับประชาชนในพื้นที่ ที่ศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทยเขต 6 ที่แยกควนรา อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยหาเสียงขอคะแนนให้ผู้สมัคร
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า รอบนี้การเลือกตั้งมาไวกว่าเดิม เนื่องจากมีอุบัติเหตุทางการเมือง มีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีจากเรื่องคำพูดเรื่อง “หลานอังเคิล ลุงอยากได้อะไรขอให้บอก” กระทั่งมีการตั้งรัฐบาลใหม่ พรรคประชาชนยกมือสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรี แต่มีข้อตกลงที่จะต้องแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งขอย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้บิดพริ้วเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ตนจึงขอให้ช่วยกันเลือกเหมือนเดิมอย่าพึ่งทิ้งกัน
ส่วนที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่านายอนุทิน ยุบสภาหนี แต่ความเป็นจริงคือยุบสภาเพราะเป็นเสียงข้างน้อย อย่างไรก็แพ้การอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่ดี หากแพ้การอภิปราย ก็ต้องกลับไปเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ซึ่งเป็นคนที่แพ้การโหวตนายอนุทินก่อนหน้านี้อีกครั้ง ตนจึงถือว่าการยุบสภาเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีที่มอบอำนาจให้ประชาชน ทำตามครรลองของประชาธิปไตย
นายพิพัฒน์ ย้ำว่า หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ หากยังไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ที่ได้หาเสียงไว้ ครั้งต่อไปขอให้ประชาชนไม่ต้องเลือก แม้แต่หนึ่งเขต ซึ่งถือเป็นความตั้งใจและกำหนดพิสูจน์ และไม่ต้องสนใจว่าใครจะมีตัวตน ต้องปิดประตูบ้านและไม่หน้าหนาพอที่จะต้องโกหกไปวันวันว่าจะขอโอกาสแก้ตัว
“อะไรก็แล้วแต่ ขอให้โอกาสเพียงครั้งเดียว ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ก็ขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่ง หากขอไปเรื่อย ๆ มันก็กลายเป็นสมบัติพ่อเฒ่าแม่เฒ่า เขาให้ท่านมาตั้ง 20- 30 -40 ปี แต่ก็ไม่ทำ จนถึงเวลานี้พวกท่านถอยลงไปเรื่อยแล้วพวกท่านจะมาทวงคืนทำไม”
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการที่นายอนุทิน มาเป็นนายกรัฐมนตรี ก็สามารถทำงานกับกองทัพและคุยกับผู้นำกองทัพรู้เรื่องว่าแผ่นดินไทยที่ถูกยึดไปเมื่อ 40 ปีที่แล้วถ้าไม่ได้กลับคืนก็ห้ามถอยและห้ามหยุดยิงเด็ดขาด ซึ่งถือเป็นการพิสูจน์ว่าการทำงานเป็นอย่างไร ส่วนที่มีกระแสข่าวบอกว่าวันที่ 8 กุมภาพันธ์จะไม่มีการเลือกตั้ง หมายความว่าเป็นคนที่คอยปั่นป่วนให้ประเทศเพื่อนบ้าน เปิดการประทะรอบใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกตั้งในประเทศไทย
ส่วนการการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ว่าไม่มีการจ่ายเงินเยียวยานั้น นายพิพัฒน์ ระบุว่า อยากให้กลับไปดูว่าที่ไม่ได้จ่ายเงิน 9,000 บาทคือบุคคลเหล่สนั้นยังนิดปัญหา และส่วนยังไม่ได้รับการซ่อมบ้าน 49,500 บาท รัฐบาลได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อย และมีการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงสองครั้ง พร้อมฝากไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่วันนี้มีเพียงเรื่องเดียวที่ไม่อนุมัติงบประมาณ คือการเยียวยาอุทกภัย จึงอยากฝากบุคคลที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่เป็นความผิดของรัฐบาลหรือของ กกต.
”มีคนบอกว่า กกต. เป็นคนพรรคภูมิใจไทย แต่ทำไมเราเสนอเรื่องเยียวยาน้ำท่วมไป กกต. ถึงไม่อนุมัติให้กับรัฐบาลอนุทิน วันนี้จึงขอฝากพี่น้องว่า เราทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ติดขัดที่ กกต. ไม่อนุมัติ ถ้า กกต. เป็นของพรรคภูมิใจไทยจริงเขาคงอนุมัติไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว“