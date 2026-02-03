นายกฯ รับมอบดอกป๊อบปี้ ดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึกประจำปี 2569

นายกฯ รับมอบดอกป๊อบปี้ ดอกไม้ที่ระลึกเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี พ.ศ.2569 จากมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ พร้อมร่วมสมทบทุนซื้อดอกไม้ที่ระลึก
วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2569) เวลา 10.10 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นางวาทินี พันธุ์งาม กรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบดอกไม้ที่ระลึกเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี พ.ศ. 2569 และจำหน่าย “ดอกป๊อบปี้” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสียสละและการรำลึกถึงทหารผ่านศึก
สำหรับการจำหน่าย “ดอกป๊อบปี้” เกิดจากดำริของท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร ประธานสโมสรสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ที่ต้องการจะดำเนินการหาทุนช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก ที่ได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องประเทศชาติ โดยดอกป๊อบปี้ ถือเป็นดอกไม้แห่งสัญลักษณ์อนุสรณ์แห่งวีรกรรมของทหารผ่านศึก ผู้พิทักษ์รักษาประเทศชาติ ซึ่งสีแดงของดอกป๊อบปี้เปรียบเสมือนเลือดของทหารที่หลั่งชโลมแผ่นดินไว้ด้วยความกล้าหาญและเสียlละอย่างสูงสุด ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงเกียรติภูมิของทหารกล้าที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ จึงได้กำหนดให้ดอกป๊อบปี้เป็นดอกไม้ที่ระลึกสำหรับทหารผ่านศึกไทย เช่นเดียวกับในต่างประเทศ และมีการจำหน่ายในวันที่ระลึกทหารผ่านศึก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา
ภายหลังการรับมอบดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก “ดอกป๊อบปี้” นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมสนับสนุนดอกป๊อบปี้และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึกไทย “ดอกป๊อบปี้”