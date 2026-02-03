"เต้น" โวทวงคืนเขต 7 อุบล ลั่นแดงไม่ได้มีให้หนูกิน ปลุกไล่งูเห่าอย่าคิดใช้กระสุน กำชับ “ตี๋เล็ก” ห้ามย้าย

"ณัฐวุฒิ" เดือดกลางเวทีอุบลฯ ทวงคืนเขต 7 ลั่นแดงไม่ได้มีไว้ให้หนูกิน ปลุกกาเพื่อไทยไล่งูเห่า บอกอย่าคิดใช้กระสุนซื้อเสียง ขอส่ง “ตี๋เล็ก” เข้าสภาฯ กำชับอยู่ให้นาน อยู่ให้จริง อย่าย้ายพรรค
วันนี้ (3ก.พ.) เมื่อเวลา 09.25 น. ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย (พท.) พร้อมด้วย นายจุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกฯ ลงพื้นที่ขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงให้กับ นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ หรือ ตี๋เล็ก ผู้สมัครสส. อุบลราชธานี เขต7 เบอร์ 5 โดยมีแกนนำพรรค อาทิ นายภูมิธรรม เวชยชัย นายชูศักดิ์ ศิรินิล นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ร่วมหาเสียง บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาร่วมฟังเต็มพื้นที่ สำหรับเขต 7 อุบลราชธานี นายเชิดศักดิ์ได้ท้าชิงกับ น.ส.สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ แชมป์เก่า ซึ่งเดิมสังกัดพรรคเพื่อไทย แต่ครั้งนี้หันมาสังกัดพรรคภูมิใจไทย
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย ขึ้นปราศรัยช่วงหนึ่งว่า เหลืออีก 3-4 วัน จะลงคะแนน ตนมาขอคะแนนพี่น้องเขต 7 กาเบอร์ 9 ให้พรรคเพื่อไทยให้ สส.พรรคเพื่อไทยเข้าไปนั่งในสภา พี่น้องเขตนี้เคยให้คะแนนพรรคเพื่อไทยมาก่อน ตนขอขอบคุณจริงๆ คราวนี้เอาผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทยมาให้อีก แต่คนละคน ตนจำได้ว่าก่อนคราวก่อนมาไม่ใช่ผู้ชาย ไม่น่าเชื่อเรื่องราวจะเปลี่ยนแปลงได้เร็วขนาดนี้ คนก่อนไปไหน ชาวบ้านบอกว่า สส.คนก่อนเขาได้จากพวกเราไปแล้ว เมื่อเขาเดินจากพวกเราไปแล้วก็เอาตี๋เล็กเข้าไปทำหน้าที่แทนเราในสภา ช่วยกาพรรคเพื่อไทยทั้งสองใบ กาให้เป็นที่ 1
นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า ตนดูข่าวทีวีวันก่อนเห็นนายกฯ หนูก็มาแถวนี้ มาชวน สส. เขตนี้คนเก่าขึ้นไปบนเวที ตนดูในทีวีแล้วตกใจเพราะเรียกไอ้เรียกอีกอีนี่ พี่น้องเพื่อไทยไม่มีอย่างนั้น แต่เพื่อไทยเราเรียกตี๋เล็ก เรารักของเราและจะรับตี๋เข้าสภา อยากบอกตี๋เล็กว่าพรรคเพื่อไทยมีประวัติศาสตร์ ต่อสู้ร่วมกับคนอุบลฯ คนอีสานคนเสื้อแดงมายาวนาน เพื่อไทยไม่ใช่แค่พรรคการเมืองในสนามเลือกตั้ง แต่ร่วมเป็นร่วมตายกับคนอุบลฯ ตลอดมา ดังนั้นคราวนี้ถ้าได้เข้าสภาด้วยคะแนนพรรคเพื่อไทย อยู่ในยาว อยู่ให้นาน อยู่ให้จริง อย่าย้ายพรรคหรือเข้าใจหรือไม่ ต้องสั่งให้เด็ดขาด
นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า นายกฯหนูก็อธิบายว่า สส. ที่ไปอยู่กับท่านตัดสินใจเด็ดขาด ท่านชื่นชมก็เรื่องของท่าน อยากบอกนายกฯ หนูว่าตัดสินใจเด็ดขาดกับท่านแต่ไม่ชัดเจนกับพวกตน เพื่อนของตนนายจุลพันธ์และนายภูมิธรรมผู้หลักผู้ใหญ่เสาหลักของพรรคหลายต่อหลายคนถามแล้วถามอีกว่าจะอยู่หรือไป ก็ไม่ชัดเจนสักครั้ง วันนี้ก็เลยต้องมาบอกพี่น้องชาวอุบลฯ ว่าชัดแล้วว่าเป็นแบบนี้ และชัดแล้วว่าพรรคเพื่อไทยเป็นตี๋เล็ก มองไปข้างหน้าพรรคเพื่อไทยจะเป็นที่ 1 จัดตั้งรัฐบาล จะมีนายกฯ ชื่อยศชนัน ไม่มีหรอกที่พรรคเพื่อไทยได้ที่ 1 แล้วจะยกมือให้คนอื่น นี่แดงไม่ใช่ส้ม แดงไม่ได้มีให้ไว้ให้หนูกิน
นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า เขตนี้ผู้สมัครขยัน ขาดคะแนนอีกไม่มากก็จะเข้าไปเป็นผู้แทน ถ้าคราวนี้ตี๋เล็กได้เข้าสภาในนามของพรรคเพื่อไทย ดูมีโง้วเฮงดี เพราะ สส.ต้องมีผลงานประชาชนสัมผัสได้ ไม่เหมือนกันคนบางคนได้มีโอกาสย้ายพรรคไปอยู่ฝ่ายรัฐบาล พ่อก็จะย้ายไปอยู่อีกพรรคร่วมรัฐบาล แต่คนบางคน เช่น น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกฯ อยู่ดีๆ เขาก็ปลดออกจากตำแหน่งจากผู้นำรัฐบาลกลายเป็นพรรคฝ่ายค้าน
คนพรรคเพื่อไทยแม้จะโดนขนาดนี้ แม้จะสาหัสขนาดนี้ แต่เราไม่ยอมแพ้โชคชะตาเราเดินเข้าหาประชาชนและเชื่อมั่นในพลังในคะแนนของพี่น้องประชาชนตลอดมา เอาตี๋เล็กเข้าสภา เห็นขยันแบบนี้ไม่มีอะไรต้องห่วง ทั้งนี้ ตนกังวลอยู่อย่างเดียว เพราะมาอุบลฯ มีคนพูดเข้าหูซึ่งใหญ่โตมาก เขาบอกไม่มีปัญหา ใครมาหาเสียงก็ไม่สนใจเตรียมกระสุนไว้เป็นคันรถ เขาแจกกันอย่างเดียวพอแจกจ่ายแล้ว เขาก็เชื่อว่าจะซื้อคะแนนคนอุบลฯ ได้ ตนว่าเขารู้จักคนอุบลฯ น้อยไป คิดว่ากระสุนของเขาจะกำหนดชีวิตคนอุบลฯ ตนจะพิสูจน์ให้ดู
"พรรคเพื่อไทยคือบ้านของผม ผมเกิดที่นี่ โตที่นี่ สู้ที่นี่ เคียงข้างพี่น้องประชาชนที่นี่ตลอดมา ให้มันรู้ว่าคนที่ยืนอยู่พรรคเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง ไม่เคยเปลี่ยนไป จะยืนไม่ได้บนเวทีการเมืองไทย เสื้อตัวนี้แม้ไม่ใช่ตัวเดิมที่เคยใส่แต่ยังเป็นสีเดิมยังเป็นสีเดียวกับหัวใจ ยังเป็นเสียงเดียวกับพรรคเพื่อไทยตลอดเวลา ผมเห็นพี่น้องหลายคน ใส่เสื้อแดงตัวเก่าที่สู้กันมาแล้วเกือบ 20 ปี เสื้อแดงที่ท่านใส่เก่าพอๆ กับที่ผมมี เรายังมีหัวใจดวงเดียวกันเสมอ วันที่ 8 กุมภาฯ จะทําให้คนทั้งประเทศเห็นว่า คนที่มีหัวใจสีแดงยังเดินเคียงข้างกับพรรคไปข้างหน้า ผมตั้งใจทุ่มเทเพราะเชื่อมั่นในพรรคการเมืองนี้ เชื่อมั่นในพี่น้อง และเชื่อมั่นการหาเสียงครั้งนี้ พรรคที่พูดนโยบายมากที่สุดคือพรรคเพื่อไทย และมีความเป็นไปได้สูงสุดคือพรรคเพื่อไทย" นายณัฐวุฒิ กล่าว