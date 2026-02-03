กธ.ลุยหาเสียงลำปาง ลั่นการเมืองต้องทำให้มีกินมีใช้ก่อน ขอส่งรุ่นใหม่ช่วยเกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า ลืมตาอ้าปากได้

กธ.ลุยหาเสียงลำปาง “ธรรมนัส” ลั่น การเมืองต้องทำให้ชาวบ้านมีกินมีใช้ก่อน ขอ เปลี่ยนผู้แทนเก่า ๆ ส่งคนพื้นที่ รุ่นใหม่ เข้าสภาฯ เป็นปากเสียง ช่วยเกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า ให้ลืมตาอ้าปากได้
เมื่อวันที่ (3 ก.พ. 2569) ที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง พรรคกล้าธรรม นำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จัดเวทีปราศรัยหาเสียงให้ น.ส.เพ็ญภัค รัตนคำฟู ผู้สมัคร ส.ส.ลำปาง เขต 4 หมายเลข 3 ของพรรคกล้าธรรม โดยมีประชาชนเดินทางมาจากหลายอำเภอในเขตเลือกตั้ง รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมรับฟัง
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวตอนหนึ่งบนเวทีว่า การเมืองต้องตอบคำถามเรื่องปากท้องให้ได้ก่อน ลำปางเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพรอบด้าน ทั้งภาคเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมท้องถิ่น แต่ที่ผ่านมายังขาดการผลักดันเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง ทำให้ศักยภาพจำนวนมากยังไม่ได้รับการต่อยอดอย่างเต็มที่ จึงจำเป็นต้องมีผู้แทนของพี่น้องประชาชนที่เข้าใจพื้นที่จริง และสามารถประสานงานกับฝ่ายบริหารเพื่อดึงงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้สมัครของพรรคกล้าธรรม ล้วนแล้วแต่อยู่ในพื้นที่และทำงานร่วมกับชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่อง วันนี้จึงขอโอกาสให้กับพรรคกล้าธรรมได้เข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนแทนที่พรรคการเมืองเก่า ๆ ที่ทุกท่านเคยเลือกมา แต่จังหวัดลำปางก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด
“ที่ผ่านมาแม้ประชาชนจะเลือกผู้แทนมาหลายสมัย แต่หลายปัญหายังคงซ้ำซาก ทั้งเรื่องรายได้เกษตรกร หนี้ครัวเรือน และโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่เชื่อมโยงศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างเต็มที่ จึงขอโอกาสให้พรรคกล้าธรรมเข้ามาทำหน้าที่แทน โดยเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ทำมากกว่าพูด เป็นแนวทางหลักของการทำงาน”ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า พรรคกล้าธรรมพร้อมยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้เกษตรกร สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ ตลอดจนการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงลำปางกับจังหวัดใกล้เคียงและเส้นทางการค้าหลัก นอกจากนี้ เรายังมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น หนี้สินครัวเรือน การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร และการสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่สามารถกลับมาทำงานในบ้านเกิด เพื่อลดการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองใหญ่
ด้าน น.ส.เพ็ญภัค ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 กล่าวกับประชาชนว่า จากการลงพื้นที่ต่อเนื่อง พบเสียงสะท้อนเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น รายได้ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ และการเข้าถึงบริการภาครัฐที่ยังมีข้อจำกัดในหลายพื้นที่ โดยตนยืนยันว่า หากได้รับความไว้วางใจ จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของคนลำปางในสภาฯ รวมถึงผลักดันโครงการที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การส่งเสริมอาชีพเสริม และการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเยาวชน เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระยะยาว