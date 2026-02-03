"อนุทิน" เผยยังไม่ได้คุย “ศักดิ์ดา” ปมคลิปเสียง ก่อนหัวเราะ รมต.ลาประชุม ครม. 19 คน

นายกฯ เผยยังไม่ได้คุย “ศักดิ์ดา” ปมคลิปเสียงจัดตั้งรัฐบาล บอกวันนี้ไม่รู้จะมาประชุม ครม.หรือเปล่า ก่อนหัวเราะ หลังสื่อบอก รมต.ลาประชุม 19 คน
เมื่อเวลา 10.05 น. วันที่ 3 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ภายหลังเป็นประธานพิธีบรรจุอัฐิทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ชายแดนไทย - กัมพูชา ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยระหว่างที่นายกฯ เดินจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกบัญชาการ 1 นั้น นายกฯ ทำความเคารพและทักทายสื่อมวลชนด้วยการทำท่าวันทยหัตถ์
เมื่อถามว่า ได้คุยกับนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย ผู้สมัคร สส.กาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย กรณีคลิปเสียงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลแล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังเลย วันนี้มาหรือเปล่าไม่รู้ ผู้สื่อข่าวตอบกลับว่า วันนี้นายศักดิ์ดาลา นายกฯ กล่าวว่า เหรอ ผู้สื่อข่าวกล่าวต่อว่า วันนี้มีรัฐมนตรีลา ครม.19 คน นายกฯ กล่าว “โอ้โห” พร้อมกับหัวเราะออกมา
จากนั้นนางวาทินี พันธุ์งาม กรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าพบนายกฯ เพื่อมอบดอกไม้ที่ระลึก (ดอกป๊อปปี้) เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี พ.ศ. 2569 โดยนายกฯ ได้กล่าวว่า เมื่อเช้าก็ไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมา ก่อนจะส่งดอกป๊อปปี้ให้กับนายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อนเข้าประชุม ครม.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้มีรัฐมนตรีลาประชุม ครม.จำนวน 19 คน ประกอบ 1.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และ รมว.คมนาคม 2.นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกฯ 3. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ 4. นายสันติ ปิยะทัต รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 5.นางมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รมช.คมนาคม 6. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย 7.นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย 8.นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รมช.เกษตรและสหกรณ์
9.นายนเรศ ธํารงค์ทิพยคุณ รมช.เกษตรและสหกรณ์ 10.นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รมช.สาธารณสุข 11.นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 12.นายอัครา พรหมเผ่า รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 13.นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ 14.นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 15.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน 16.น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม 17.จ.อ.ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รมช.อุตสาหกรรม 18.นายองอาจ วงษ์ประยูร รมช.ศึกษาธิการ และ 19.นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี