นายกฯ กำชับ ครม.บริหารราชการเต็มประสิทธิภาพจนกว่ารัฐบาลใหม่ถวายสัตย์ฯ เร่งเยียวยาครอบครัวทหาร

นายกฯ กำชับ ครม.บริหารราชการด้วยความพร้อมและเต็มประสิทธิภาพ จนกว่ารัฐบาลใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมกำชับเร่งช่วยเหลือให้คำแนะนำ ให้ครอบครัวทหารได้รับค่าเยียวยาโดยเร็ว
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีได้กำชับกับคณะรัฐมนตรีว่า แม้เป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง แต่ภารกิจหน้าที่ความเป็นคณะรัฐมนตรี จะต้องบริหารราชการด้วยความพร้อมและเต็มประสิทธิภาพ จนกว่าจะมีการถวายสัตย์ จึงขอให้คณะรัฐมนตรีทุกคนติดตามภาระหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลอยู่อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปีถือเป็นวันทหารผ่านศึก โดยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นตัวแทนวางพวงมาลา ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และในวันนี้มีกิจกรรมพิเศษที่จัดโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ พิธีบรรจุอัฐิทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ชายแดนไทย - กัมพูชา จำนวน 42 นาย ซึ่งได้รับการบรรจุในหอเกียรติยศภายในอนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรม/การดำเนินการหนึ่งที่รัฐบาล โดยกระทรวงกลาโหมได้คำนึงถึงวีรกรรมทหารที่เสียชีวิตปกป้องอธิปไตย โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณกระทรวงกลาโหมที่ได้จัดกิจกรรมอย่างสมเกียรติ
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กำชับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของทหารที่ยังไม่ได้รับค่าเยียวยาในส่วนต่างๆ ซึ่งแต่ละครอบครัวอาจจะมีข้อจำกัดหรืออุปสรรคต่างๆ กัน โดยขอให้กระทรวงกลาโหมสั่งการไปยังหัวหน้าหน่วยต่างๆ ให้ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหา ให้ได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วและครบถ้วน และให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอที่ครอบครัวอาศัยอยู่ เร่งสรุปดำเนินการเงินเยียวยาโดยเร็วเช่นกัน