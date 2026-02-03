โค้งสุดท้ายหาเสียง“ไชยา”ขอคะแนน ชาวหนองบัวลำภู เขต 2 ยืนยันประสบการณ์พร้อมทำงานต่อ ชวนเลือก“กล้าธรรม กล้าคิด กล้าลงมือทำ”เพื่อพัฒนาพื้นที่

วันนี้(3 ก.พ.)นายไชยา พรหมา ผู้สมัคร สส. หนองบัวลำภู เขต 2 เบอร์ 7 พรรคกล้าธรรม เปิดเผยว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงขอบคุณประชาชนในพื้นที่ เขต 2 จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ให้การตอบรับ และเข้าใจตนเองมากขึ้น โดยก่อนวันเลือกตั้ง จึงอยากย้ำให้พี่น้องประชาชน เลือกตนเองเข้าเป็นผู้แทนของพี่น้องเขต 2 อีกครั้ง เพื่อทำหน้าที่ สส.สานต่องานในพื้นที่ โดยตนเองขอย้ำว่า พรรคกล้าธรรม กล้าคิด กล้าลงมือทำ ดังนั้นขอให้เชื่อมั่นในตนเองอีกครั้ง
นอกจากนี้ นายไชยา ยังย้ำว่า มีแนวทางชูนโยบาย " เขตเศรษฐกิจภาคอีสาน" เพราะเป็นฐานเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป สร้างศักยภาพเศรษฐกิจภาคให้ภาคอีสานของเรา รวมถึงเน้นย้ำนโยบายพรรคกล้าธรรมเรื่อง สิทธิทำกิน กรรมสิทธิ์ที่ดิน การแก้ปัญหาหนี้สิน และ ระบบชลประทาน การบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะเรื่องน้ำ โครงการ โขง เลย ชี มูล ที่จะทำให้พื้นที่ภาคอีสานได้รับผลประโยชน์ มากกว่า 1 ล้านไร่
“ขอย้ำตนเองยังพร้อมทำหน้าที่ และขอเป็นตัวแทนประชาชนเขต 2 อีกครั้ง ทำหน้าที่ในสภา และพร้อมที่จะแสดงศักยภาพของตนเอง ดังนั้นในวันที่ 8 ก.พ.นี้ ขอให้พี่น้องกาทั้งเลือก สส.เขต-บัญชีรายชื่อจากพรรคกล้าธรรม เบอร์ 42” นายไชยากล่าวย้ำ