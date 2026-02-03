“จตุพร” ควงผู้สมัคร กทม. ลุยชุมชนบ่อนไก่ รับฟังปัญหาคนเมือง ชูแก้แมวจร–ดันสวัสดิการ ย้ำทีมงานประสบการณ์สูงไม่หวั่นโค้งท้าย
วันนี้ (2 ก.พ. 2569) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ พร้อมด้วย ดร.อนุสรี ทับสุวรรณ รองหัวหน้าพรรค และนายกรณิศ บัวจันทร์ หรือ “ผอ.ฟา” ผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขต 2 ลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด
นายจตุพรกล่าวว่า พื้นที่กรุงเทพมหานครถือเป็นสนามการเมืองที่ท้าทาย จึงอยากให้ประชาชนเลือก “คนทำงานมืออาชีพ” ไม่ใช่นักการเมืองที่หาเสียงแล้วหายไป พร้อมระบุว่าตนเติบโตจากสายงานราชการ ทำงานใกล้ชิดประชาชนมาโดยตลอด เข้าใจทั้งปัญหาปากท้องและข้อจำกัดของภาครัฐ หากพรรคโอกาสใหม่ได้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาฯ จะผลักดันนโยบายปรับเบี้ยผู้สูงอายุให้สอดคล้องค่าครองชีพ เพิ่มสวัสดิการให้แรงงานอิสระ เช่น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง รวมถึงมาตรการพักชำระหนี้ 3 ปี
นอกจากนี้ พรรคยังให้ความสำคัญกับการจัดการภัยพิบัติและปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยเสนอพัฒนาระบบแจ้งเตือนที่แม่นยำและเข้าถึงประชาชน พร้อมเดินหน้าปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจัง
ระหว่างการลงพื้นที่ ชาวบ้านสะท้อนปัญหาหลายด้าน ทั้งการจราจรติดขัดจากโครงการก่อสร้างทางด่วน การดูแลต้นไม้และการจัดการขยะในชุมชน รวมถึงปัญหาแมวจรในพื้นที่ นายจตุพรระบุว่า การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนควรดำเนินควบคู่กับการดูแลสัตว์ในชุมชน โดยเสนอจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เข้าดูแลสัตว์จรจัด พร้อมยกตัวอย่างประสบการณ์สมัยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เคยผลักดันโครงการทำหมันลิงในจังหวัดลพบุรีมาแล้วหลายพันตัว
แม้พรรคจะใหม่ แต่บุคลากรของเรามีประสบการณ์ พร้อมทำงานได้ทันที” นายจตุพรกล่าว
ในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง นายจตุพรยืนยันว่า แม้พรรคจะไม่ได้ส่งผู้สมัครครบทุกเขต แต่ต้องการให้ประชาชนเห็นภาพนโยบายรัฐสวัสดิการที่เป็นรูปธรรม ทั้งการแก้ปัญหากองทุนหมู่บ้าน การปราบปรามทุจริต สแกมเมอร์ และยาเสพติด ควบคู่กับการยึดมั่นในการรักษาอธิปไตยของชาติ พร้อมย้ำว่าผู้สมัครของพรรคทุกคนมีความรู้ความสามารถและพร้อมทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประชาชน