"ยศชนัน" ยกทัพเพื่อไทยบุกอุบลฯ ช่วย "ตี๋เล็ก เชิดศักดิ์" หาเสียง เหน็บ ”กานต์-สุดารัตน์“ ทำการเมืองต้องกตัญญูรู้คุณ

"ยศชนัน" ยกทัพใหญ่เพื่อไทยบุกอุบลฯ รักษาพื้นที่ส่ง "ตี๋เล็ก" สู้ ”กานต์-สุดารัตน์“ ซัด ทำการเมืองต้องกตัญญูรู้คุณ ประกาศลั่น จะปกป้องพี่น้องชายแดนด้วยชีวิตและศักดิ์ศรีของพรรคเพื่อไทยเพื่อคืนสันติสุข
วันที่ 3 ก.พ.ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการออนทัวร์ภาคอีสานของพรรคเพื่อไทย เริ่มต้นที่เขตเลือกตั้งที่ 7 ขังหงัดอุบลราชธานี บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่พรรคเพื่อไทย ต้องการรักษาพื้นที่ให้ได้ หลังจากที่นางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรพันลภ อดีต สส.พรรคเพื่อไทย ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย และพรรคพรรคเพื่อไทยส่งนายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ มาลงในเขตเลือกตั้งนี้แทน ทำให้วันนี้พรรคเพื่อไทยยกทัพใหญ่ มาลงพื้นที่ ซึ่งนอกจากนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ยังมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค นายภูมิธรรม เวชยชัย นายชูศักดิ์ ศิรินิล แกนนำพรรคมาร่วมลงพื้นที่ด้วย
ทันทีที่นายยศชนันเดินทางถึงเวทีปราศรัย มีประชาชนจำนวนมากให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งตามปกตินายยศชนัน จะเดินพบปะประชาชนก่อนขึ้นเวที แต่ที่เวทีนี้ เมื่อนายยศชนันขึ้นเวทีแล้ว ยังมีประชาชนเรียกร้องให้เดินพบปะให้ทั่วถึง ทำให้นายยศชนันต้องลงจากเวที ไปพบปะประชาชนให้ทั่วถึงอีกรอบ ก่อนขึ้นปราศรัย ซึ่งเวทีนี้ยังคงมีประชาชนมอบดอกไม้ผูกผ้าขาวม้า หอมแก้ม รวมถึงมอบพวงมาลัยซอฟต์พาวเวอร์ ทั้งกระติ๊บข้าวเหนียว ปลาเค็ม ก๋วยจั๊บ เม็ดมะขามคั่ว หวดนึ่งข้าวเหนียว
จากนั้นนายยศชนันกล่าวทักทายผู้มาฟังปราศรัย ก่อนบอกว่าวันนี้ ยศชนันมากราบคารวะพี่น้องถึงที่ การที่เราการเมืองเป็นนักการเมือง สิ่งสำคัญที่สุดในหัวใจ คือความกตัญญูรู้คุณ และนี่คือสิ่งที่ตนมาในวันนี้ ถ้าไม่มีพ่อแม่พี่น้องทุกคน ก็ไม่มีเพื่อไทยวันนี้ ขอกราบขอบคุณพี่น้องด้วยความกตัญญู วันนี้ตนมาเพื่อเน้นย้ำว่าผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย เป็นคนที่จะสามารถส่งมอบนโยบายทุกอย่างของพรรคได้ต้องเป็นตี๋เล็ก (เชิดศักดิ์) คนเดียวเท่านั้น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่สวยงาม มีแหล่งศิลปะ มีองค์ความรู้ การท่องเที่ยว และตนจะทำให้อุบลฯมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ตนกับตี๋เล็กจะเปลี่ยนแปลงความหวัง ความฝันของชาวอุบลฯให้เป็นจริง
จากนั้น นายยศชนัน ย้ำนโยบายพรรคเพื่อไทย ในการแก้หนี้ ทั้งหนี้เกษตรกรมีผู้สูงอายุ รวมถึงลดรายจ่ายต่อเนื่องด้วยนโยบายค่าไฟ 3.70 บาท ซึ่งเป็นนโยบายที่สามารถทำได้จริง นอกจากนี้ ยังมีนโยบายยิ่งกว่าพลัสรัฐจ่าย 70 ประชาชน 30 โดยยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยหาเงินเป็น วันนี้พรรคเพื่อไทยทำโครงการเศรษฐีเงินล้าน วันละ 9 คน ซึ่งเป็นหมุดหมายที่จะดึงคนเข้าระบบ พรรคเพื่อไทยจะลดอำนาจรัฐ คืนอำนาจให้ประชาชน หากพรรคการเมืองเสนอนโยบายให้ประชาชน ต้องถามกลับว่าหาเงินมาจากไหน เป็นเงินภาษีประชาชน เป็นเงินสุจริตหรือไม่ แต่พรรคเพื่อไทยหาเงินเป็น ขณะเดียวกันเพื่อไทยยังมีนโยบายประกันกำไรสินค้าเกษตร 30 % แก้ปัญหาน้ำทั้งระบบและจะแก้ทั้งประเทศ แก้ปัญหาความยากจนเติมเงิน 3,000 บาท หลายคนปรามาสว่านโยบายนี้ทำได้อย่างไร นั่นเป็นเพราะพรรคเพื่อไทยหาเงินเป็นถึงทำได้
นายยศชนันยังกล่าวอีกว่า บางคนไม่ทุกข์ร้อน ไม่ทุกข์ยาก ไม่เข้าใจ ไม่เข้าถึงประชาชน หากไม่เดินเข้าหาประชาชนก็ไม่เข้าใจ ไม่เห็นความทุกข์ยาก ความทุกข์ยากนั้นหากเราช่วยให้เขาลุกขึ้นได้ สร้างโอกาสลดรายจ่าย ก็จะสามารถกลับมายืนได้ และตนเชื่อว่าคนไทยต้องให้โอกาสกัน ส่วนเรื่องยาเสพติด วันนี้พรรคเพื่อไทยกลับมาพร้อมประกาศสงครามกับยาเสพติด และทุนเทา สแกมเมอร์ ไม่หมดไม่เลิก เพื่อปกป้องพ่อแม่พี่น้อง
ขณะที่การดูแลพี่น้องบริเวณชายแดนวันนี้ตนจะทำให้ดีที่สุด เพื่อชดเชยให้พ่อแม่พี่น้องทุกคน เพื่อให้การค้าขายและสันติสุขกลับมา จะปกป้องดูแลพี่น้องด้วยชีวิต ด้วยศักดิ์ศรีของพรรคเพื่อไทย เช่นเดียวกับการรักษาพยาบาล เพื่อไทยสานต่อ 30 บาทรักษาทุกที่ และ 30 บาท AI และดูแลเรื่องการศึกษา ให้มีความเท่าเทียม อุบลฯมีมหาวิทยาลัย ทุกคนต้องได้เรียน อยู่อุบลต้องมีความสุขที่สุด
วันนี้พรรคเพื่อไทยต้องการกำลังใจอาสาเข้าไปรับใช้ประชาชน ด้วยคนที่เกิดมาจากรากหญ้า ขอเอาตี๋เล็กเข้าไปทำงานกับตนด้วย ขอเลือกพรรคเพื่อไทย เพื่อเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน และจะทำประเทศให้มีความสุข
ระหว่างปราศรัยนายยศชนัน ยังถามประชาชนด้วยว่าเหนื่อยหรือไม่ แต่ตนไม่เหนื่อย เพราะวันท้ายๆ ยิ่งคึก เสียงยิ่งมา