"หมอมาวิน"โพสต์เฟซบุ๊ค เลือก ภท.ทั้ง 2 ใบ ลงประชามติ ไม่แก้ รธน.ชี้ อยากเห็นคนออกมาใช้สิทธิ์ 70% ขึ้นไป

วันนี้(3 ก.พ.)ผศ. นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เคยลงนามในแถลงการณ์ ไม่เห็นด้วยกับ กลุ่มธรรมศาสตร์ไม่ทน ที่กระทำการจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูง ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ว่าจะไปเลือกตั้ง พรรคูมิใจไทย ทั้งระบบเขต และบัญชีรายชื่อ และลงประชามติ ไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีรายละเอียดว่า
"อาทิตย์นี้ผมจะไป vote no ไม่แก้รัฐธรรมนูญ
vote 37 เลือก ภจท
vote 4 เลือก สส เขต ภจท
ใครรักชอบใครเลือกตามใจชอบ เพื่อประชาธิปไตยของเรา ภาวนาอยากเห็น 70%ขึ้นไปมาออกเสียง เชิญชวนกันมาเถอะครับ สละเวลาแค่ 15-30 นาที"
ทั้งนี้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นท้ายโพสต์ ส่วนใหญ่ เห็นพ้องตรงกัน บางคนถึงกับระบุว่า "ขอลอกการบ้าน" มีเพียงบางส่วนเท่านั้นเห็นแตกต่าง