"ทวี" เปิดขั้นตอนปลดหนี้ กยศ.-ชง พ.ร.บ.สันติภาพดับไฟใต้ นำกัญชา-กระท่อมกลับเป็นยาเสพติด

"ทวี สอดส่อง" เผยยุทธศาสตร์พรรคประชาชาติ มุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ชูแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย "พ.ร.บ.สันติภาพ" พร้อมเปิดขั้นตอนปลดหนี้ กยศ. นำกัญชา-กระท่อมกลับเป็นยาเสพติด
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงยุทธศาสตร์พรรคฯ มุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ชูนโยบายแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกฎหมายใหม่ "พ.ร.บ.สันติภาพ" แทนกฎอัยการศึก พร้อมประกาศสงครามยาเสพติด นำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติด และผลักดันระบบการเงินปลอดดอกเบี้ยเพื่อแก้หนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน
พ.ต.อ.ทวี กล่าวถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ของพรรคในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง 8 ก.พ. 2569 โดยเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการเลือกญาติพี่น้องหรือคนรู้จักเข้าไปเป็น ส.ส. แต่เป็นการเลือกเพื่ออนาคตที่ดีและการแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมานาน
ในประเด็นปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ต.อ.ทวี ชี้ว่า ปัญหาภาคใต้ไม่ใช่เรื่องของคนในพื้นที่เท่านั้น แต่เป็นวาระของรัฐบาลไทยและคนทั้งประเทศ, โดยเสนอว่ากฎหมายความมั่นคงเดิมที่ใช้อยู่ เช่น กฎอัยการศึก หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างกฎหมายใหม่ อาจตราเป็น "พ.ร.บ.สันติภาพ" หรือ "พ.ร.ก.สันติภาพ" เพื่อเปิดทางให้มีการพูดคุยและสร้างสันติสุขอย่างแท้จริง
ด้านเศรษฐกิจและปากท้อง หัวหน้าพรรคประชาชาติเน้นย้ำปัญหาหนี้ครัวเรือน โดยเฉพาะหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งปัจจุบัน มีลูกหนี้กว่า 3.5 ล้านรายที่กำลังติดอยู่ในกับดักหนี้ที่ไม่มีวันจบสิ้น จากการกู้ยืมมาเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างอนาคต
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ต้องเข้าใจว่า เงินก้อนนี้ถูกกู้ยืมมาเพราะความจำเป็น ไม่ใช่เพราะความฟุ่มเฟือย แต่ด้วยโครงสร้างที่บิดเบี้ยว เงินเหล่านั้นกลับกลายเป็นโซ่ตรวนทำให้การใช้หนี้คืนเป็นเรื่องยาก เราจึงจำเป็นต้องแก้ไขความผิดพลาดเชิงระบบให้ยั่งยืน และมีแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน
โดยแบ่งดังนี้ กลุ่มผู้กู้อายุ 35 ปีขึ้นไปต้องปลดหนี้ทันที เพราะถ้าคำนวนจากการเรียนจบอายุ 22 ปี เริ่มใช้หนี้จริง 24-25 ปี เมื่อนับถึงอายุ 35 ปี เท่ากับว่าต้องแบกหนี้ก้อนนี้มาแล้วกว่า 10 ปี จึงควรจะต้องระงับการส่งเงิน ปิดบัญชีทั้งเงินต้น ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ คืนศักดิ์ศรีและโอกาสให้คนวัยสร้างตัว กลับมาดูแลครอบครัวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเต็มกำลัง
กลุ่มอายุต่ำกว่า 35 ปี หากชำระหนี้ตามกำหนด จะปลดหนี้ให้ทั้งหมดทันที เพื่อให้เงินส่วนนี้กลับไปเป็นต้นทุนในการดูแลบุตรหลานและสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง
กรณีอายุต่ำกว่า 35 ปี และค้างชำระ จะปลดหนี้แบบมีเงื่อนไข มี 2 ทางเลือกที่เป็นธรรม
1) ชำระคืนเฉพาะเงินต้นเพียง 10% (ฟรีดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ) หรือ
2) เลือกทำงานทดแทนให้ภาครัฐเป็นเวลา 2 ปี ในงานบริการสาธารณะหรือพัฒนาชุมชนที่มีค่าตอบแทนให้ เพื่อเปลี่ยนแรงกายเป็นโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ต้องยืนยันว่า การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน รัฐต้องให้ความคุ้มครองความยากจน ความยากไร้จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาไม่ได้ และต้องไม่มีการลงโทษที่เกิดจากความตั้งใจเพื่อการศึกษา
การล้างหนี้ กยศ. คือการปลดโซ่ตรวนตลอดชีวิต ให้คน 3.5 ล้านคนได้รับความเป็นธรรม กลับสู่ระบบเศรษฐกิจ ลดภาระคดีความในศาล เพิ่มกำลังซื้อ คืนคนมีคุณภาพให้ประเทศ ทรัพย์สินที่แพงที่สุดของคนคือมันสมอง ที่เป็นจุดกำเนิดของความคิดและปัญญา การด้อยการศึกษาคือด้อยการคิดและโอกาส พรรคประชาชาติจึงเน้นการพัฒนาการศึกษาอย่างครบวงจร หาทุนให้เรียน ติดหนี้เพราะเรียน ต้องล้างให้ และยกเลิกอย่างถาวร"หนี้การศึกษาไม่ควรติดตัวคนไปจนตาย" แต่ควรเป็นบันไดที่ส่งให้ทุกคนก้าวไปได้ไกลกว่าเดิม และความยุติธรรมที่ดีที่สุด คือการให้โอกาส คนได้กลับมาตั้งตัวใหม่ได้
พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังเสนอโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีมุสลิม คือระบบการเงินที่ "ปลอดดอกเบี้ย" และการผลักดันให้พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตการค้าเสรี (Free Trade) เพื่อดึงดูดการลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิต
"พรรคประชาชาติจะผลักดันระบบเศรษฐกิจทางเลือกที่ไม่หากินกับดอกเบี้ย เช่น สหกรณ์อิสลาม หรืออุตสาหกรรมการเงินอิสลาม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้คนตั้งตัวได้ และสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เสนอให้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอ เป็นเขตการค้าเสรีและลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน เพื่อชดเชยความสูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบตลอด 20 ปีที่ผ่านมา"
สำหรับปัญหาสังคม พ.ต.อ.ทวี แสดงจุดยืนชัดเจนเรื่องนโยบาย "กัญชา" โดยระบุว่าต้องนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดให้ได้ เพราะการปลดล็อกกัญชาเสรีในปี 2565 ส่งผลกระทบทำให้ยาเสพติดระบาดหนักในภาคใต้ สร้างความทุกข์ให้กับครอบครัว โดยพรรคตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ผู้ค้ายาเสพติดเป็นศูนย์ และนำผู้เสพไปบำบัดรักษาให้ได้ 100%
"เราต้องยึดถือความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง เลือกความถูกต้องมากกว่าบุญคุณ และเลือกระบบคุณธรรมเหนือระบบอุปถัมภ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน" พ.ต.ท.ทวี ระบุ