"อรรถกร" แจงงบแข่งกีฬานานาชาติโดนตัดจาก 2 พันล้านเหลือ 1.2 พันล้านตามกรอบเดิม ยอมรับไม่เพียงพอ ลั่นพร้อมแก้ไข

"อรรถกร" แจงงบแข่งกีฬาระดับนานาชาติ ถูกตัดงบจาก 2,000 กว่าล้าน เหลือ 1,200 ล้านบาท เป็นไปตามกรอบเดิม สมัยที่ตนยังอยู่กระทรวงเกษตรฯ ยอมรับว่าไม่เพียงพอ ลั่นพร้อมแก้ไขให้ประเทศไทยส่งนักกีฬาไปแข่งด้วยงบประมาณที่สมเหตุสมผล เผยความต้องการขณะนั้นขอมาถึง 10,000 ล้าน
วันที่ 3 ก.พ.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชี้แจงกรณีที่วานนี้ (2ก.พ.69) มีตัวแทนจากโอลิมปิกมาบอกกับตนว่ามีการตัดงบประมาณ ซึ่งตนได้เตรียมเอกสารบางส่วนเพื่อเตรียมชี้แจงต่อนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมและรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านการท่องเที่ยวและกีฬาหากต้องการสอบถามในประเด็นดังกล่าว และวานนี้ได้มีการออกข่าว ตนจึงไม่สบายใจและเป็นผู้ใหญ่ที่ตนเคารพและทำงานร่วมกับท่านมาหลายเดือน ซึ่งท่านบอกว่ามีการตัดงบประมาณในส่วนของการสนับสนุนนักกีฬาให้ไปแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ จาก 2,000 กว่าล้านบาท เหลือ 1,200 ล้านบาท
ทั้งนี้ เอกสารที่ตนมีนั้น มีการวางแผนและมีกระบวนการขออนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนก่อน โดยคณะกรรมการได้วางกรอบไว้ในปี 2569 ประมาณ 4,100 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้จะมี 12 แผนงาน และ 1 ในแผนงานนั้นคือ ประเด็น 1,200 ล้านบาทในการส่งนักกีฬาไปแข่งขันกีฬาต่างๆ ฉะนั้นช่วงเดือนสิงหาคม 2568 ที่ผ่านมามีการประชุม และขณะนั้นตนอยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลายเดือนกันยายน 2568 มีการตอบรับจากกระทรวงการคลังว่า เห็นชอบกับสิ่งที่คณะกรรมการได้นำเสนอไป
ดังนั้น กรอบที่ตัดออกไป ตนยืนยันว่าเท่าเดิม ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตนได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดและยืนยันว่าพวกเราจำเป็นจะต้องแก้ไข แล้วต้องหาทางทำให้ประเทศไทยโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนสามารถส่งนักกีฬาไปแข่งได้ด้วยจำนวนเงินที่สมเหตุสมผล ย้ำว่าไม่มีปัญหาอะไรและต้องขอบคุณโอลิมปิกที่เป็นห่วง ซึ่งทางโอลิมปิกก็เป็นหนึ่งในกรรมการในคณะที่เสนอ 1,200 ล้านด้วย
ทั้งนี้ เมื่อตนเข้ามา อะไรที่สามารถแก้ไขทำให้ดีขึ้นได้ตนก็ยินดี นอกจากนี้ เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนตนเป็นตัวแทนรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นประธานในการประชุมบอร์ดกองทุนกีฬาในการมีความเห็นขอให้เราทำนำร่องการจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาเพราะที่ผ่านมานั้นมีปัญหามาโดยตลอด เช่น กรณีที่นักกีฬาออกมาร้องเรียนว่าเงินช้าได้เงินไม่ถึง จึงอยากให้ดำเนินการจ่ายตรงไปที่นักกีฬาโดยไม่ผ่านสมาคม และเรามีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้ และอาจจะเป็นแนวทางที่หลายคนไม่คุ้นเคยแต่สุดท้ายแนวทางดังกล่าว ตนเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปได้ และขอเชิญชวนผู้บริหารโอลิมปิกมาร่วมทำงานกันเพราะเราเชื่อว่าความโปร่งใสในการดูแลนักกีฬาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด
นายอรรถกร เปิดเผยอีกว่า ตนทำงานตามกรอบในเอกสารที่ตนมาสานงานต่อ ซึ่งวันที่ตนเข้ามารับในกรอบแผนงานดังกล่าวถูกอนุมัติมา 1,200 ล้านบาท แต่ความต้องการขณะนั้นขอมากว่า 10,000 ล้านบาท แต่การพิจารณาและการกลั่นกรองต่างๆ ที่ส่งไปยังกระทรวงการคลังอยู่ที่ 1,200 ล้านบาท
เมื่อถามว่าจะเพียงพอต่อการส่งนักกีฬาไปแข่งเอเชียนเกมส์หรือไม่ นายอรรถกร กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าหากพูดตามตรงก็อาจไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของตนที่ยังรักษาการอยู่ที่จะหาทางทำให้ประเทศไทยสามารถส่งไปได้เพียงพอและมีความเหมาะสม