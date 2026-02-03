พรรคส้มดอดยื่น กกต.ตรวจสอบ กปน.ทำผิดพลาดวันเลือกตั้งล่วงหน้า

ทนายพรรคประชาชน ย่องเงียบ ยื่นหนังสือถึง กกต.ตรวจสอบกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)หลายหน่วยบกพร่องผิดพลาดวันเลือกตั้งล่วงหน้า
วันนี้( 3 ก.พ. )ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีพรรคประชาชน แจ้งว่าจะมีการส่งทนายความมายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้มีการตรวจสอบความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา หลายจุด อาทิ กรณีกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ไม่กรอกข้อมูลจังหวัด เขตเลือกตั้ง หรือรหัสเขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงบนซองใส่บัตรเลือกตั้ง (แบบ ส.ส.5/2) หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง กรณีที่เลือกตั้งกลางหลายแห่งไม่มีประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (แบบ ส.ส.4/14) โดยมีการนัดหมายว่าจะมาที่สำนักงาน กกต.เวลา 08.46 น. ทำให้มีสื่อมวลชนมาปักหลักรอทำข่าวจำนวนมาก แต่จนถึงเวลานดหมายก็ยังไม่พบ
ทั้งนี้ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการทั่วไป ที่ทำหน้าที่รับส่งเอกสาร แจ้งว่า มีผู้แทนจากพรรคประชาชนมายื่นเรื่องไปแล้วก่อนหน้านี้