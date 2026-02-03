“ภราดร” ชี้ทุกพรรคตั้งเป้าสูงวัดกัน 8 ก.พ. ยันภท.ไร้ดีลเก้าอี้ล่วงหน้า ฝากกกต.อย่าทำให้ปชช.ไม่มั่นใจ

รมต.สำนักนายกฯ บอก ทุกพรรคตั้งเป้าไว้สูง แต่สุดท้ายตัดสินวันที่ 8 ก.พ. ยัน ภท.ไม่มีดีลเก้าอี้ล่วงหน้า ต้องเห็นผลเลือกตั้งก่อน ฝาก กกต.หาแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาด อย่าทำให้ประชาชนรู้สึกไม่มั่นใจ
วันที่ (3 ก.พ.) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้สมัคร สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรค ภท. ระบุอาจได้ สส. 200 กว่าที่นั่ง ว่า หัวหน้าพรรค ภท.พูดชัดเจนแล้ว ซึ่งทุกพรรคการเมืองคาดหวังและตั้งเป้าสูงไว้ก่อน อย่างพรรคกล้าธรรม (กธ.) เขาก็คาดว่า จะได้ 80-90 ที่นั่ง ส่วนพรรคประชาชน (ปชน.) ล่าสุดเห็นบอกว่าน่าจะได้ 300 ที่นั่งแล้ว ตอนนี้รวมๆ กันแล้ว 700-800 ที่นั่ง ทุกพรรคคาดหวังสูง แต่สุดท้ายแล้วอยู่ที่วันที่ 8 ก.พ. อยู่ที่ประชาชนจะตัดสินใจว่าจะให้โอกาสพรรคไหนเข้ามาทำงานในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
ผู้สื่อข่าวถามว่า ในส่วนของพรรค ภท.มีการจัดทำโพลของตัวเองหรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า ไม่ทราบ ตนอยู่ในพื้นที่ ไม่ได้เป็นคนทำ เมื่อถามว่า มีอะไรอยากฝากถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า เรื่องของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 1 ก.พ. คิดว่าคงจะต้องไปตรวจสอบดูว่ามีความผิดพลาดบกพร่องเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ถ้าจริง กกต.ก็ต้องหามาตรการหรือแนวทางว่าจะดำเนินการแก้ไขความผิดพลาดบกพร่องอย่างไร ฝาก กกต.ให้ระมัดระวัง เพราะเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมาก และทำให้ประชาชนรู้สึกไม่มั่นใจในกระบวนการเลือกตั้ง
เมื่อถามว่า ตอนนี้ยังไม่ถึงวันเลือกตั้ง แต่มีกระแสข่าวว่ามีการดีลเก้าอี้รัฐมนตรีตั้งรัฐบาลกันแล้ว นายภราดร กล่าวว่า พรรค ภท.ไม่มี รอให้ผลการเลือกตั้งออกมาก่อน และดูว่าประชาชนจะไว้ใจพรรคการเมืองไหนเข้ามาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล เมื่อถามอีกว่า ในพื้นที่มีการยิงกระสุนกันหรือไม่ นายภราดร หยอกว่า “มีแต่โคกกระสุน ติดล้อยาง รั่วไปหมดแล้ว”