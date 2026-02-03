"ลุงชวน" จี้มหาดไทยกำชับกำนัน-ผญบ.วางตัวเป็นกลาง แฉซื้อเสียงระบาดหนักที่เมืองตรังบ้านเกิดพ่อปลัด มท.

”นายหัวชวน“ ทำหนังสือ ถึงปลัด มท.จี้กำชับ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน วางตัวเป็นกลาง พบซื้อเสียงระบาดหนัก โดยเฉพาะจ.ตรัง บ้านเกิดพ่อปลัด มท.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ทำหนังสือไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้กำชับข้าราชการในสังกัด ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องที่ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง และเที่ยงธรรม กรณีมรกระแสข่าวเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะในระดับท้องที่ เช่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน และท้องถิ่น ในหลายจังหวัดเป็นกลไกในการร่วมมือกับนักการเมืองบางกลุ่มซื้อสิทธิ์ขายเสียง
นายชวน ระบุว่า ตามที่ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่ 8 ก.พ.แม้รัฐธรรมนูญจะบัญญัติให้มี คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.เป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่และอำนาจจัดการการเลือกตั้งอยู่แล้วก็ตาม แต่ในฐานะฝ่ายปกครอง ท่านปลัดกระทรวงที่มีบุคลากรที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและกำกับดูแลจำนวนมากทั้งราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการติดตามไปทั่วประเทศ ตนได้รับข้อมูลว่า พฤติกรรมของพรรคการเมืองบางพรรคได้ใช้วิธีการ "ชื่อเสียง" และพฤติกรรมนี้ได้ระบาดไปที่จังหวัดตรัง(บ้านเกิดบิดาของท่านปลัดกระทรวง) ด้วยความปรารถนาดีและเชื่อมั่นในเกียรติประวัติของท่านในฐานะดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม และในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันมีเกียรติและศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
โดยกรุณากำขับให้ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น ท้องที่ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและเที่ยงธรรมด้วย
“ผมขอให้ท่านปลัดกระทรวงประสบความสำเร็จในการปฏิบัติราชการโดยสร้างสรรค์เพื่อความถูกต้องชอบธรรมได้เกิดขึ้นในบ้านเมือง ตามหน้าที่และอำนาจ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติบ้านเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทั้งจะเป็นเกียรติประวัติความภาคภูมิใจของท่านปลัดกระทรวงและวงศ์ตระกูลด้วย”