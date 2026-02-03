‘ดร.เอ้’ ลุยห้วยขวาง-ดินแดง ชูแก้น้ำท่วมซ้ำซาก ทำแนวกันปากอ่าวไทย แม่ค้าตะโกน “ล้มหนูให้ได้นะ”

‘ดร.เอ้’ ลุยห้วยขวาง-ดินแดง ดีใจชาวบ้านจำได้ ถามถึงโรงพยาบาลที่ช่วยกันสร้าง ชูแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ ทำแนวกันน้ำท่วมปากอ่าวไทย หนุนกองทัพใช้เทคโนโลยีคุมชายแดน จี้ กกต.จัดเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ แม่ค้าตะโกนเชียร์ “ล้มหนูให้ได้นะ”
วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2569) เวลา 07.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อม นายโชติพงศ์ สรรเสริญ ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 6 หมายเลข 1 ลงพื้นที่หาเสียงตลาดห้วยขวาง และตลาดดินแดง บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเช้าอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันมีประชาชนและแฟนคลับเข้ามาทักทาย พูดคุย และขอถ่ายภาพร่วมกับนายสุชัชวีร์อย่างเป็นกันเองตลอดเส้นทางการเดินหาเสียง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ ดร.เอ้ สุชัชวีร์เดินทางไปยังพื้นที่ตลาดดินแดง ระหว่างการทักทายประชาชน มีแม่ค้ารายหนึ่งส่งเสียงเชียร์ขึ้นว่า “ล้มหนูให้ได้นะ เราไม่เอาหนู จะเอาคน”
ดร.เอ้ สุชัชวีร์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการลงพื้นที่ตลาดดินแดงและแฟลตดินแดงว่า ได้รับการตอบรับที่ดีมาก พ่อค้าแม่ค้าในตลาดจำได้ และยังถามถึงโรงพยาบาลที่ช่วยตนสร้าง รวมถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่รอกันมาตลอด เพราะคนกรุงเทพฯ รู้ดีว่าจุดตายของกรุงเทพฯ คือน้ำท่วมซ้ำซาก ซึ่งพรรคไทยก้าวใหม่ประกาศชัดว่าเราจะหยุดน้ำท่วมซ้ำซากให้ได้ ถ้าแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ได้กรุงเทพฯ จะจมทะเล จึงเสนอสร้างแนวป้องกันน้ำทะเลหนุนที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา หยุดปัญหาน้ำท่วมแก้ครั้งเดียวจบ
นอกจากนั้น วันนี้ได้มีการลงพื้นที่หาเสียงใกล้กับโรงเรียน ผู้ปกครองชื่นชอบและถามถึงนโยบายเพราะอยากให้ลูกได้เรียนภาษาอังกฤษ อยากให้เรียน AI, Coding และอยากให้ลูกได้เรียนฟรี เพราะวันนี้เป็นภาระมาก ๆ เรียนไปก็เป็นหนี้สินไป ดร.สุชัชวีร์ ย้ำว่า มันต้องไม่ใช่แบบนี้ พรรคไทยก้าวใหม่ยืนยันว่าการศึกษาต้องสร้างคน ไม่ใช่สร้างหนี้
เมื่อถามว่าโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งตอนนี้มีความคาดหวังในเรื่องของเก้าอี้อย่างไรบ้าง นายสุชัชวีร์ ตอบว่า ก็มีคาดหวัง เพราะเราทำการเมืองแบบมืออาชีพที่อยากจะแก้ปัญหา และไม่เติมความขัดแย้งในการเมืองภายในประเทศ วันนี้ประเทศไทยวิกฤตทุกด้าน อยากถามทุกท่านหากท่านเป็นนายกฯ จะเริ่มจากตรงไหนก่อน ตนเองเชื่อว่าต้องเริ่มจากการศึกษาและการสร้างคนเพราะเป็นจุดที่จะชี้อนาคตของประเทศไทย ถ้าการศึกษาเรายังแข่งขันไม่ได้ อย่าหวังว่าเราจะแก้ปัญหาความยากจนได้ อย่าหวังว่าจะมีเศรษฐกิจใหม่ เพราะหัวใจสำคัญของการเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ. 69 คือเรื่องการศึกษา ขอให้วางรากฐานของประเทศไทยใหม่
ส่วนปัญหาสถานการณ์ชายแดนในตอนนี้ ดร.เอ้ สุชัชวีร์ กล่าวว่า ปัญหาเรื่องความมั่นคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ พรรคไทยก้าวใหม่มีจุดยืนชัดเจนสนับสนุนกองทัพ สนับสนุนทหารให้มีความได้เปรียบโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยี วันนี้ใครได้เปรียบเรื่องของเทคโนโลยีนั่นคือผู้ชนะ ส่วนเรื่องการแก้ปัญหาชายแดนการทูตเป็นสิ่งสำคัญ เราต้องชี้ให้นานาประเทศเห็นว่าเราไม่ได้แค่รักษาอธิปไตยเท่านั้น แต่กำลังจัดการสแกมเมอร์ของกัมพูชา เพราะฉะนั้นเรากำลังช่วยโลกอยู่ ซึ่งสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือวันนี้ประชาชนที่ต้องอพยพนับ 100,000 ครอบครัวแนวตะเข็บชายแดนมีความลำบาก หมอ ครู พยาบาล อาสาสมัครต้องได้รับการชดเชย ไม่งั้นเราจะสู้ไม่ไหว และลูก ๆ ที่อยู่ในศูนย์อพยพต้องได้เรียนหนังสือ
เมื่อถามว่าวันที่ 1 ก.พ. 69 มีการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและพบปัญหาหลายจุด ตรงนี้มีความกังวลหรืออยากให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แก้ปัญหาอย่างไร นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า พบปัญหาเยอะมากและอย่างที่เราทราบข่าวกัน จึงอยากให้วันที่ 8 ก.พ. 69 ทุกอย่างต้องพร้อม ไม่อย่างนั้นจะมีปัญหากันตามมาเยอะ จึงอยากฝากถึง กกต. เพราะเชื่อว่าก็ทำงานเต็มที่ แต่เราได้เรียนรู้วันที่ 1 ก.พ. 69 ที่ผ่านมาว่ามีปัญหาไม่น้อย จึงขอเป็นกำลังใจให้จัดการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่มีปัญหาทางเทคนิคใด ๆ ทั้งสิ้น
นอกจากการลงพื้นที่ของ ดร.สุชัชวีร์ แล้ว พรรคไทยก้าวใหม่ ยังดาวกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่อแนะนำตัว และนำเสนอนโยบายด้านต่างๆ ของพรรค โดย นายก้องเกียรติ กรสูต เลขาธิการพรรคไทยก้าวใหม่ และทีมงาน ลงพื้นที่ เขตพระนคร ดุสิต ป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ และบางรัก นายกิติ วงษ์กุหลาบ รองหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ลงพื้นที่ เขตธนบุรี คลองสาน บางปะกอก นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา รองหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ลงพื้นที่ เขตคลองสามวา ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร ลงพื้นที่ เขตบางกอกน้อย โดยเน้นที่บริเวณโรงเรียนเพื่อได้พูดคุยแลกเปลี่ยน รับฟังปัญหาด้านการศึกษาจากผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน และพื้นที่ตลาดเช้า เพื่อพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้า และผู้มาจับจ่ายในตลาด สอบถามปัญหา และความต้องการด้านเศรษฐกิจ รวมถึงแนะนำนโยบายของพรรคไทยก้าวใหม่ หมายเลข 49 อีกด้วย