โค้งสุดท้าย ปชป.ขึ้นจอแอลอีดียักษ์ทั่วกรุง ชู "ทางรอดที่ปลอดภัย ไว้ใจอภิสิทธิ์"

โค้งสุดท้าย ปชป.ปล่อยแคมเปญขึ้นจอแอลอีดียักษ์ ตามแลนด์มาร์กสำคัญทั่ว กทม.50 จุด ชู "ทางรอดที่ปลอดภัย ไว้ใจอภิสิทธิ์"
วันนี้( 3 กุมภาพันธ์ 2569 )พรรคประชาธิปัตย์ ได้ทำการเปิดตัวแคมเปญสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยการขึ้นภาพบนจอแอลอีดีขนาดใหญ่ในจุดแลนด์มาร์คสำคัญทั่วกรุงเทพมหานคร 50 จุด เพื่อสื่อสารโดยตรงกับคนเมืองและคนรุ่นใหม่ เน้นย้ำจุดยืน “การเมืองสุจริต”พร้อมกับ 3 ข้อความหลัก
1.ทางรอดที่ปลอดภัย การเลือกพรรคประชาธิปัตย์ เป็นการเลือกอนาคตทางเดียวที่จะปลอดภัยจากทุนเทา สแกมเมอร์ และคอร์รัปชั่น
2.ไว้ใจอภิสิทธิ์ ที่ยึดมั่นการเมืองสุจริต ตอกย้ำความเชื่อมั่นในตัวผู้นำที่มีประสบการณ์และอุดมการณ์ที่มั่นคง
3. ไล่เทา เลือกฟ้า กา 2 ใบ เพื่อสื่อถึงอำนาจในมือประชาชนที่จะช่วยกันไล่ทุนเทา และการทุจริตออกจากการเมือง
สำหรับจุดติดตั้งที่สำคัญมีอาทิ พาร์ค พารากอน และแยกรัชดา-ลาดพร้าว เป็นการส่งสัญญาณว่าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมแล้วที่จะกลับมาเป็นที่พึ่งให้คนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานและคนรุ่นใหม่ที่เบื่อหน่ายกับการเมืองที่มีแต่ปัญหาเรื่องผลประโยชน์ เกี่ยวข้องกับการทุจิต ทุนเทา และการดีลการเมือง พรรคประชาธิปัตย์จึงนำเสนอ "ทางรอดที่ปลอดภัย" เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพทางรอดจากการเมืองที่มัวหมองสู่การเมืองที่โปร่งใส