“คุณหญิงกัลยา” ลุยหนองจอก–ลาดกระบัง ชูนโยบายเรียนฟรีถึงปริญญาเอก ลั่นลูกหลานไทยต้องไม่เริ่มชีวิตด้วยหนี้

“ดร.คุณหญิงกัลยา” ลุยหนองจอก–ลาดกระบัง ชูนโยบายเรียนฟรีถึงปริญญาเอก ลั่นลูกหลานต้องไม่เริ่มชีวิตด้วยหนี้ มั่นใจ “ดร.เอ้” แก้ปัญหา กทม.จมน้ำได้ ชาวบ้านชมตัวจริงสวยกว่าในทีวี
วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2569) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมด้วย ดร.คมสัน พันธุ์วิชาติกุล ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ, ดร.ธีระวิทย์ วงเพชร ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 18 และ พงศ์ปณตพล รักสกุลกานต์ ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 20 ลงพื้นที่หาเสียงในเขตหนองจอก บริเวณโรงเรียนวัดทิพพาวาส พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานเข้าเรียน ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น หลายคนเข้ามาชื่นชมและแซวว่า “ตัวจริงสวยกว่าในทีวี” พร้อมย้ำจะลงคะแนนให้พรรคไทยก้าวใหม่ทั้ง 2 ใบ เนื่องจากชื่นชอบนโยบายด้านการศึกษา
ดร.คุณหญิงกัลยา เน้นย้ำนโยบายปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคนและประเทศ โดยพรรคไทยก้าวใหม่เสนอ นโยบายเรียนฟรีถึงระดับปริญญาเอกในทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือสายวิชาใด เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนในระดับสูงสุด ลดภาระพ่อแม่ และป้องกันไม่ให้เด็กต้องเริ่มชีวิตการทำงานด้วยหนี้ กยศ. พร้อมให้กำลังใจเด็กที่มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตส โดยยกประสบการณ์ชีวิตของตนเองจาก “เด็กบ้านนอกคอกหมูสีคิ้ว สู่ทำเนียบรัฐบาล” ที่เกิดขึ้นได้เพราะการศึกษา
“พ่อแม่จะเหนื่อยที่สุดตอนส่งลูกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย เพราะไม่รู้จะหาเงินจากไหน หากการศึกษาดีจริง ต้องทำให้ครอบครัวสบายขึ้น ไม่ใช่เป็นหนี้เพิ่ม พรรคไทยก้าวใหม่จะทำให้เรียนฟรีจริง ลูกหลานจบแล้วมีงานทำ ไม่ต้องเริ่มชีวิตด้วยหนี้ กยศ. ถ้าเรียนแล้วทำให้พ่อแม่ลำบาก แบบนั้นไม่เรียกการศึกษา แบบนั้นเรียกว่าหนี้” ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว
จากนั้น ดร.คุณหญิงกัลยา เดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในตลาดใกล้เคียงอย่างเป็นกันเอง ชาวบ้านหลายคนแซวว่า “เห็นแต่ในทีวี เพิ่งเจอตัวจริง สวยกว่าในรูป” พร้อมยืนยันจะเลือกพรรคไทยก้าวใหม่ทั้ง 2 ใบ
ในช่วงเดียวกัน มีประชาชนสะท้อนความกังวลเรื่องปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ดร.คุณหญิงกัลยา จึงให้ความมั่นใจว่า หากเลือกพรรคไทยก้าวใหม่ กรุงเทพฯ จะไม่จมน้ำ เพราะมี ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมและการแก้ปัญหาภัยพิบัติ ขอให้ประชาชนมั่นใจในพรรค
นอกจากนี้ ยังมีชาวบ้านฝากให้พรรคเข้าไปแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยระบุว่ายังแพร่ระบาดรุนแรง ราคาซื้อขายเพียง 20 บาท เมื่อแจ้งหน่วยงานแล้วไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งพรรคไทยก้าวใหม่พร้อมอาสาเข้ามาจัดการปัญหาอย่างจริงจัง
ต่อมา ดร.คุณหญิงกัลยา ขึ้นรถแห่หาเสียงไปยังตลาดเย็นวิลล่า ขอคะแนนจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ โดยหลายคนเข้ามาให้กำลังใจ ระบุรู้จักทั้ง ดร.สุชัชวีร์ และ ดร.คุณหญิงกัลยา เป็นอย่างดี พร้อมยืนยันเลือกแน่นอน ก่อนจะลงพื้นที่ซอยฉลองกรุง 29 บริเวณนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พบปะประชาชนอย่างใกล้ชิด มีบางรายนำดอกไม้มามอบให้ และบางรายบอกว่าเป็นคนโคราชบ้านเดียวกัน ติดตามผลงานมานาน
ช่วงท้าย ดร.คุณหญิงกัลยา ให้สัมภาษณ์สื่อว่า ที่ผ่านมาได้เดินสายหาเสียงในหลายจังหวัด อาทิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และโคราช เพราะอยากพิสูจน์ว่าผู้หญิงจากสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สามารถทำประโยชน์ตอบแทนแผ่นดิน อีสาน และประเทศไทยได้ พร้อมย้ำว่าสามารถทำให้อีสานรวยขึ้นได้จริง ซึ่งมีตัวอย่างความสำเร็จจาก “ชุมแพโมเดล”
ทั้งนี้นโยบายหลักของพรรคไทยก้าวใหม่ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาคน ให้มีความรู้ทันสมัย 2. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลักดันกฎหมายคุ้มครองผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติ เพื่อไม่ให้คนไทยต้องตายฟรี 3. การสร้างอุตสาหกรรมใหม่ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อลาว–จีน ยกระดับรายได้เด็กอาชีวะและวิศวะเป็นหลักแสนบาท
“ไปเจอนักเรียน เขามีความฝัน อยากเป็นหมอ อยากเป็นแอร์โฮสเตส ก็บอกเขาเลยว่าเรียนไปเถอะ เรียนแล้วสิ่งที่อยากเป็นต้องเป็นให้ได้ พรรคไทยก้าวใหม่สนับสนุนให้เรียนฟรีถึงปริญญาเอก ถ้าอยากเรียนหมอ ก็เรียนไปเลย ขอให้สอบให้ได้ พรรคไทยก้าวใหม่จัดให้ค่ะ” ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวทิ้งท้าย