“ภราดร” ปัดเยียวยาน้ำท่วมช้าอนุมัติหมดแล้วก่อนยุบสภา แต่มีปชช.แจ้งเพิ่มขอกกต.แต่ถูกปัด รับถูกนำไปโจมตี

รมต.สำนักนายกฯ ปัด เยียวยาน้ำท่วมล้าช้า อนุมัติทั้งหมดก่อนยุบสภาแล้ว แต่มีประชาชนแจ้งเพิ่มเติม ขอ กกต.แล้วแต่ถูกปัดตก จ่อเสนอไปใหม่ รับ ถูกนำไปโจมตีทางการเมือง
วันนี้ (3ก.พ.) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงงบเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่า เรื่องการเยียวยาน้ำท่วม มี 2-3 รอบ ซึ่ง ครม.ได้อนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะเงิน 9,000 บาท ซึ่ง ครม.ได้อนุมัติยอดนี้ 2 รอบ จำนวนเงิน 2 หมื่นกว่าล้านบาท แต่หลังจากที่จ่ายเงินไปแล้ว มีส่วนที่มีการสำรวจเพิ่มเติมจากประชาชนที่ไปลงทะเบียนเพิ่มเติม ทำให้มีบางส่วนที่เงินขาดหายไป ในส่วนของเงินน้ำท่วมแบบขั้นบันไดในพื้นที่ภาคกลาง กับภาคเหนือตอนล่าง และมีส่วนเพิ่มในภาคใต้บางส่วน ก้อนนี้รวมแล้วประมาณ 2.1 พันล้านบาท เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้ว ได้มีการหารือกันในที่ประชุม ครม. และครม.ได้อนุมัติยอดวงเงินนี้ไป พอดีอยู่ในช่วงของการยุบสภา ถ้าจะใช้งบกลางต้องไปขออนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อน ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กกต.ได้พิจารณาเรื่องนี้และได้ข้อสรุปว่า กกต. ไม่อนุมัติ แล้ววันนี้น่าจะมีการหารือกันในที่ประชุม ครม. โดยแจ้งมติของ กกต.ให้ ครม.รับทราบ
ผู้สื่อข่าวถามว่า จากนี้จะมีแนวทางอย่างไร นายภราดร กล่าวว่า ในส่วนแนวทางกำลังให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เสนอเรื่องเข้ามาใหม่ และหลังจากที่ ครม.มีมติใหม่ จะให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอไปยัง กกต.อีกครั้ง โครงการนี้ไม่ได้เป็นโครงการใหม่ เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากการแก้ไขปัญหาเยียวยาน้ำท่วม ซึ่ง ครม.ได้มีมติอนุมัติชัดเจนไปแล้ว ส่วนที่ขอไปนี้คือ วงเงินไม่เพียงพอกับการชดเชยเยียวยาให้กับประชาชน จึงได้ขอเพิ่มเติมเข้าไป 2 พันกว่าล้านบาท ไม่แน่ใจว่า กกต.เข้าใจวัตถุประสงค์ผิดหรือไม่ ฉะนั้น คิดว่าจะมีการหารือใน ครม.วันนี้ น่าจะมีการอนุมัติ เพราะจะเป็นมติ ครม.ใหม่ และทำเรื่องไปที่ กกต.อีกครั้ง และชี้แจง กกต.
เมื่อถามว่า กกต.ได้ให้เหตุผลหรือไม่ว่า ทำไมจึงไม่อนุมัติ นายภราดร กล่าวว่า กกต.ให้เหตุผลว่าให้ย้อนกลับไปทำใหม่ เมื่อถามอีกว่า การเยียวยาประชาชนที่ยังไม่ถึงมือประชาชน ทำให้พรรคการเมืองนำประเด็นนี้ไปปราศรัยวิพากษ์วิจารณ์ นายภราดร กล่าวว่า ประเด็นนี้ต้องบอกว่า ครม.เห็นถึงความสำคัญและเยียวยาเรื่องน้ำท่วมเต็มเม็ดเต็มหน่วย และปีนี้จะเห็นว่าเร็วมาก จะเห็นว่า 2-3 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นก้อนใหญ่ ก็ได้มีการอนุมัติไปแล้วก่อนที่จะมีการยุบสภา แต่หลังจากยุบสภาได้มีการสำรวจเพิ่มเติมเข้ามา แต่จำนวนเงินไม่เพียงพอ จำเป็นต้องขออนุมัติเพิ่มเติม กรอบวงเงินอีก 2 พันกว่าล้านบาท หาก กกต.อนุมัติ ขั้นตอนของ ปภ.และจังหวัดได้ผ่านคณะกรรมการของจังหวัดเรียบร้อย เพียงแต่รอเงินก้อนนี้ ทางสำนักงบประมาณก็พร้อมแล้ว รอสัญญาณจาก กกต.เท่านั้น
เมื่อถามย้ำว่า เป็นห่วงหรือไม่ว่า ประเด็นนี้อาจจะถูกหยิบยกไปโจมตีทางการเมืองในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง นายภราดร กล่าวว่า จริงๆ ก็มีคนนำไปเป็นประเด็นการเมือง แต่ยืนยันที่ผ่านมา ครม.ไม่ได้ช้าเลย ได้อนุมัติทั้งหมดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่มีปัญหาในช่วงของการยุบสภา บางคนก็บอกว่ายุบสภาหนี ถ้าไม่ยุบสภาก็สามารถที่จะอนุมัติได้ ความจริงเราอนุมัติไปก่อนแล้ว ก่อนที่จะมีการยุบสภาอีก เพียงแต่ที่มันขาดอยู่ในขณะนี้คือ ขาดในตัววงเงินเท่านั้น ซึ่งเป็นการขาดจากที่มีการสำรวจเพิ่มเติมหลังจากมีคนไปแจ้ง
ผู้สื่อข่าวถามว่า กระบวนการพิจารณาใน ครม. จะชัดเจนเมื่อไหร่ นายภราดร กล่าวว่า คิดว่าเป็นสัปดาห์นี้ หลังจากที่มีการแจ้งมติของ กกต. ครม.ก็อาจจะพิจารณาเรื่องนี้ทันที ทั้งนี้ คาดว่าจะมีมติ ครม.ในวันนี้ และจะเสนอไป กกต.ใหม่ และคิดว่า กกต.จะมีการประชุมวันจันทร์หรืออังคารหน้า
นายภราดร กล่าวว่า อยากฝาก กกต.ในเรื่องการขออนุมัติใช้งบกลาง ซึ่งตนคิดว่าคงจะต้องทำความเข้าใจและไปดูแลในรายละเอียดมากขึ้น เพราะมันไม่ใช่ความเดือดร้อนของใคร แต่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้ โครงการนี้ไม่ได้เป็นโครงการใหม่ เป็นโครงการที่อนุมัติเดิมไว้แล้ว เพียงแต่วงเงินไม่เพียงพอ จึงจะขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมเท่านั้นเอง