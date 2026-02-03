"อรรถกร" ย้ำจุดยืน "กล้าธรรม" ไม่นั่งติดห้องแอร์ เน้นทำมากกว่าพูด พร้อมร่วมกับทุกพรรค แต่ต้องไม่แตะหมวด 1-2 ไม่ทำสถาบันสั่นคลอน

"อรรถกร" ย้ำจุดยืน "พรรคกล้าธรรม" ไม่นั่งติดห้องแอร์ เน้นทำมากกว่าพูด มั่นใจเป็นตัวแปรสำคัญร่วมรัฐบาล พร้อมร่วมทุกพรรค "ชี้ต้องไม่แตะหมวด1 หมวด 2 หรือ ม.ที่ทำให้สถาบันสั่นคลอน
ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 3 ก.พ. เมื่อเวลา 9.45 น.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา แกนนำพระกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการหาเสียงของพรรคกล้าธรรมว่า พรรคกล้าธรรมชัดเจนมาตลอดตั้งแต่แรก มุ่งเน้นการทำงานแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร สิ่งที่ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษา พรรคกล้าธรรม ทำแล้วพูดมาโดยตลอด หนึ่งเราอาจไม่ได้นั่งในห้องแอร์เยอะ แต่ใช้การลงพื้นที่รับฟังปัญหาและร่วมแก้ไขปัญหาพร้อมกับภาคประชาชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นการหาเสียงของพรรคสามารถพูดได้เต็มปากว่า เราเน้นการทำมากกว่าพูด ซึ่งตนรวมถึงร้อยเอกธรรมนัส อาจจะเป็นกรณีพิเศษ คือทำก็เยอะ พูดก็เยอะ ซึ่งเราเชื่อมั่นความจริงใจในการทำงานและเป็นที่ประจักษ์ในหลายครั้ง โดยเฉพาะการเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ ที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ตนก็หยิบยกประเด็นที่ชัดเจนที่สุดว่าทำไมเราถึงมั่นใจจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ทั่วประเทศ เช่น กรณีการช่วยเหลือน้ำท่วม อ.หาดใหญ่ ของร้อยเอกธรรมนัส ซึ่งเข้าไปช่วยอพยพประชาชน และในเขตการเลือกตั้งของตนเอง ได้ยืนยันกับชาวบ้านว่า ตลอดเวลา 15 ปีที่ทำการเมืองมา เจตนารมณ์ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ตนไม่ได้มาเฉพาะตอนเลือกตั้ง แต่ช่วงเวลาปกติก็ไปร่วมงานเทศกาลกับประชาชน ซึ่งก็ยังทำอย่างนั้นอยู่
"โดยส่วนตัวการหาเสียงของผมค่อนข้างจะออแกนิค พบปะพูดคุยให้ความมั่นใจว่าเราสามารถทำงานได้ด้วยประสบการณ์และพรรคการเมือง ที่สนับสนุนการทำงาน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ฉะเชิงเทรา ขอยืนยันว่านโยบายของพรรค แม้จะไม่ได้หวือหวา แต่เชื่อมั่นว่าทำได้ และหลายส่วนเราทำมาแล้ว และจะผลักดันต่อไป ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มากขึ้นกว่าเดิม"นายอรรถกร กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่หลายพรรคการเมืองประกาศไม่จับมือกับพรรคกล้าธรรม ตรงนี้เสียกำลังใจอย่างไรหรือไม่ นายอรรถกร กล่าวว่า ในกลุ่มการเมืองของร้อยเอกธรรมนัส ซึ่งอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศตั้งแต่ปี 2562 ก็มีเราอยู่ในนั้นเสมอ จะเอาใคร เชื่อว่าพรรคคนที่เลือกว่าจะเอาใครเข้าร่วมรัฐบาล เห็นถึงศักยภาพ ทั้งในเรื่องการเมืองและการทำงาน แบบถึงลูกถึงคน
"ซึ่งวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ทุกอย่างจะชัดเจน ซึ่งตอนนี้จะได้เห็นการคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางการเมือง อะไรก็เกิดขึ้นได้ ซึ่งพรรคกล้าธรรมพร้อมร่วมงานกับทุกพรรค ที่เห็นว่าทำประโยชน์ ให้กับประเทศ โดยเงื่อนไขเราจะไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 และมาตราที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้สถาบันสั่นคลอน ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราประกาศมาโดยตลอด" นายอรรถกร กล่าว
เมื่อถามว่าไม่ว่าพรรคใดจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ยังมั่นใจว่าพรรคกล้าธรรมจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะเข้าไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ นายอรรถกร กล่าวว่า เรามั่นใจในศักยภาพของเรา และเชื่อว่า เราจะสามารถทำงานในส่วนของการเป็นพรรคร่วมที่ดีได้ มาโดยตลอด
เมื่อถามว่า กรณีที่ร้อยเอกธรรมนัส คาดการณ์ตัวเลข สส.ไว้ถึง 70 ที่นั่งนั้น ถึงวันนี้แนวโน้มเป็นอย่างไร นายอรรถกร กล่าวว่า ที่ได้คุยกับร้อยเอกธรรมนัสล่าสุด ตัวเลขก็ยังใกล้เคียง ซึ่งตรงนั้นเป็นการประเมินของผู้ใหญ่ในพรรค ส่วนตนรับผิดชอบในเขตพื้นที่ของตัวเอง และเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำได้