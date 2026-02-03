"อนุทิน" โต้ “ฮุน มาเนต” อ้างถูกบุกรุกดินแดน ยันไทยอยู่ในเขตอธิปไตยของตัวเอง

นายกฯ ลั่นไทยอยู่ในอธิปไตยตัวเอง หลัง “ฮุน มาเนต” ประท้วง อ้างไทยบุกรุกดินแดน ย้ำยึดข้อตกลงหยุดยิง
เมื่อเวลา 11.35 น. วันที่ 3 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เตรียมจะประท้วงไทยโดยอ้างว่าไทยรุกรานดินแดนกัมพูชาว่า ยังไม่ได้รับรายงาน เรายืนยันว่าเราอยู่บนอธิปไตยของเรา
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเตรียมพร้อมอะไรหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เขามีการติดตามข่าวสารอยู่แล้ว เมื่อมีอะไรมาก็มีหน้าที่ที่จะไปชี้แจงต่อองค์กรที่มีข้อสงสัย จริงๆ เคยบอกไปแล้วว่า ณ ขณะนี้เรามีข้อตกลงหยุดยิงที่ลงนามร่วมกับทางกัมพูชา เงื่อนไขข้อปฏิบัติต่างๆ อยู่ในบันทึกข้อตกลง ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นข้อสงสัยใดๆ
เมื่อถามว่า ดูเหมือนทางกัมพูชาพยายามจะสร้างเงื่อนไข ทำให้เกิดสถานการณ์เกิดขึ้นมาอีกครั้งหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีปัญหาหรอก เราอย่าเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือผิดข้อตกลง ซึ่งเราดำรงตนตรงนี้มาตลอด เราถึงสามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นที่พึงพอใจของเราได้